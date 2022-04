English Danish

Dato 25.04.2022

Aktietilbagekøbsprogram - uge 16

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 3. februar 2022 til og med den 28. juli 2022 under forudsætning af den kommende generalforsamlings (til afholdelse den 2. marts 2022) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier, hvorved aktietilbagekøbsprogrammet kan fortsætte. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 369 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 2. februar 2022.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig

købspris (kroner) Tilbagekøbt i alt

under programmet (kroner) I alt i henhold til seneste meddelelse 226.777 825,33 187.166.406 19. april 2022 3.000 839,25 2.517.750 20. april 2022 2.300 878,87 2.021.401 21. april 2022 2.300 911,08 2.095.484 22. april 2022 2.500 909,88 2.274.700 I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 236.877 827,75 196.075.741

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

924.932 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 3,2 % af selskabets aktiekapital.







I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør



Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time CET 28 834 XCSE 20220419 9:00:16.221000 28 837 XCSE 20220419 9:07:47.854000 31 841 XCSE 20220419 9:10:00.196000 26 839 XCSE 20220419 9:10:25.013000 30 839 XCSE 20220419 9:10:25.013000 28 839 XCSE 20220419 9:11:31.303000 28 838 XCSE 20220419 9:11:49.346000 28 836 XCSE 20220419 9:14:10.676000 29 833 XCSE 20220419 9:21:21.540000 29 832 XCSE 20220419 9:23:15.837000 30 833 XCSE 20220419 9:27:08.675000 29 832 XCSE 20220419 9:30:49.732000 12 832 XCSE 20220419 9:33:41.951000 18 832 XCSE 20220419 9:33:41.951000 18 831 XCSE 20220419 9:36:18.629000 12 831 XCSE 20220419 9:36:18.629000 17 830 XCSE 20220419 9:36:18.653000 12 830 XCSE 20220419 9:36:18.654000 60 837 XCSE 20220419 10:00:10.893000 2 837 XCSE 20220419 10:00:10.893000 59 837 XCSE 20220419 10:00:43.054000 55 841 XCSE 20220419 10:07:40.481000 28 840 XCSE 20220419 10:46:19.604000 29 840 XCSE 20220419 10:46:19.604000 29 840 XCSE 20220419 10:46:19.604000 28 840 XCSE 20220419 10:46:19.604000 29 839 XCSE 20220419 10:48:14.681000 29 839 XCSE 20220419 10:48:14.681000 29 839 XCSE 20220419 10:48:14.681000 29 839 XCSE 20220419 10:48:14.785000 28 839 XCSE 20220419 10:49:46.190000 2 839 XCSE 20220419 10:49:46.190000 28 838 XCSE 20220419 11:01:23.906000 29 837 XCSE 20220419 11:13:00.057000 30 837 XCSE 20220419 11:13:00.057000 28 835 XCSE 20220419 11:31:16.228000 27 835 XCSE 20220419 11:31:16.228000 27 835 XCSE 20220419 11:31:16.228000 27 834 XCSE 20220419 11:37:54.848000 56 834 XCSE 20220419 11:37:54.848000 21 835 XCSE 20220419 11:53:51.638000 30 835 XCSE 20220419 11:53:51.638000 