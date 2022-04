VAULTINUM, líder europeo en protección de activos digitales, lanza una nueva herramienta automatizada de auditoría de propiedad intelectual

English French German Italian Spanish

GINEBRA, Suiza, April 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual (PI) el 26 de abril, Vaultinum lanza Know Your Software IP AUDIT , una solución en línea para la evaluación de la PI que ayuda a las organizaciones a mejorar la gestión de su PI y obtener mayor valor de sus activos intangibles.



La PI determina cada vez más el futuro de una organización. Además, la importancia de los derechos de PI en la valoración de las empresas ha provocado un cambio fundamental en la manera en que las partes interesadas valoran y protegen los activos corporativos. En 1975, los activos con PI representaban aproximadamente un 17 % del valor de mercado de las empresas del índice S&P 500; en 2015 aumentó hasta el 87 %; en 2019, los sectores que hacen un uso intensivo de los derechos de PI generan un 45 % del PIB (6,6 billones de €) en la UE (Hoja de ruta de la propiedad intelectual de la Cámara de Comercio Internacional, 2020).

Ahora que las organizaciones adoptan nuevas tecnologías en su intento por mantener la competitividad en la economía digital, una estrategia eficaz de PI debe considerar los derechos concedidos a los distintos tipos de PI y además entender sus derechos de propiedad. No hacerlo puede acarrear costes legales, pérdida de valor y disminución de ingresos.

«La gestión de PI es sin duda uno de los aspectos esenciales de cualquier negocio moderno y resulta fundamental para saber qué elementos deben considerarse. No obstante, requiere conocimientos, experiencia e información que se obtienen mejor de un experto independiente. Por eso Vaultinum ha desarrollado Know Your Software IP AUDIT, una herramienta de evaluación en línea que analiza las diferentes cuestiones y ofrece información relacionada con la gestión de PI, la protección de los derechos de PI y los riesgos de propiedad de PI», comenta Philippe Thomas, CEO de Vaultinum.

Desarrollada por un equipo de expertos en materia de riesgos de PI, Know Your Software IP AUDIT proporciona un informe detallado que indica la eficacia del régimen actual de PI, identifica las áreas que podrían desarrollarse más o corregirse y proporciona un plan de acción por etapas.

Para celebrar el Día Mundial de la PI, Vaultinum ofrece un descuento del 25 % en IP Audit a partir del 26 de abril.

Si desea obtener más información: https://vaultinum.com/ip-assessment

Vaultinum es un tercero independiente de confianza especializado en la protección y auditoría de activos digitales. Desde 1976 Vaultinum hace posible que miles de negocios digitales e inversores protejan sus innovaciones mediante la oferta de soluciones que protegen su PI, garantizan la continuidad de su actividad empresarial y mitigan los riesgos de software y cibernéticos.

CONTACTO Marine Yborra, CMO

EMPRESA Vaultinum

CORREO ELECTRÓNICO my@vaultinum.com

WEB www.vaultinum.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/898ce6ed-8eee-4067-917d-3de4c11af43f