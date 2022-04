RENAULT GROUP : INFORMATION DU 1ER TRIMESTRE 2022

English French

22 avril 2022

1er trimestre 2022

Une politique commerciale performante qui se renforce grâce à un renouvellement profond de la gamme

Les ventes mondiales du Groupe s’élèvent à 552 000 véhicules au 1 er trimestre 2022, dans un contexte de marché encore très perturbé.

trimestre 2022, dans un contexte de marché encore très perturbé. Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 9,7 milliards d’euros sur le trimestre, en baisse de 2,7 %

(-0,7 % à taux de change et périmètre constants ). Renault Group poursuit sa politique commerciale initiée au 3 ème trimestre 2020 centrée sur la valeur : Effet prix positif de 5,6 points sur le trimestre : la dynamique se poursuit. Progression de la part des ventes sur les canaux les plus rentables : sur les cinq pays principaux d’Europe 2 , la part des ventes à particuliers s’établit à 69 % (vs 54 % au 1 er trimestre 2021).

Cette politique commerciale est renforcée par le succès de ses nouveaux produits qui permettent à Renault Group de renforcer son leadership sur la mobilité hybride et électrique : Renault Arkana enregistre plus de 9 000 commandes par mois au 1 er trimestre dont 60 % en version E-TECH et 60 % sur le canal à particuliers. Renault Megane E-TECH Electric connaît un lancement prometteur en affichant déjà plus de 10 000 commandes en deux mois, dont 70 % sur des versions supérieures. Dacia Sandero demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe. Avec plus de 9 000 ventes en Europe et 20 500 commandes enregistrées au 1 er trimestre, Dacia Spring 100% électrique est le 2 ème véhicule électrique le plus vendu en France. Nouveau Jogger s’annonce comme un nouveau succès de la marque Dacia avec 36 500 commandes en 4 mois et un mix à 70 % sur les versions supérieures en Europe. La gamme E-TECH (véhicules 100 % électriques, hybrides rechargeables et hybrides) représente 36 % des ventes de véhicules particuliers de la marque Renault en Europe sur le trimestre, en progression de 13 points par rapport au 1 er trimestre 2021.

Le Groupe renforce sa compétitivité avec des programmes de réduction de coûts additionnels.

Renault Group confirme ses perspectives financières telles qu’annoncées le 23 mars 2022.

Renault Group présentera, lors d’un Capital Market Day à l’automne 2022, une mise à jour de ses objectifs financiers et de sa stratégie le positionnant comme un acteur de référence compétitif, technologique et responsable.





« La création de valeur est au cœur de la stratégie de Renault Group et se reflète dans l’activité du 1er trimestre 2022. Nos ventes sur les canaux les plus rentables continuent de progresser et la politique commerciale proactive du Groupe déployée depuis mi -2020 porte ses fruits. De plus, le succès de la gamme E-TECH continue de se vérifier. Le portefeuille de commandes, à un niveau record, se renforce et bénéficie de nos gammes prometteuses et compétitives de nouveaux véhicules.

Dans un environnement de marché très perturbé par le conflit en Ukraine, la crise des semi-conducteurs et l’inflation, Renault Group poursuit son redressement et accélère le déploiement de sa stratégie. », a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group

Boulogne-Billancourt, le 22 avril 2022 –

RÉSULTATS COMMERCIAUX : FAITS MARQUANTS DU 1er TRIMESTRE

Renault Group, dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et le conflit en Ukraine, a vendu 552 000 véhicules au 1er trimestre 2022 en baisse de 17,1 % par rapport au 1er trimestre 2021.

Renault Group poursuit sa politique commerciale orientée vers la création de valeur qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables. Sur les cinq pays principaux d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représente 69 % versus 54 % au 1er trimestre 2021.

La marque Renault renforce sa position dominante en Europe sur le marché électrifié avec la gamme E-TECH qui représente 36 % de ses ventes de véhicules particuliers soit 13 points de plus qu’au 1er trimestre 2021, dans un marché électrifié à 29 % (+8 pts vs 2021). La gamme d’hybrides (HEV et PHEV), constituée de Renault Clio, Renault Captur, Renault Arkana et Renault Megane, est en croissance de 40 % par rapport au 1er trimestre 2021. Ainsi, Renault confirme son positionnement comme un acteur de référence de la mobilité électrique et hybride.

