Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 22 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2022 m. balandžio 22 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

„Patvirtinti Bendrovės 2021 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:

Nr./ No. Rodikliai / Ratios Suma, tūkst. eurų/ Amount in EUR thousand

1 Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings of previous financial year at the end of financial year -

2 Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos / Total comprehensive income (64.971)

3 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income -

4 Pervedimai iš kitų rezervų / Transfers from other reserves 64.971

5 Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses -

6 Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) / Profit for allocation (1+2+3+4+5) -

7 Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve -

8 Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition -

9 Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares -

10 Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves -

11 Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends -

12 Pelno dalis, paskirta tantjemoms / Share of profit allocated to tantiems -