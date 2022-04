OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

22 April 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 21 April 2022 it had purchased a total of 50,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 50,000 Highest price paid (per ordinary share) £6.0800 Lowest price paid (per ordinary share) £5.9150 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £6.0096

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 447,254,810 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 447,254,810.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:26:59 GBp 143 599.50 XLON xeaAhFtkJeU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:26:59 GBp 18 599.50 XLON xeaAhFtkJhW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:26:59 GBp 252 599.50 XLON xeaAhFtkJhY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:25:12 GBp 242 600.00 XLON xeaAhFtkG@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:25:12 GBp 66 600.00 XLON xeaAhFtkG@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:25:12 GBp 275 600.00 XLON xeaAhFtkG@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:21:43 GBp 767 600.00 XLON xeaAhFtkU2I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:21:22 GBp 27 600.00 XLON xeaAhFtkUMb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:20:43 GBp 13 600.00 XLON xeaAhFtkV$B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:20:43 GBp 209 600.00 XLON xeaAhFtkV$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:18:21 GBp 42 600.00 XLON xeaAhFtkTaa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:16:06 GBp 528 600.00 XLON xeaAhFtkQmT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:15:42 GBp 135 600.00 XLON xeaAhFtkQ00 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:11:49 GBp 322 600.50 XLON xeaAhFtkPXw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:11:49 GBp 73 600.50 XLON xeaAhFtkPXy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:10:35 GBp 91 599.00 XLON xeaAhFtkPRu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:08:21 GBp 329 598.50 XLON xeaAhFtk7ru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:04:26 GBp 100 599.00 XLON xeaAhFtk53d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:04:26 GBp 220 599.00 XLON xeaAhFtk53f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:04:26 GBp 370 599.00 XLON xeaAhFtk53k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:00:42 GBp 454 599.50 XLON xeaAhFtk0iV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 16:00:15 GBp 334 600.00 XLON xeaAhFtk04L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:58:11 GBp 643 599.50 XLON xeaAhFtkEpq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:51:19 GBp 496 600.00 XLON xeaAhFtkAMA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:49:04 GBp 319 600.00 XLON xeaAhFtk8wo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:47:24 GBp 378 600.50 XLON xeaAhFtk9Jm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:44:02 GBp 488 601.00 XLON xeaAhFtlqYr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:42:22 GBp 111 601.50 XLON xeaAhFtlrfD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:42:22 GBp 400 601.50 XLON xeaAhFtlrfF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:39:07 GBp 350 601.00 XLON xeaAhFtlpvi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:37:53 GBp 671 601.00 XLON xeaAhFtlmiW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:31:41 GBp 132 601.00 XLON xeaAhFtly3$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:31:41 GBp 209 601.00 XLON xeaAhFtly31 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:31:38 GBp 548 601.00 XLON xeaAhFtly2V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:25:13 GBp 232 600.50 XLON xeaAhFtlv7N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:25:09 GBp 360 601.00 XLON xeaAhFtlvCb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:21:03 GBp 274 601.50 XLON xeaAhFtlavg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:19:15 GBp 165 601.50 XLON xeaAhFtlbH2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:19:15 GBp 320 601.50 XLON xeaAhFtlbH4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:18:40 GBp 84 602.00 XLON xeaAhFtlYn@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:18:40 GBp 37 602.00 XLON xeaAhFtlYn0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:18:40 GBp 26 602.00 XLON xeaAhFtlYns OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:18:40 GBp 351 602.00 XLON xeaAhFtlYnu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:18:40 GBp 179 602.00 XLON xeaAhFtlYnw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:18:40 GBp 210 602.00 XLON xeaAhFtlYny OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:10:05 GBp 337 600.00 XLON xeaAhFtljpS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:08:34 GBp 474 601.00 XLON xeaAhFtlg2v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:07:33 GBp 516 601.00 XLON xeaAhFtlhC1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:03:45 GBp 323 601.50 XLON xeaAhFtlN@Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 15:00:26 GBp 322 601.50 XLON xeaAhFtlIvI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:58:30 GBp 420 601.50 XLON xeaAhFtlGrJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:57:33 GBp 387 602.00 XLON xeaAhFtlHiF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:55:30 GBp 487 602.50 XLON xeaAhFtlVuc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:52:29 