Le renouvellement de la gamme de Dacia est un succès porté notamment par Nouvelle Sandero qui demeure le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe et par Duster qui atteint 2 millions de ventes depuis son lancement. La Dacia Spring 100 % électrique affiche plus de 9 000 ventes en Europe au 1er trimestre et est le 2ème véhicule électrique le plus vendu en France.

L’activité d’Alpine est portée en ce début d'année par le lancement de la nouvelle gamme autour de son iconique A110 et enregistre une croissance de 67 % de ses ventes sur le trimestre.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe, déjà à un niveau record à fin 2021, continue de croître et s’élève à 3,9 mois de ventes au 31 mars 2022. Nouvelle Spring enregistre 20 500 commandes au 1er trimestre et Nouveau Jogger s’annonce comme un nouveau succès de la marque Dacia avec un fort carnet de commandes (36 500 commandes en 4 mois, avec un mix à 70 % sur les versions supérieures en Europe). Quant à la Megane E-TECH Electric, elle affiche déjà plus de 10 000 commandes en deux mois, dont 70 % sur des versions supérieures. Les premières livraisons de Megane E-TECH Electric arriveront en mai pour la France et en juin pour les principaux marchés européens.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRIMESTRE

Au 1er trimestre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève 9,7 milliards d’euros en baisse de 2,7 % par rapport à l’année dernière. A taux de change et périmètre constants3, la baisse est de 0,7 %.

Le chiffre d’affaires d’AVTOVAZ et Renault Russie est de 0,9 milliard d’euros, en repli de 15,7 % sur la période, l’activité ayant été fortement impactée à partir du 24 février par le conflit en Ukraine. La contribution d'AVTOVAZ s’établit à 527 millions d'euros, soit une baisse de 23,1 %. Le chiffre d'affaires de Renault Russie s'élève à 367 millions d'euros, en baisse de seulement 2,1 % du fait d’opérations de déstockage et de hausses de prix.

Hors activités d’AVTOVAZ et de Renault Russie, le chiffre d’affaires du Groupe est de 8,9 milliards d’euros, en baisse de 1,1 % et le chiffre d’affaires de l’Automobile s’élève à 8,1 milliards d’euros, en repli de 1,0 %. Cette variation provient notamment des éléments suivants :

Les effets de change, négatifs à hauteur de -0,9 point, sont dus principalement à la dévaluation de la Livre turque et dans une moindre mesure du Peso argentin.

L’effet volume de -8,9 points s’explique principalement par la baisse du marché automobile en Europe en lien avec la pénurie des semi-conducteurs, affectant principalement les ventes de la marque Renault, Dacia étant moins exposé aux fournisseurs les plus touchés.

L’effet prix, positif de 5,6 points, reflète la poursuite de notre politique privilégiant la valeur sur le volume des ventes ainsi que des hausses de prix pour compenser l’inflation des coûts et la dévaluation de certaines devises (Livre turque et Peso argentin).

L’effet mix produit de +2,2 points reflète le lancement de Jogger au cours de ce trimestre et le succès du modèle Arkana lancé au 2ème trimestre 2021.

L’impact des ventes aux partenaires est négatif de -2,8 points. Il résulte principalement de la baisse de production de moteurs diesel et de véhicules pour nos partenaires, notamment liée à la fin du contrat de Master pour Opel et de Trafic pour Fiat à la fin de l’année 2021.

L’effet « autres » affiche une contribution positive de 3,4 points notamment liée au retraitement des ventes avec engagement de reprise, en baisse par rapport au 1er trimestre 2021 et soutenue par la performance de l’activité de ventes de pièces et accessoires et de Renault Retail Group.

Les Services de mobilité contribuent pour 8 millions d’euros au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022.

Le Financement des ventes (RCI Bank & Services) réalise un chiffre d’affaires de 737 millions d’euros au 1er trimestre en baisse de 2,9 % par rapport au 1er trimestre 2021, en lien avec l’actif productif moyen (43,7 milliards d’euros) qui est en repli de 4,7 % par rapport à la même période en 2021. Cette baisse provient de l’impact de la stratégie du Groupe d’optimisation des stocks réseau.

