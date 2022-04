VAULTINUM, leader européen de la protection des actifs numériques, lance un nouvel outil automatisé d'audit de la propriété intellectuelle

English French German Italian Spanish

GENÈVE, Suisse, 22 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le monde célèbre la propriété intellectuelle (PI) le 26 avril, Vaultinum lance Know Your Software IP AUDIT , une solution d'évaluation de la PI en ligne qui aide les organisations à améliorer la gestion de leur PI et à tirer davantage de valeur de leurs actifs immatériels.

La PI détermine de plus en plus l'avenir d'une organisation. En outre, le poids de la PI dans l'évaluation des entreprises a entraîné un changement fondamental dans la façon dont les parties prenantes évaluent la valeur et protègent les actifs d'entreprise. En 1975, les actifs de PI représentaient environ 17 % de la valeur marchande des entreprises S&P 500 ; en 2015, ils étaient passés à 87 % ; en 2019, les industries qui utilisent de manière intensive les droits de PI génèrent 45 % du PIB (6,6 milliards d'euros) de l'UE (The ICC Intellectual Property Roadmap, 2020).

Aujourd'hui, alors que les organisations accélèrent la digitalisation de leurs pratiques dans le but de rester compétitives, une stratégie de PI solide doit tenir compte autant de ses droits de PI propres que des droits accordés sous licence. Le non-respect de ces derniers peut entraîner des frais de justice, une perte de valeur et une diminution des revenus.

« La gestion de la PI est sans aucun doute l'un des aspects essentiels de toute entreprise moderne et il est crucial de savoir quels éléments prendre en compte. Toutefois, elle nécessite une expertise, une expérience et un niveau d’information qu'il est préférable d'obtenir auprès d'un expert indépendant. C'est pourquoi Vaultinum a développé Know Your Software IP AUDIT, un outil d'évaluation en ligne, qui identifie les problèmes et fournit des recommandations relatives au management de la PI, à la protection de la PI et à la gestion des risques PI », déclare Philippe Thomas, PDG de Vaultinum.

Élaboré par une équipe d'experts de la gestion des risques de PI, Know Your Software IP AUDIT fournit un rapport détaillé, notant l'efficacité du système de gestion de la PI en place, identifiant les points à corriger et fournissant un plan d'action étape par étape.

Pour célébrer la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Vaultinum propose une remise de 25 % sur son outil IP AUDIT, dès le 26 avril.

Pour en savoir plus : https://vaultinum.com/ip-assessment

Vaultinum est un tiers de confiance indépendant spécialisé dans la protection et l'audit des actifs numériques. Depuis 1976, Vaultinum a permis à des milliers d'entreprises et d'investisseurs numériques de sécuriser leurs innovations en fournissant des solutions pour protéger leur propriété intellectuelle, assurer la continuité de leur activité commerciale et atténuer les risques IT.

CONTACT Marine Yborra, directrice marketing

SOCIÉTÉ Vaultinum

E-MAIL my@vaultinum.com

SITE WEB www.vaultinum.com

