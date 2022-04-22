Dual Miners正在改变加密货币挖矿行业的游戏规则

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芬兰赫尔辛基, April 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dual Miners最近获得了一项殊荣，成为首家引入大量吸热式加密货币采矿设备的公司。一支由众多投资者组成的团队致力于让加密货币挖矿变得简单且有利可图。其他人士则认为加密货币挖矿境况日趋艰难，但Dual Miners最近发布一项新公告，称该公司目前正在全球范围内发布世界上首款同时运用SHA-256和Scrypt技术进行采矿的双矿机硬件。



如需了解更多信息，请访问： https://dualminers.com/products/ 。此外，双矿机经配置可处理使用SHA-256或Scrypt哈希算法的其他加密货币交易。

由于采用创新型硬件设计，Dual Miner的采矿芯片FMC800-XD112能够在消耗最少能量的同时实现高哈希率。产品配有内置控制器并安装了相关软件。经过长期测试（包括评估、原型设计和极端条件压力测试），Dual Miner的DualPro和DualPro Max硬件产品以及DualPremium硬件产品现已准备就绪，可进行大规模生产。

采用Dual Miners的益处

使用Dual Miners增强节能系统相较于其他系统有哪些优势？ 该解决方案的发明人宣称，每台机器都将配备冷却系统、7纳米芯片、降噪机制、带有电源的可调节工作湿度控制器以及无线网络（Wi-Fi）或以太网接口。该系统所采用的算法囊括了全球知名的众多软硬件技术，故而用户可在短时间内挖掘比特币（BTC）、莱特币（LTC）、门罗币（XMR）、以太坊（ETH）和其他几种加密货币。

Dual Miner的团队由经验丰富的专业人士组成

Dual Miners是一家总部设立在英国伦敦的芯片设计与制造公司。公司拥有多个团队，团队成员在区块链技术和工艺设计领域造诣颇深。

该公司在三大洲设有办事处，为客户提供加密钱包开发服务以及图形处理单元。它在区块链开发和比特币挖矿解决方案等领域也拥有丰硕经验。

凭借其在区块链业务方面的丰富经验，Dual Miners已然成为该领域的知名品牌。正是由于其丰富的相关经验，该解决方案得到了Kraken、ASG Expertise和IFI International等公司的一致认可。Dual Miners再次充分运用其先前积累的知识，为加密货币消费者提供各种创新解决方案。

定价和可用性是重要的考量因素

Dual Miners将承担运输费用和海关费用，让消费者只需支付设备相关成本，即可获得开始运营所需的一切，而无需任何其他费用。 Dual Miners运营总监兼首席运营官Michael Scott表示：“消费者现在意识到我们的竞争对手已被逐个击败。他们无法获得我们的算力，也无法利用我们极低的电费优势。尽管我们的机器尺寸较小，但仍拥有巨大的挖矿能力；DualPremium的比特币和莱特币算力分别为60 TH/s和2.1 GH/s。这是现有市场上最好的投资项目。”

关于Dual Miners

Dual miners成立于2015年，是全球第一家双挖矿公司，旨在开发和销售全球首批运用SHA-256或Scrypt技术的领先型双加密货币矿机。从Dual Miners的DualPro开始，我们的目标就是以低于之前的成本提供更多算力。Dual Miners总部位于英国伦敦，在全球各地设有办事处。如需了解更多信息，请访问 www.dualminers.com

Michael Scott

公关经理

Michael@dualminers.com

（+358）41 4001034

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16dc0570-9425-4920-bce1-4658333d6e81