Dual Miners 改變了加密貨幣挖礦的遊戲規則

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芬蘭赫爾辛基, April 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dual Miners 最近贏得這項殊榮，成為有史以來第一家推出一系列超凡的吸熱加密貨幣挖礦設備公司。一個致力讓加密貨幣挖礦變得簡單及有利可圖的投資者團隊。當其他人則認為加密貨幣挖礦變得越來越困難時，目前正在全球發放的 Dual Miners 卻發佈了一項新公告，這是世界上第一個使用 SHA-256 和 Scrypt 進行挖礦的雙礦機硬件。



如欲了解更多資詳情，請瀏覽 ( https://dualminers.com/products/ )。此外，雙礦工可以配置為處理使用 SHA-256 或 Scrypt 散列演算法的其他加密貨幣交易。

由於創新的硬件設計，Dual Miner 的挖礦晶片 FM9800-XD112 實現了高哈希率，同時盡量消耗更少能源。其配有內置控制器及已安裝的軟件。經過長時間測試，包括評估、原型設計和極端條件壓力測試，Dual Miner 的 DualPro 和 DualPro Max 硬件產品以及 DualPremium 硬件產品現已準備好投入量產。

使用 Dual Miners 的好處

與其他系統相比，使用 Dual Miners Enhance Energy Saver 系統有哪些優勢？ 根據該解決方案的發明者說法，每部機器將配備一個冷卻系統、一個 7 納米晶片、一個降噪機制、一個帶有電源的可調節工作濕度，以及一個無線網絡連接 (Wi-Fi) 或以太網連接。由於系統附帶的演算法，包括全球知名的軟件和硬件技術，用戶可以在短時間內挖掘比特幣 (BTC)、萊特幣 (LTC)、門羅幣 (XMR)、以太坊 (ETH) 和其他幾種加密貨幣。

Dual Miner 的團隊由經驗豐富的專業人士組成

Dual Miners 是一家晶片設計和製造公司，總部位於英國倫敦。它擁有一批在區塊鏈技術和技術設計方面具有深厚專業知識的團隊。

該公司在三大洲設有辦事處，為客戶提供加密錢包開發服務和圖形處理器。公司還在區塊鏈開發和比特幣挖礦解決方案等領域擁有豐富經驗。

由於其在區塊鏈業務方面的豐富經驗，Dual Miners 在該領域享負盛名。正是由於這種經驗，公司已獲 Kraken、ASG Expertise 和 FIS International 等企業公認。Dual Miners 再次充分利用其先前的知識，以便為加密貨幣消費者提供創新的解決方案。

定價和可用性是重要的考慮因素

Dual Miners 將支付運費與海關費用，讓消費者只需支付設備費用並收到他們開始所需的一切，而無需任何額外費用。Dual Miners 營運董事兼營運總監 Michael Scott 表示：「消費者現在意識到我們的競爭對手已經被打敗了。他們無法獲取我們的能力或利用我們難以置信的低電費。儘管我們的規模很小，但擁有巨大的挖礦能力；DualPremium 對於比特幣提供 60 TH/s，而對於 Litecoin 提供 2.1 GH/s。這是市場上最好的投資。

關於 Dual Miners

Dual Miners 成立於 2015 年，獲稱為世界上第一家雙挖礦公司，以開發和銷售世界上第一部使用 SHA-256 或 Scrypt 技術的領先雙加密貨幣礦機為目的而成立。我們的目標是從 Dual Miners 的 DualPro 開始，以比以前更低的成本提供更多的電力。Dual Miners 總部位於英國倫敦，並在世界各地設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.dualminers.com

Michael Scott

公共關係經理

電郵：Michael@dualminers.com

電話：(+358) 4001034

此公告隨附的照片可在以下網址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16dc0570-9425-4920-bce1-4658333d6e81