L’activité clientèle enregistre une hausse de nouveaux financements de 5,4 %. Le montant moyen financé sur les nouveaux contrats est en augmentation et permet de compenser la baisse de 9,7 % du nombre de nouveaux contrats liée à la réduction des immatriculations du Groupe.

Au 31 mars 2022, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) représentent 336 000 véhicules (soit 63 jours de ventes passées), contre 487 000 véhicules à fin mars 2021 et sont stables par rapport au 31 décembre 2021.

Perspectives & stratégie

Le 23 mars 2022, Renault Group a annoncé :

la suspension des activités de l’usine Renault de Moscou et l’évaluation des options possibles concernant sa participation dans AVTOVAZ tout en agissant de manière responsable envers ses 45 000 salariés en Russie,

la mise à jour de ses perspectives financières pour l’année 2022 en conséquence de ces décisions avec : une marge opérationnelle du Groupe de l’ordre 3 % ; un free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif.







L’environnement de marché reste impacté par la crise des semi-conducteurs. Le Groupe confirme une perte totale de production 2022 estimée à 300 000 véhicules, principalement au 1er semestre.

Dans un contexte de forte inflation des coûts, le Groupe poursuit sa politique commerciale axée sur la valeur et renforce sa compétitivité avec des programmes de réduction de coûts additionnels.

Comme indiqué lors de la présentation de ses résultats annuels le 18 février 2022, le Groupe confirme être en avance sur ses objectifs moyen-terme Renaulution et accélère la mise en œuvre de son plan stratégique.

Renault Group présentera, lors d’un Capital Market Day à l’automne 2022, une mise à jour de ses objectifs financiers et de sa stratégie le positionnant comme un acteur de référence compétitif, technologique et responsable.

Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(en millions d’euros) 2021 2022 Variation



2022/2021 1er trimestre Automobile hors AVTOVAZ 8 566 8 476 -1,1 % Dont Renault Russie 375 367 -2,1 % AVTOVAZ 685 527 -23,1 % Services de mobilité 5 8 +60,0 % Financement des ventes 759 737 -2,9 % Total 10 015 9 748 -2,7 %

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin mars 2022

Cumul à fin mars 2022 Volumes (1)



(en unités) Pénétration

VP+VU



(en %) 1 FRANCE 104 145 22,8 2 RUSSIE 75 104 27,1 3 ITALIE 38 918 9,9 4 ALLEMAGNE 37 382 5,5 5 TURQUIE 29 648 19,5 6 BRESIL 26 048 7,0 7 INDE 23 205 2,2 8 MAROC 16 502 39,9 9 ESPAGNE + CANARIES 16 179 8,5 10 ROYAUME-UNI 15 835 3,2 11 BELGIQUE + LUXEMBOURG 13 749 10,4 12 COREE DU SUD 12 659 3,5 13 POLOGNE 12 587 10,7 14 ARGENTINE 10 218 10,2 15 COLOMBIE 10 031 19,4

(1) Chiffres de ventes hors Twizy

Total des ventes de Renault Group VP+VU par marque

1er trimestre 2021 2022 % variation RENAULT VP 337 661 279 185 -17,3 VU 96 485 69 547 -27,9 VP+VU* 434 146 348 732 -19,7 Dont Renault Russie 30 364 22 392 -26,3 RENAULT KOREA MOTORS VP 12 227 12 032 -1,6 DACIA VP 109 837 126 443 15,1 VU 11 055 1 472 -86,7 VP+VU 120 892 127 915 5,8 LADA VP 88 381 57 832 -34,6 VU 2 268 2 776 22,4 VP+VU 90 649 60 608 -33,1 ALPINE VP 424 709 67,2 JINBEI&HUASONG VP 22 - -100,0 VU 6 407 - -100,0 VP+VU 6 429 - -100,0 EVEASY VP 479 1 737 262,6 RENAULT GROUP VP 549 031 477 938 -12,9 VU 116 215 73 795 -36,5 VP+VU 665 246 551 733 -17,1 Dont Renault Russie + LADA 121 013 83 000 -31,4

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 160 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de la période.

2 France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni

3 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de la période.