GBp 492 602.00 XLON xeaAhFtlQF0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:47:07 GBp 31 602.50 XLON xeaAhFtl7NI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:47:07 GBp 400 602.50 XLON xeaAhFtl7NK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:47:07 GBp 555 602.50 XLON xeaAhFtl7NR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:43:56 GBp 422 602.50 XLON xeaAhFtl2Lp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:39:50 GBp 379 603.00 XLON xeaAhFtlEgh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:37:44 GBp 263 603.50 XLON xeaAhFtlFHR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:35:58 GBp 482 603.00 XLON xeaAhFtlDf7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:35:57 GBp 512 603.00 XLON xeaAhFtlDee OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:32:16 GBp 372 603.00 XLON xeaAhFtl9cR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:31:47 GBp 371 603.00 XLON xeaAhFtl985 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:31:01 GBp 543 603.50 XLON xeaAhFtes2Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:30:24 GBp 266 604.00 XLON xeaAhFtetmq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:22:33 GBp 300 604.50 XLON xeaAhFtem5E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:22:06 GBp 319 605.00 XLON xeaAhFtemNm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:20:37 GBp 553 604.50 XLON xeaAhFtenDt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:19:35 GBp 280 605.00 XLON xeaAhFte@qu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:16:38 GBp 213 605.00 XLON xeaAhFte$OU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:12:42 GBp 393 605.00 XLON xeaAhFtewpC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:07:47 GBp 30 605.00 XLON xeaAhFteuRn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 14:07:47 GBp 352 605.00 XLON xeaAhFteuRp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:54:31 GBp 432 603.50 XLON xeaAhFteWEv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:48:47 GBp 314 603.00 XLON xeaAhFtelAg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:43:27 GBp 433 604.00 XLON xeaAhFtegAV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:37:58 GBp 342 605.00 XLON xeaAhFtefFo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:36:33 GBp 394 605.50 XLON xeaAhFteMyq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:33:27 GBp 519 606.00 XLON xeaAhFteKZX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:26:03 GBp 239 606.00 XLON xeaAhFteJLs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:26:03 GBp 180 606.00 XLON xeaAhFteJLu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:17:47 GBp 314 606.00 XLON xeaAhFteVu8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:15:00 GBp 447 605.50 XLON xeaAhFteSBB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:03:03 GBp 284 606.00 XLON xeaAhFte6aC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 13:01:52 GBp 330 606.00 XLON xeaAhFte60T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:53:00 GBp 512 605.00 XLON xeaAhFte3Ye OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:48:50 GBp 407 604.50 XLON xeaAhFte1Wd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:37:27 GBp 268 604.50 XLON xeaAhFteAM3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:33:11 GBp 213 604.00 XLON xeaAhFte8KB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:29:16 GBp 53 606.00 XLON xeaAhFtfs1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:29:09 GBp 258 606.50 XLON xeaAhFtfsDG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:29:09 GBp 372 607.00 XLON xeaAhFtfsDI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:28:02 GBp 298 607.50 XLON xeaAhFtftj4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:28:02 GBp 513 607.50 XLON xeaAhFtftja OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:28:02 GBp 368 607.50 XLON xeaAhFtftjv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:24:17 GBp 2 608.00 XLON xeaAhFtfqUI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:24:17 GBp 142 608.00 XLON xeaAhFtfqUK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:24:17 GBp 143 608.00 XLON xeaAhFtfqUM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:24:17 GBp 400 608.00 XLON xeaAhFtfqUO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 12:24:09 GBp 284 606.00 XLON xeaAhFtfqQR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:45:58 GBp 318 606.00 XLON xeaAhFtfi0m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:41:48 GBp 88 606.50 XLON xeaAhFtfhig OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:41:48 GBp 400 606.50 XLON xeaAhFtfhii OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:41:48 GBp 499 606.50 XLON xeaAhFtfhik OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:31:15 GBp 86 605.50 XLON xeaAhFtfLuG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:31:15 GBp 260 605.50 XLON xeaAhFtfLuI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:27:30 GBp 284 604.00 XLON xeaAhFtfJWH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:21:36 GBp 43 603.50 XLON xeaAhFtfHNH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:21:36 GBp 190 603.50 XLON xeaAhFtfHNJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:16:41 GBp 186 603.00 XLON xeaAhFtfSYh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:16:41 GBp 148 603.00 XLON xeaAhFtfSYj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:04:51 GBp 130 602.50 XLON xeaAhFtfOEf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:04:51 GBp 719 602.50 