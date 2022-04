Le marché financier Suisse accueille HASHDEX, le pionnier mondial de la gestion thématique d’actifs cryptos

English French German

Zurich, le 25 avril 2022 – C’est la crypto valley suisse qu’a choisie le gérant d’actifs cryptos HASHDEX pour piloter son développement en Europe, nouvelle preuve que les conditions cadres qu’offre l’écosystème helvétique le placent en hub naturel de cette classe d'actifs. La société d’origine brésilienne, qui compte déjà quelque 250 000 investisseurs institutionnels et privés, et a lancé le premier et plus gros tracker indiciel crypto (HASH11) ETF, proposera une suite de produits thématiques cotés (ETP) offrant aux investisseurs une exposition unique à ce jour à la gestion beta dans l’univers crypto.



« Le chemin parcouru depuis que nous avons lancé HASHDEX en 2018, explique Marcelo Sampaio, CEO et fondateur de HASHDEX, a conforté notre vision initiale, celle qui nous a permis de devenir en quelques années le plus gros gérant d’actifs cryptos en Amérique latine et un des leaders du continent américain: les investisseurs veulent plus que des trackers adossés à une seule cryptomonnaie, qui a toujours été un projet d'investissement d’entrée pour les investisseurs. Notre valeur ajoutée consiste à leur offrir une double exposition, d’une part à des paniers de cryptomonnaies qui combinent diversification et décorrélation, d’autre part aux thèmes les plus porteurs d’une industrie qui croît très vite. »

A son produit phare, l’ETF HASHDEX Nasdaq Crypto Index (HNCI) lancé en début 2021 en partenariat avec le Nasdaq et qui affichait près de 1 milliard de dollars d’encours (fin novembre 2021), HASHDEX a ajouté début 2022 le 1er ETF sur le thème de la finance décentralisée (B3: DEFI 11), déjà accessible aux investisseurs des Amériques. 100% collatérisés, ces trackers sont également aussi sécurisés que possible grâce au réseau de contreparties, toutes Tier 1, qu’utilise la jeune société de gestion. Les actifs dont ils sont composés sont sélectionnés selon des critères strictes et transparents, qui garantissent à la fois leur légitimité et une représentativité significative du marché.

« Alors que l’industrie des actifs cryptos entre dans une nouvelle phase de son histoire, plus mature, les investisseurs sont en droit d’attendre une qualité irréprochable et une diversité de produits plus grande qu’à ses débuts. Fort du succès qu’a remportée notre gamme de solutions outre-Atlantique, qui répondent à des standards des best-in-class, nous entendons en faire bénéficier les investisseurs suisse puis européens. L’Europe offre un cadre juridique propice aux actifs cryptos, c’est une étape cruciale de notre développement mondial » souligne Bruno Sousa, Head of Global Expansion de HASHDEX.

Pionnier de la transformation des fintechs cryptos en gérant d’actifs à part entière, HASHDEX compte sur une équipe de plus de 90 professionnels des deux mondes, tech et financier, répartis entre Rio, New York et Zurich. « La Suisse est notre hub en Europe, un marché certes très fragmenté et concurrentiel mais où nous sommes confiants de nous démarquer des nombreux acteurs offrant des ETP sur une cryptomonnaie unique. Notre approche thématique, qui s’enrichira sous peu de plusieurs et nouveaux trackers cotés sur différents marchés réglementés européens, devrait séduire les investisseurs conclut Laurent Kssis, responsable de l'Europe chez HASHDEX.»





About Hashdex

Hashdex is a global pioneer in crypto asset management. Hashdex's simple and secure funds invite innovative investors to join the emerging crypto economy. Hashdex's mission is to provide educational resources and best-in-class products that advance its efforts to build pathways to prosperity by opening the crypto ecosystem to the world. The firm co-created and launched the Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) to provide global investors with a reliable benchmark for the crypto asset class. In 2021, Hashdex introduced the world's first crypto ETFs, enabling over 250,000 investors to simply and securely add crypto to their portfolios. For more information visit www.hashdex.com.

Disclaimer:

This document qualifies as advertisement within the meaning of article 68 of the Swiss Financial Services Act and/or article 95 of the Swiss Financial Services Ordinance and is not a prospectus, basic information sheet (BIB) or a key information document (KID).

Any prospectus (in connection with an offer to the public or admission to trading) and/or any BIB or KID (for a product which was meant to be offered to retail clients), in each case if applicable and/or available, of financial instruments described in herein, from the date of its publication (which may be before, on or after the date of this document) and subject to applicable securities laws, is available from Hashdex AG.