6 838 XCSE 20220419 12:28:27.147000 167 838 XCSE 20220419 12:28:27.148000 36 837 XCSE 20220419 13:07:29.141000 15 837 XCSE 20220419 13:07:29.141000 32 837 XCSE 20220419 13:07:29.141000 55 839 XCSE 20220419 13:26:48.792000 11 838 XCSE 20220419 13:31:08.120000 19 838 XCSE 20220419 13:31:08.120000 1 839 XCSE 20220419 14:28:46.164000 31 839 XCSE 20220419 14:28:46.164000 60 839 XCSE 20220419 14:28:46.164000 26 839 XCSE 20220419 14:28:46.164000 77 839 XCSE 20220419 14:54:22.391000 61 839 XCSE 20220419 14:54:22.391000 36 839 XCSE 20220419 14:54:22.478000 21 839 XCSE 20220419 14:54:22.479000 29 838 XCSE 20220419 14:55:13.064000 28 840 XCSE 20220419 15:07:02.891000 89 840 XCSE 20220419 15:19:05.884000 30 840 XCSE 20220419 15:21:00.078000 15 841 XCSE 20220419 15:30:08.143000 40 841 XCSE 20220419 15:30:08.164000 28 840 XCSE 20220419 15:31:48.140000 41 841 XCSE 20220419 15:39:36.540000 82 844 XCSE 20220419 15:59:58.939000 32 844 XCSE 20220419 15:59:58.939000 5 843 XCSE 20220419 16:00:30.062000 50 843 XCSE 20220419 16:00:30.062000 64 843 XCSE 20220419 16:00:30.062000 28 842 XCSE 20220419 16:06:32.566000 40 841 XCSE 20220419 16:12:23.931000 18 841 XCSE 20220419 16:12:23.931000 3 840 XCSE 20220419 16:21:31.042000 24 840 XCSE 20220419 16:21:36.126000 27 840 XCSE 20220419 16:21:36.126000 25 840 XCSE 20220419 16:24:26.736000 6 840 XCSE 20220419 16:24:26.736000 17 840 XCSE 20220419 16:24:26.736000 33 840 XCSE 20220419 16:24:55.084000 22 840 XCSE 20220419 16:30:17.155000 26 844 XCSE 20220419 16:40:13.139000 65 844 XCSE 20220419 16:40:13.139000 25 844 XCSE 20220419 16:40:15.475000 20 844 XCSE 20220419 16:40:20.463000 60 844 XCSE 20220419 16:40:21.108000 3 845 XCSE 20220419 16:44:37.291000 4 845 XCSE 20220419 16:44:37.291000 26 845 XCSE 20220419 16:44:37.291000 72 845 XCSE 20220419 16:44:37.834000 29 845 XCSE 20220419 16:46:14.197000 4 845 XCSE 20220419 16:47:47.874000 11 845 XCSE 20220419 16:47:47.874000 12 845 XCSE 20220419 16:47:47.874000 11 845 XCSE 20220419 16:49:17.679000 2 845 XCSE 20220419 16:49:50.848000 8 845 XCSE 20220419 16:49:50.872000 20 845 XCSE 20220419 16:49:50.872000 30 855 XCSE 20220420 9:02:31.005000 28 863 XCSE 20220420 9:04:36.631000 3 864 XCSE 20220420 9:05:03.386000 29 869 XCSE 20220420 9:07:26.750000 19 872 XCSE 20220420 9:08:34.179000 28 872 XCSE 20220420 9:09:07.946000 30 876 XCSE 20220420 9:14:09.743000 30 875 XCSE 20220420 9:14:09.768000 13 872 XCSE 20220420 9:22:21.900000 17 872 XCSE 20220420 9:22:21.900000 13 871 XCSE 20220420 9:22:22.370000 17 871 XCSE 20220420 9:22:22.370000 29 872 XCSE 20220420 9:25:00.672000 29 870 XCSE 20220420 9:30:50.357000 28 867 XCSE 20220420 9:36:57.714000 29 866 XCSE 20220420 9:36:57.755000 30 866 XCSE 20220420 9:44:45.050000 29 866 XCSE 20220420 9:44:45.050000 2 867 XCSE 20220420 10:06:00.743000 53 867 XCSE 20220420 