LEHDISTÖTIEDOTE: Merkittävä pohjoismainen IT-palveluyritys valitsi SSH:n PrivX MSP Edition -ratkaisun

Merkittävä pohjoismainen IT-palveluyritys valitsi SSH:n PrivX MSP Edition -ratkaisun

Merkittävä pohjoismainen IT-palveluyritys (MSP) on valinnut SSH:n PrivX MSP Edition -ratkaisun turvamaan ja suoraviivastamaan pääsynhallintaa hallinnoimiinsa asiakasympäristöihin. Nyt saatu kauppa noudattaa ”land and expand” strategiaamme, jossa odotamme tilauksen arvon kasvavan tulevaisuudessa. Tilausmalli perustuu jatkuvaan vuosilaskutukseen (ARR), jonka arvioidaan olevan arvoltaan satoja tuhansia euroja vuosittain. Puitesopimus on aluksi kolmevuotinen, ja se pohjautuu tarjouskilpailuun.

PrivX MSP Edition -ratkaisu mahdollistaa eri asiantuntijatiimien turvallisen pääsyn hallinnoituihin asiakasympäristöihin. Asiakas valitsi PrivX:n kilpailevien tuotteiden sijaan, koska se mahdollistaa modernin ja skaalautuvan pääsynhallinnan kontrollin näihin asiakasympäristöihin.

Sopimus on jatkoa useille aiemmin solmituille PrivX MSP Edition -ratkaisukaupoille viimeisen vuoden aikana. ”Kuten olemme jo aiemmin kertoneet, PrivX MSP Edition -ratkaisullamme on nyt todella nostetta IT-palveluyritysten keskuudessa. Tämä kauppa sekä useat meneillään olevat neuvottelut ovat selkeä todiste siitä,” sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. ”Monet alan toimijat ovat ymmärtäneet, että kriittisen pääsynhallinnan automatisointi ja modernisointi parantaa tietoturvaa ja kasvattaa tuottavuutta, mistä syntyy huomattavaa kilpailuetua”, hän jatkaa. ”Yhä useampi asiakas haluaa myös ymmärtää, miten heidän ympäristöjään hallinnoidaan ja vaativat samalla, että IT-yritykset pystyvät osoittamaan, että he toimivat tietoturvallisesti ulkoistetuissa ympäristöissä,” Tunkelo toteaa.

PrivX MSP Edition varmistaa automaattisesti, että oikealla henkilöllä on oikean tason valtuudet (Just-Enough-Access) oikeisiin resursseihin juuri oikeaan aikaan (Just-in-Time). Ratkaisua käyttävät tyypillisesti sovellusten omistajat, infrastruktuurin ylläpitäjät, ohjelmistokehittäjät, DevOps-koodaajat ja konsultit. Perinteisesti ylläpidetyissä asiakasympäristöissä käytetään VPN/palomuuri/hyppypalvelin-yhdistelmiä, mutta PrivX MSP Edition virtaviivaistaa ja keskittää salasanojen, tunnisteiden ja pääsynhallinnan yhteen paikkaan, mikä poistaa valtavan määrän manuaalista työtä.

Tämän ansiosta PrivX-asiakkaat saavat parannettua tietoturvaansa ja nostettua automaation tasoa, kun he hallinnoivat pääsyä kriittisiin kohteisiin konesaleissa ja pilviekosysteemeissä.

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.