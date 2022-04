VAULTINUM, der europäische Marktführer im Bereich Schutz digitaler Vermögenswerte, lanciert neues automatisiertes Tool für IP-Audits

English French German Italian Spanish

GENF, Schweiz, April 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während die Welt am 26. April den Tag des geistigen Eigentums begeht, bringt Vaultinum Know Your Software IP AUDIT auf den Markt. Die Onlinelösung zur Bewertung von geistigem Eigentum unterstützt Unternehmen dabei, ihr IP-Management zu verbessern und einen größeren Wert aus ihren immateriellen Vermögenswerten zu ziehen.



Geistiges Eigentum entscheidet zunehmend über die Zukunft eines Unternehmens. Zudem hat die Bedeutung von IP-Rechten bei der Bewertung von Unternehmen zu einem grundlegenden Wandel in der Art und Weise geführt, wie Stakeholder den Wert von Unternehmensvermögen bewerten und dieses schützen. Im Jahr 1975 machten IP-Vermögenswerte rund 17 % des Marktwerts von S&P-500-Unternehmen aus; 2015 waren es bereits 87 %, und 2019 erwirtschafteten Industrien, die IP-Rechte ausgiebig nutzen, 45 % des BIP (6,6 Bio. EUR) in der EU (The ICC Intellectual Property Roadmap, 2020).

Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen in ihrem Bemühen, in der digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, heutzutage neue Technologien anhäufen, muss eine solide IP-Strategie die Rechte berücksichtigen, die den verschiedenen Arten von geistigem Eigentum zuerkannt werden, und auch ihre Eigentumsrechte verstehen. Andernfalls könnte dies zu Rechtskosten, Wertverlust und Umsatzeinbußen führen.

„IP-Management ist zweifellos einer der wesentlichen Aspekte jedes modernen Unternehmens, und es ist von entscheidender Bedeutung zu wissen, welche Elemente dabei zu berücksichtigen sind. Dies erfordert jedoch Know-how, Erfahrung und Erkenntnisse, die man am besten von einem unabhängigen Experten einholt. Aus diesem Grund hat Vaultinum „Know Your Software IP AUDIT“ entwickelt, ein Online-Bewertungstool, das Sachverhalte analysiert und Einblicke in das IP-Management, den Schutz von IP-Rechten und IP-Eigentumsrisiken bietet“, so Philippe Thomas, CEO von Vaultinum.

Die von einem Expertenteam für IP-Risikomanagement entwickelte Lösung „Know Your Software IP AUDIT“ liefert einen detaillierten Bericht, der die Effektivität des aktuellen IP-Systems beleuchtet, Bereiche identifiziert, die weiterentwickelt oder nachgebessert werden könnten, und einen Schritt-für-Schritt-Aktionsplan bereitstellt.

Zur Feier des Welttags des geistigen Eigentums bietet Vaultinum ab 26. April einen Rabatt von 25 % auf den IP-Audit an.

Vaultinum ist ein vertrauenswürdiger, unabhängiger Dritter, der sich auf den Schutz und die Prüfung digitaler Vermögenswerte spezialisiert. Seit 1976 ermöglicht Vaultinum Tausenden von digitalen Unternehmen und Investoren die Sicherung ihrer Innovationen. Hierzu bietet Vaultinum Lösungen zum Schutz ihres geistigen Eigentums, zur Gewährleistung der Kontinuität ihrer Geschäftsaktivitäten und zur Verminderung von Cyber- und Softwarerisiken an.

