LHV Group investeerib finantstehnoloogia ettevõttesse Modular Technologies OÜ

AS LHV Group teeb 1 miljoni euro suuruse investeeringu Eesti finantstehnoloogia ettevõttesse Modular Technologies OÜ, kaubamärgiga Tuum. Uue põlvkonna pangandusplatvormi arendav ettevõte pakub põhisüsteemi ka LHV Groupi tütarettevõttele LHV UK Limited.

LHV Group investeerib 1 miljon eurot Tuum vahetusvõlakirja, mis kokkuleppe kohaselt konverteeritakse järgmises rahastusvoorus aktsiatesse varasema A-ringi rahastusvooru tingimustel. LHV olemasolevas finantsplaanis investeering ei sisaldu.

LHV investeeringu näol on tegemist sammuga kahe ettevõtte vahelise partnerluse tugevdamiseks ja ühiste huvide veelgi suuremaks kasvatamiseks. 2021. aasta oktoobris sõlmisid LHV ja Tuum partnerluse, mille raames sai Tuum ligipääsu LHV teenustele, nagu võimaluse pakkuda klientidele ligipääsu reaalajas naela- ja euromaksetele, virtuaalsetele IBAN-idele, valuutakontodele ja valuutavahetustehingutele. 2022. aasta märtsis valis LHV Tuuma platvormi oma Ühendkuningriiki rajatava uue panga põhisüsteemiks.

"LHV jaoks on tegemist investeeringuga, mis aitab meil ühendada oma huvisid strateegiliselt olulise partneriga ja veelgi tugevdada oma positsiooni finantstehnoloogia ettevõtete hulgas. Koos Tuumaga saame anda finantstehnoloogia iduettevõtetele ja teiste valdkondade ettevõtetele võimaluse lihtsamalt ja kiiremini turule tulla uute paindlike finantstoodetega," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Tuum on kiiresti kasvav iduettevõte, mis pakub finantsettevõtetele enda arendatud pangandusplatvormi. Klientidel on võimalik erinevatest pilvepõhistest moodulitest kokku panna just oma vajadustele sobiv baassüsteem. Tuuma klientideks on pangad ja teised fintech-ettevõtted, lisaks LHV UK Limitedile ka näiteks Nets, Multitude Group jt. Alles jaanuaris kaasas Tuum A-ringi rahastusvoorus investoritelt kokku 15 miljonit eurot.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 700 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 337 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 147 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee