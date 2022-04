Information réglementée : mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2021 de BELIEVE

English French

Communiqué de mise à disposition du Document d’enregistrement universel incluant le rapport financier annuel

Paris, le 25 avril 2022 – Believe (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9), l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce avoir déposé son Document d’enregistrement universel 2021 contenant le rapport financier annuel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 avril 2022, sous le n° R.22-010.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé en français, et en anglais dans les prochains jours, sur l'espace Investisseurs, dans les rubriques « Information Réglementée » et « Publications trimestrielles » du site internet du Groupe Believe ( www.believe.com /fr/investisseurs ). Le Document d’enregistrement universel est également disponible sur le site de l’AMF ( www.amf-france.org ).

Le Document d'enregistrement universel 2021 contient notamment :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ;

les informations sociales et environnementales constituant la Déclaration de performance extra-financière ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.

Par ailleurs, le Document d’enregistrement universel est également publié au format d’information électronique unique européen (ESEF) comprenant le balisage des 5 tableaux de comptes consolidés (états financiers primaires) au format XBRL.

Une version anglaise sera disponible sur le site Internet du Groupe à compter du 4 mai prochain.

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 430 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Relations Investisseurs

Emilie MEGEL

investors@believe.com

Tél : +33 1 53093391

Mobile : +33 6 0709986

Pièce jointe