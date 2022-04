Kapitalforhøyelsen er registeret i Foretaksregisteret

Kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen i Aurskog Sparebank, som ble vedtatt av representantskapet 24. februar 2022, er nå registrert i Foretaksregisteret og følgelig gjennomført.

Den nye vedtektsfestede eierandelskapitalen i Aurskog Sparebank er NOK 462 260 100 fordelt på 4 622 601 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme på valgmøter for egenkapitalbeviseierne.

De nye egenkapitalbevisene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil bli notert på Oslo Børs fra og med 22. april 2022. De nye egenkapitalbevisene vil bli overført til VPS-kontoene til de tegnere som har fått tildelt egenkapitalbevis på eller omkring i dag, 22. april 2022, forutsatt at de relevante tegnerne har betalt hele sitt tegningsbeløp.

SpareBank 1 Markets AS er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for Aurskog Sparebank.



Kontaktperson i Aurskog Sparebank:

Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09

Andreas H. Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95