10:06:00.777000 6 867 XCSE 20220420 10:06:00.777000 38 869 XCSE 20220420 10:19:29.974000 3 869 XCSE 20220420 10:19:29.974000 29 868 XCSE 20220420 10:24:07.461000 1 868 XCSE 20220420 10:24:07.461000 30 868 XCSE 20220420 10:24:07.461000 29 868 XCSE 20220420 10:24:07.461000 14 869 XCSE 20220420 10:32:33.622000 24 872 XCSE 20220420 10:46:33.445000 60 872 XCSE 20220420 10:46:33.445000 3 872 XCSE 20220420 10:46:33.445000 29 871 XCSE 20220420 10:50:09.727000 28 872 XCSE 20220420 10:57:32.894000 10 874 XCSE 20220420 11:12:28.662408 4 875 XCSE 20220420 11:13:47.721579 6 875 XCSE 20220420 11:13:47.721600 10 875 XCSE 20220420 11:13:47.721705 6 875 XCSE 20220420 11:13:47.738268 6 875 XCSE 20220420 11:13:47.742257 4 875 XCSE 20220420 11:13:47.742257 500 880 XCSE 20220420 11:19:01.850065 474 880 XCSE 20220420 11:20:48.332910 30 892 XCSE 20220420 11:42:22.677000 5 893 XCSE 20220420 12:19:19.426000 5 893 XCSE 20220420 12:19:33.396000 24 893 XCSE 20220420 12:19:33.396000 23 893 XCSE 20220420 12:33:42.658000 29 893 XCSE 20220420 12:56:18.263000 28 889 XCSE 20220420 13:14:06.798000 30 891 XCSE 20220420 13:33:30.184000 15 892 XCSE 20220420 13:47:16.610000 22 892 XCSE 20220420 13:55:43.565000 7 892 XCSE 20220420 13:55:43.565000 29 889 XCSE 20220420 14:12:11.837000 5 894 XCSE 20220420 14:32:56.365000 29 895 XCSE 20220420 14:37:57.174000 28 895 XCSE 20220420 14:59:55.707000 29 894 XCSE 20220420 15:01:01.572000 29 892 XCSE 20220420 15:11:58.742000 30 893 XCSE 20220420 15:31:03.558000 29 891 XCSE 20220420 15:32:54.635000 1 890 XCSE 20220420 16:01:31.168000 25 893 XCSE 20220420 16:12:43.149000 4 893 XCSE 20220420 16:12:43.149000 28 893 XCSE 20220420 16:12:48.464000 16 891 XCSE 20220420 16:34:55.402000 30 898 XCSE 20220421 9:00:15.268000 29 899 XCSE 20220421 9:03:32.746000 31 905 XCSE 20220421 9:10:42.390000 47 913 XCSE 20220421 9:16:31.009000 29 914 XCSE 20220421 9:16:41.153000 29 913 XCSE 20220421 9:17:01.285000 13 912 XCSE 20220421 9:17:34.109000 29 911 XCSE 20220421 9:19:13.877000 31 905 XCSE 20220421 9:26:32.904000 31 907 XCSE 20220421 9:30:43.397000 30 906 XCSE 20220421 9:37:23.601000 30 906 XCSE 20220421 9:39:01.028000 29 904 XCSE 20220421 9:40:52.466000 23 902 XCSE 20220421 9:46:24.085000 7 902 XCSE 20220421 9:46:24.085000 29 906 XCSE 20220421 9:51:31.002000 29 905 XCSE 20220421 9:57:52.810000 30 909 XCSE 20220421 10:13:57.517000 31 909 XCSE 20220421 10:13:57.517000 30 910 XCSE 20220421 10:18:23.208000 29 906 XCSE 20220421 10:24:26.412000 30 905 XCSE 20220421 10:40:13.541000 23 905 XCSE 20220421 10:40:13.541000 6 905 XCSE 20220421 10:40:13.541000 10 903 XCSE 20220421 10:40:36.051000 29 902 XCSE 20220421 10:42:06.253000 49 906 XCSE 20220421 11:07:47.020000 57 909 XCSE 20220421 11:22:02.495000 30 909 XCSE 20220421 11:22:03.304000 1 911 XCSE 20220421 11:34:27.870000 61 915 XCSE 20220421 