Generix Group publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2021/2022

English French

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 22 avril 2022

Croissance du chiffre d’affaires 2021/2022 : +5%

Nouveaux contrats SaaS 2021/2022 : +17%





Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2021/2022.

CA 2021/2022 : 84,5 M€ (+5%)





Trimestre clos

le 31 mars Variation 12 mois clos

le 31 mars Variation Non audité (K€) 2022 2021 2022 2021 SaaS 9 356 8 180 14% 34 548 32 252 7% Maintenance 4 483 4 562 -2% 18 477 18 051 2% Licences 1 686 1 412 19% 4 939 4 246 16% Activités d'Edition 15 525 14 154 10% 57 964 54 549 6% Conseil & Services 6 959 7 265 -4% 26 539 25 707 3% Chiffre d'Affaires 22 484 21 419 5% 84 503 80 256 5%





Le chiffre d’affaires de l’exercice est en ligne avec les prévisions communiquées à l’issue du 3ème trimestre : il s’élève à 84,5 M€, en croissance de 5,3% par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’élève à 22,5 M€, nouveau record trimestriel pour le Groupe.

L’activité SaaS a connu une progression significative sur le dernier trimestre (+14%). En conséquence, les activités d’Edition sont en croissance de 10% sur Q4, et en croissance annuelle de 6%.

Comme annoncé dans les précédents communiqués, le ralentissement de l’activité Services en Amérique du Nord reste marqué sur cette fin d’exercice. L’activité Conseil et Services ressort donc en croissance limitée de 3% sur l’exercice.

En Russie, Generix Group maintient son activité au service de ses clients, quasi-exclusivement de grands groupes européens présents dans le pays. Sur le trimestre, le chiffre d’affaires en Russie est stable sur l’activité SaaS et en décroissance de 0,1 M€ sur l’activité Services. Sur l’exercice, l’activité en Russie est en croissance de 3%.

Nouveaux contrats SaaS : 5,5 M€ (+17%)





Trimestre clos

le 31 mars Variation 12 mois clos

le 31 mars Variation Non audité (K€) 2022 2021 2022 2021 Signature de nouveaux contrats SaaS (ACV*) 1 821 2 217 -18% 5 539 4 746 17%

*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

La croissance annuelle des signatures de nouveaux contrats SaaS s’élève à 17% et confirme la dynamique commerciale du Groupe.

L’évolution des signatures SaaS intègre un effet de base négatif au second semestre : au cours de l’exercice précédent, la crise sanitaire avait conduit à un ralentissement des nouvelles signatures SaaS sur le 1er semestre, suivi d’une accélération au cours du 2nd semestre.

Parmi ces nouvelles signatures :

en France, dans le cadre d’un partenariat stratégique pluriannuel, la solution Invoice Services de Generix Group a été retenue par Pitney Bowes pour être personnalisée et commercialisée auprès de ses clients français, notamment dans le cadre de leur transformation digitale et plus spécifiquement pour leur mise en conformité réglementaire ;





en Espagne, Logikfred, opérateur 3PL spécialisé dans le froid négatif, l’un des segments les plus exigeants du monde de la logistique, a retenu le système Warehouse Management System (WMS) de Generix Group, complété du système de gestion de la cour (YMS) pour un entrepôt dédié au surgelé.





Profitabilité de l’exercice 2021/2022





Le taux de profitabilité attendu devrait être quasi-stable par rapport à l’exercice précédent du fait de l’effort soutenu sur les dépenses en Recherche et Développement ainsi qu’en Sales et Marketing.

Generix Group est attentif à l’évolution de la situation géopolitique et des sanctions internationales dans le contexte du conflit entre l’Ukraine et la Russie. Dans ce contexte d’incertitude, Generix Group dispose de relais de croissance : d’une part la dynamique de signatures constatée sur l’exercice et qui devrait se poursuivre sur l’exercice 2022/2023, et, d’autre part, le plan d’accélération de l’activité en place sur la zone Amérique du Nord.

Generix Group présentera ses perspectives 2022/2023 lors de la publication de ses résultats annuels.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.

Prochain communiqué : le 8 juin 2022 après clôture de bourse

Publication des résultats de l’exercice 2021/2022

A propos de Generix Group





Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, ou encore Ferrero, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment B (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Pièce jointe