XLON xeaAhFtfOEh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:04:51 GBp 155 602.50 XLON xeaAhFtfOFJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:04:51 GBp 285 602.50 XLON xeaAhFtfOFL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:04:51 GBp 400 602.50 XLON xeaAhFtfOFN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 11:04:47 GBp 284 602.00 XLON xeaAhFtfO96 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:58:01 GBp 1 602.00 XLON xeaAhFtf7Gh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:37:10 GBp 515 600.00 XLON xeaAhFtfCZM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:25:20 GBp 442 599.00 XLON xeaAhFtf8CY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:25:20 GBp 284 599.00 XLON xeaAhFtf8D9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:24:34 GBp 217 599.00 XLON xeaAhFtf8UW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:19:51 GBp 400 599.00 XLON xeaAhFtgtX$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:19:51 GBp 418 599.00 XLON xeaAhFtgtXH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:19:51 GBp 400 599.00 XLON xeaAhFtgtXJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:04:36 GBp 308 598.00 XLON xeaAhFtgyef OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 10:02:43 GBp 284 597.50 XLON xeaAhFtgzbO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:58:50 GBp 386 597.50 XLON xeaAhFtgwHn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:58:50 GBp 84 597.50 XLON xeaAhFtgwHp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:58:50 GBp 284 597.50 XLON xeaAhFtgwHu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:58:10 GBp 99 597.50 XLON xeaAhFtgxZs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:38:07 GBp 15 596.00 XLON xeaAhFtgZMt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:38:07 GBp 269 596.00 XLON xeaAhFtgZMw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:33:27 GBp 462 596.00 XLON xeaAhFtgkcA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:30:42 GBp 379 596.50 XLON xeaAhFtgls@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:30:42 GBp 700 596.50 XLON xeaAhFtgls0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:23:39 GBp 284 596.00 XLON xeaAhFtghmZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:17:15 GBp 284 595.50 XLON xeaAhFtgM@9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:11:48 GBp 278 596.00 XLON xeaAhFtgLhW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:10:05 GBp 284 594.50 XLON xeaAhFtgIY9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:06:24 GBp 295 595.00 XLON xeaAhFtgGh0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:04:17 GBp 128 595.50 XLON xeaAhFtgHCv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 09:04:17 GBp 400 595.50 XLON xeaAhFtgHCx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:55:29 GBp 285 595.00 XLON xeaAhFtgRnQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:55:29 GBp 227 595.00 XLON xeaAhFtgRnS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:55:13 GBp 221 595.00 XLON xeaAhFtgRvI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:55:07 GBp 31 595.00 XLON xeaAhFtgR5C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:45:20 GBp 284 594.50 XLON xeaAhFtg4Jn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:45:19 GBp 284 595.00 XLON xeaAhFtg4JA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:41:03 GBp 284 595.50 XLON xeaAhFtg3kf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:41:03 GBp 94 595.00 XLON xeaAhFtg3kX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:41:03 GBp 190 595.00 XLON xeaAhFtg3kY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:37:24 GBp 284 595.00 XLON xeaAhFtg1nO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:26:00 GBp 107 591.50 XLON xeaAhFtg8gg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:25:33 GBp 403 592.00 XLON xeaAhFtg85K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:21:28 GBp 387 593.00 XLON xeaAhFthtaI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:20:00 GBp 385 593.00 XLON xeaAhFthtUL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:15:22 GBp 217 593.50 XLON xeaAhFthoQv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:15:21 GBp 313 594.00 XLON xeaAhFthoQF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:11:46 GBp 254 595.00 XLON xeaAhFthnX$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:11:35 GBp 211 595.00 XLON xeaAhFthnfh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:11:30 GBp 84 595.00 XLON xeaAhFthneF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:11:20 GBp 84 595.00 XLON xeaAhFthnma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:11:10 GBp 84 595.00 XLON xeaAhFthn@z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:10:51 GBp 84 595.00 XLON xeaAhFthn1I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:06:03 GBp 315 594.50 XLON xeaAhFthyDN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:06:03 GBp 7 594.50 XLON xeaAhFthyDP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:04:02 GBp 156 596.00 XLON xeaAhFthweH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:04:02 GBp 132 596.00 XLON xeaAhFthweJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:02:42 GBp 96 596.50 XLON xeaAhFthxyN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:02:26 GBp 359 597.00 XLON xeaAhFthx8S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:02:02 GBp 441 597.50 XLON xeaAhFthuqQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Apr-2022 08:02:02 GBp 74 597.50 XLON xeaAhFthuqS

END