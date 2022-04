Coloplast A/S - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram, uge 16 (program afsluttet)

English Danish

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 03/2022 har Coloplast iværksat et tilbagekøbsprogram på i alt 500 millioner kroner.

Programmet begyndte den 21. februar 2022 og slutter senest den 19. august 2022.

Aktietilbagekøbsprogrammet struktureres i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbour” reglerne, med det formål at opfylde forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammer eller andre aktieallokeringer til medarbejdere eller at gennemføre en kapitalnedsættelse i henhold til artikel 5(2)(a) og artikel 5(2)(c) i MAR.



I perioden 18. – 22. april 2022 er der foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 18. april 2022 - - - 19. april 2022 10.830 1.053,05 11.404.500 20. april 2022 592 1.068,61 632.616 21. april 2022 15.316 1.060,22 16.238.368 22. april 2022 - - - Akkumuleret indtil nu

under programmet 512.760 975,11 499.999.310

Coloplast ejer herefter 3.692.876 egne B-aktier à DKK 1 svarende til 1,71% af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 18. – 22. april 2022 vedlægges denne meddelelse



Coloplasts aktietilbagekøbsprogram iværksat den 21. februar 2022 og som er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse 03/2022, er hermed afsluttet.

