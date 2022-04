VAULTINUM, leader europeo nella protezione degli asset digitali, lancia un nuovo strumento automatizzato per l'auditing della proprietà intellettuale

English French German Italian Spanish

GINEVRA, Svizzera, April 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, il 26 aprile, Vaultinum lancia Know Your Software IP AUDIT , una soluzione di valutazione della proprietà intellettuale che aiuta le aziende a migliorare la propria gestione della IP e ottenere maggior valore dalle proprie attività immateriali.



La proprietà intellettuale ha ruolo sempre più determinante per il futuro delle aziende. Inoltre, l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale nella valutazione delle aziende ha dettato un cambiamento fondamentale nel modo in cui gli interlocutori stimano il valore e proteggono gli asset aziendali. Nel 1975, gli asset di proprietà intellettuale rappresentavano circa il 17% del valore di mercato delle aziende S&P 500; nel 2015 la quota aveva raggiunto l'87%; nel 2019, i settori che usano in maniera intensiva i diritti di proprietà intellettuale hanno generato il 45% del PIL (6,6 trilioni di EUR) nell'UE (The ICC Intellectual Property Roadmap, 2020).

Oggi, con le aziende che accumulano nuove tecnologie nel tentativo di rimanere competitive in un'economia digitale, una valida strategia IP deve considerare i diritti associati a diverse tipologie di proprietà intellettuale e comprendere anche i diritti di proprietà dell'azienda stessa. In caso contrario, potrebbero incorrere in spese legali, perdita di valore e riduzione degli introiti.

“Senza dubbio, la gestione della proprietà intellettuale è uno degli aspetti essenziali di qualsiasi impresa moderna ed è essenziale conoscere gli elementi da tenere in considerazione. Tuttavia, sono necessarie competenze, esperienza e informazioni che spesso solo un esperto indipendente può fornire. Ecco perché Vaultinum ha sviluppato Know Your Software IP AUDIT, uno strumento di valutazione online, che analizza i problemi e fornisce informazioni sulla gestione IP, sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e i rischi legati alla proprietà intellettuale", racconta Philippe Thomas, CEO di Vaultinum.

Sviluppato da un team di esperti in gestione dei rischi IP, Know Your Software IP AUDIT genera relazioni dettagliate che evidenziano l'efficacia dell'attuale regime di proprietà intellettuale, individuando le aree che potrebbero essere ulteriormente sviluppate o migliorate e fornendo un piano d'azione passo dopo passo.

Per celebrare la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, Vaultinum offre uno sconto del 25% su IP Audit a partire dal 26 aprile.

Per maggiori informazioni: https://vaultinum.com/ip-assessment

Vaultinum è una terza parte indipendente di fiducia, specializzata nella protezione e nell'audit degli asset digitali. Dal 1976 Vaultinum permette a migliaia di imprese digitali e di investitori di proteggere le proprie innovazioni con soluzioni pensate per tutelare la loro proprietà intellettuale, garantire la continuità dell'attività imprenditoriale e contrastare i rischi informatici e di software.

