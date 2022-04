Der Schweizer Finanzmarkt Begrüsst HASHDEX, Den Weltweiten Pionier Der Thematischen Manager von Krypto-Assets.

English French German

Zürich, 25. April 2022 - Der Krypto-Vermögensverwalter HASHDEX hat das Schweizer „Crypto-Valley“ für die Lenkung seiner Entwicklung in Europa gewählt, also einen neuen Beweis dessen, dass die vom Schweizer Ökosystem gebotenen Rahmenbedingungen es zur natürlichen Schaltstelle dieser Asset-Klasse machen. Die Firma brasilianischen Ursprungs, die bereits ca. 250.000 institutionelle und private Anleger aufweist und den ersten und grössten Krypto-Index-Tracker (B3:HASH11) ETF lanciert hat, wird eine Reihe von börsennotierten thematischen Produkten anbieten, die Anlegern ein bislang einzigartiges Engagement im Beta-Management im Krypto-Universum geben.



„Der Weg, den wir seit der Einführung von HASHDEX im Jahre 2018 gegangen sind“, erklärt Marcelo Sampaio, CEO und Mitgründer von HASHDEX, „hat unsere ursprüngliche Vision bestätigt, die uns dazu geführt hat, innerhalb weniger Jahre zum größten Krypto-Assetmanager in Lateinamerika und zu einem der Marktführer auf dem amerikanischen Kontinent zu werden: die Anleger wollen mehr als Tracker, die an einer einzigen Kryptowährung hängen, was für Anleger immer eine Einstiegsanlage war. Unsere Wertschöpfung besteht im Angebot eines doppelten Engagements: einerseits in Kryptowährungskörben, die Diversifikation und Dekorrelation kombinieren, und andererseits in den vielversprechendsten Themen einer sehr schnell wachsenden Branche."



HASDEX hat neben seinem Flaggschiff, dem ETF HASHDEX Nasdaq Crypto Index (HNCI), der Anfang 2021 in Partnerschaft mit dem Nasdaq lanciert wurde und fast 1 Milliarde US-Dollar Vermögen aufweist (November 20211), hat Anfang 2022 den 1. ETF zum Thema dezentralisierte Finanzen (DEFI 11) aufgelegt, der für Anleger in Nord- und Südamerika bereits zugänglich ist. Diese Tracker sind zu 100 % kollateralisiert und durch das Netzwerk von Gegenparteien, die alle Tier 1 sind und von der jungen Verwaltungsgesellschaft genutzt werden, so gut gesichert wie möglich. Die Vermögenswerte, aus denen sie bestehen, werden nach strengen und transparenten Kriterien ausgewählt, die sowohl ihre Legitimität als auch eine signifikante Repräsentativität für den Markt gewährleisten.



„Da die Krypto-Asset-Branche in eine neue, reifere Phase ihrer Geschichte eintritt, können die Anleger zu Recht eine einwandfreie Qualität und eine größere Produktvielfalt als in ihren Anfangszeiten erwarten. Nach dem Erfolg, den unsere Lösungen in den USA davongetragen haben, und die die Best-in-Class-Standards erfüllen, möchten wir ihn auch an die europäischen Anleger weitergeben. Europa bietet einen günstigen juristischen Rahmen für Krypto-Assets, was ein entscheidender Schritt unserer weltweiten Entwicklung ist“, betont Bruno Sousa, Direktor Globale Expansion bei HASHDEX.



HASHDEX verfügt ein Team von über 90 Fachleuten aus beiden Welten, Technik und Finanzen, die in Rio, New York und Zürich tätig sind. „Die Schweiz wird unsere Schaltstelle in Europa sein, es ist ein Markt, der zwar sehr fragmentiert und umkämpft ist, wir sind aber zuversichtlich, dass wir uns von den zahlreichen Akteuren, die ETPs mit einer einzigen Kryptowährung anbieten, abheben werden. Unser thematischer Ansatz, der kurzfristig um mehrere neue Tracker erweitert wird, die an verschiedenen europäischen geregelten Märkten notiert sind, müsste die Anleger ansprechen“, schliesst Laurent Kssis, Europa-Direktor bei HASHDEX.





About Hashdex

Hashdex is a global pioneer in crypto asset management. Hashdex's simple and secure funds invite innovative investors to join the emerging crypto economy. Hashdex's mission is to provide educational resources and best-in-class products that advance its efforts to build pathways to prosperity by opening the crypto ecosystem to the world. The firm co-created and launched the Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) to provide global investors with a reliable benchmark for the crypto asset class. In 2021, Hashdex introduced the world's first crypto ETFs, enabling over 250,000 investors to simply and securely add crypto to their portfolios. For more information visit www.hashdex.com.





Disclaimer



This document qualifies as advertisement within the meaning of article 68 of the Swiss Financial Services Act and/or article 95 of the Swiss Financial Services Ordinance and is not a prospectus, basic information sheet (BIB) or a key information document (KID).

Any prospectus (in connection with an offer to the public or admission to trading) and/or any BIB or KID (for a product which was meant to be offered to retail clients), in each case if applicable and/or available, of financial instruments described in herein, from the date of its publication (which may be before, on or after the date of this document) and subject to applicable securities laws, is available from Hashdex AG.