11:44:55.655000 30 917 XCSE 20220421 11:48:03.305000 29 918 XCSE 20220421 11:53:28.539000 30 918 XCSE 20220421 12:04:05.570000 25 917 XCSE 20220421 12:16:07.019000 24 917 XCSE 20220421 12:18:16.055000 5 917 XCSE 20220421 12:18:16.055000 29 916 XCSE 20220421 12:23:43.210000 10 920 XCSE 20220421 12:34:00.910000 19 920 XCSE 20220421 12:34:00.910000 31 916 XCSE 20220421 12:35:29.383000 10 919 XCSE 20220421 12:55:35.091000 29 920 XCSE 20220421 12:57:41.037000 7 919 XCSE 20220421 13:02:16.769000 31 920 XCSE 20220421 13:16:05.407000 30 919 XCSE 20220421 13:16:05.431000 30 920 XCSE 20220421 13:17:03.674000 28 920 XCSE 20220421 13:18:03.707000 2 920 XCSE 20220421 13:18:03.707000 31 916 XCSE 20220421 13:28:18.735000 31 916 XCSE 20220421 13:38:51.888000 31 914 XCSE 20220421 13:47:48.033000 29 916 XCSE 20220421 14:00:26.991000 18 916 XCSE 20220421 14:04:28.019000 11 916 XCSE 20220421 14:04:28.019000 29 915 XCSE 20220421 14:06:13.147000 29 916 XCSE 20220421 14:16:24.376000 29 914 XCSE 20220421 14:41:22.868000 30 914 XCSE 20220421 14:41:22.868000 29 914 XCSE 20220421 14:41:22.868000 4 911 XCSE 20220421 14:44:28.021000 29 911 XCSE 20220421 14:44:39.632000 30 913 XCSE 20220421 14:55:53.114000 14 913 XCSE 20220421 14:56:08.020000 15 913 XCSE 20220421 14:56:08.020000 29 912 XCSE 20220421 15:10:30.934000 30 911 XCSE 20220421 15:12:44.351000 1 911 XCSE 20220421 15:12:44.351000 30 910 XCSE 20220421 15:14:39.669000 30 910 XCSE 20220421 15:17:48.019000 29 911 XCSE 20220421 15:22:08.487000 30 911 XCSE 20220421 15:31:06.374000 30 911 XCSE 20220421 15:35:18.571000 23 911 XCSE 20220421 15:36:01.794000 7 911 XCSE 20220421 15:36:01.794000 31 909 XCSE 20220421 15:46:18.883000 31 909 XCSE 20220421 15:48:15.040000 29 908 XCSE 20220421 15:51:08.019000 29 909 XCSE 20220421 15:55:51.978000 31 909 XCSE 20220421 16:06:13.152000 29 908 XCSE 20220421 16:12:52.477000 30 907 XCSE 20220421 16:14:02.017000 29 909 XCSE 20220421 16:18:18.340000 29 907 XCSE 20220421 16:23:01.881000 58 910 XCSE 20220421 16:32:49.021000 50 910 XCSE 20220421 16:33:38.454113 5 910 XCSE 20220421 16:33:49.629746 29 909 XCSE 20220422 9:00:07.935000 31 909 XCSE 20220422 9:04:02.390000 1 910 XCSE 20220422 9:07:14.157000 29 910 XCSE 20220422 9:07:14.157000 29 913 XCSE 20220422 9:12:31.323000 29 912 XCSE 20220422 9:12:39.509000 30 912 XCSE 20220422 9:13:27.599000 30 911 XCSE 20220422 9:15:15.395000 24 907 XCSE 20220422 9:20:58.538000 30 906 XCSE 20220422 9:22:28.283000 29 905 XCSE 20220422 9:30:00.191000 29 906 XCSE 20220422 9:35:23.652000 30 906 XCSE 20220422 9:37:42.366000 30 905 XCSE 20220422 9:49:15.289000 58 906 XCSE 20220422 9:58:46.470000 30 905 XCSE 20220422 10:00:01.629000 30 904 XCSE 20220422 10:02:33.365000 30 904 XCSE 20220422 10:13:11.811000 31 903 XCSE 20220422 10:13:28.927000 31 903 XCSE 20220422 10:15:08.790000 31 908 XCSE 20220422 