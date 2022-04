RAMSAY SANTE : résultat positif de l'offre publique recommandée en vue de l'acquisition de GHP Specialty Care

English French

COMMUNIQUÉ

Paris, le 25 avril 2022

Résultat positif de l’offre publique recommandée en vue de l'acquisition de GHP Specialty Care

Le 7 mars 2022, Ramsay Santé, par l'intermédiaire de sa filiale suédoise Capio Group Services AB (« Capio »), a annoncé une offre publique recommandée en vue de l’acquisition de GHP Specialty Care AB (« GHP »), un fournisseur suédois de soins de santé spécialisés coté au Nasdaq de Stockholm.

A l’issue de la clôture de la période initiale d’acceptation de l’offre, Capio contrôle 67.841.018 actions et droits de vote de GHP, correspondant environ à 96,6% des actions et des droits de vote de GHP.1

Par conséquent, toutes les conditions requises pour la réalisation de l'offre ont été satisfaites et Capio a déclaré l'offre inconditionnelle. Le règlement de l'offre commencera le 2 mai 2022 ou aux alentours de cette date. Capio a l'intention d'engager une procédure de retrait obligatoire conformément à la réglementation suédoise.

Pascal Roché, Directeur Génaral de Ramsay Santé, a déclaré : « Je me réjouis de l'issue positive de ce projet et souhaite à l'équipe de GHP la bienvenue au sein du Groupe Ramsay Santé. Ce rapprochement réunit l'expertise de GHP Specialty Care avec 300 000 visites de patients par an dans 23 établissements en Suède et 1 au Danemark avec celle de Capio dans les pays nordiques. Il permettra de consolider les positions du Groupe au bénéfice des patients en offrant une couverture supplémentaire à celle des activités déjà détenues. La complémentarité des deux structures devrait nous permettre de réaliser 6 millions d'euros de synergies à moyen terme.»

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise en charge au bénéfice du patient.



Code ISIN code et Euronext Paris: FR0000044471

1 Sur la base de 70.256.949 actions émises par GHP.