10:36:45.392000 30 908 XCSE 20220422 10:38:49.398000 30 908 XCSE 20220422 10:41:31.096000 29 909 XCSE 20220422 10:54:55.013000 28 909 XCSE 20220422 10:54:55.013000 1 908 XCSE 20220422 10:57:02.266000 8 908 XCSE 20220422 10:57:02.266000 29 910 XCSE 20220422 11:03:55.012000 29 909 XCSE 20220422 11:09:18.694000 23 908 XCSE 20220422 11:14:38.204000 29 909 XCSE 20220422 11:33:24.228000 29 909 XCSE 20220422 11:33:24.228000 29 910 XCSE 20220422 11:46:13.591000 29 910 XCSE 20220422 11:46:13.591000 30 908 XCSE 20220422 11:50:29.147000 29 907 XCSE 20220422 11:56:15.052000 29 908 XCSE 20220422 12:08:29.273000 29 905 XCSE 20220422 12:10:41.477000 29 905 XCSE 20220422 12:10:41.477000 30 904 XCSE 20220422 12:10:41.516000 12 910 XCSE 20220422 12:56:34.262000 2 910 XCSE 20220422 12:57:03.486000 2 910 XCSE 20220422 12:58:34.104000 41 911 XCSE 20220422 12:59:30.095000 2 910 XCSE 20220422 13:00:22.123000 55 910 XCSE 20220422 13:00:22.123000 2 910 XCSE 20220422 13:18:18.110000 28 910 XCSE 20220422 13:18:18.110000 27 910 XCSE 20220422 13:18:18.110000 57 915 XCSE 20220422 13:43:42.280000 58 913 XCSE 20220422 13:56:31.155000 29 913 XCSE 20220422 13:56:31.181000 29 913 XCSE 20220422 14:04:51.409000 29 913 XCSE 20220422 14:04:51.409000 11 916 XCSE 20220422 14:18:58.349000 19 916 XCSE 20220422 14:18:58.349000 29 916 XCSE 20220422 14:18:58.349000 1 915 XCSE 20220422 14:18:58.373000 10 914 XCSE 20220422 14:44:24.051000 20 914 XCSE 20220422 14:44:24.068000 7 914 XCSE 20220422 15:05:09.738000 5 914 XCSE 20220422 15:05:09.801000 26 914 XCSE 20220422 15:05:09.801000 91 915 XCSE 20220422 15:18:51.844000 31 913 XCSE 20220422 15:19:43.545000 29 913 XCSE 20220422 15:26:15.704000 1 913 XCSE 20220422 15:26:47.621000 11 913 XCSE 20220422 15:30:00.702000 31 913 XCSE 20220422 15:36:01.373000 30 913 XCSE 20220422 15:36:01.373000 24 912 XCSE 20220422 15:36:01.396000 6 912 XCSE 20220422 15:36:01.396000 30 911 XCSE 20220422 15:39:31.534000 9 911 XCSE 20220422 15:42:04.106000 21 911 XCSE 20220422 15:42:04.106000 29 911 XCSE 20220422 15:43:08.890000 31 910 XCSE 20220422 15:47:45.043000 29 910 XCSE 20220422 15:49:19.995000 29 909 XCSE 20220422 15:59:14.415000 30 913 XCSE 20220422 16:07:00.311000 29 912 XCSE 20220422 16:07:03.546000 30 910 XCSE 20220422 16:07:46.095000 15 909 XCSE 20220422 16:11:52.970000 16 909 XCSE 20220422 16:11:52.976000 31 909 XCSE 20220422 16:15:54.541000 30 908 XCSE 20220422 16:18:48.056000 29 907 XCSE 20220422 16:20:18.554000 36 910 XCSE 20220422 16:26:43.233000 5 910 XCSE 20220422 16:26:43.233000 28 911 XCSE 20220422 16:30:12.259000 30 911 XCSE 20220422 16:31:26.666028 2 911 XCSE 20220422 16:31:26.666028 32 911 XCSE 20220422 16:31:26.666028 4 911 XCSE 20220422 16:31:26.666028 15 911 XCSE 20220422 16:31:26.666028 54 911 XCSE 20220422 16:31:26.708156 31 911 XCSE 20220422 16:31:26.708219

