La dynamique de l'informatique durable se renforce

OTTAWA, 25 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À mesure que la crise climatique gagne en popularité, de plus en plus de chefs de file du secteur de la technologie font leur part. Le Conseil stratégique des DPI est heureux d’annoncer que Deloitte Canada s’est joint à lui à titre de signataire de l’Engagement en matière de TI durable. Pour la première fois, les organismes des secteurs public et privé au Canada se sont engagés conjointement à réduire les émissions liées à leurs activités de TI dans le cadre de l’Engagement en matière de TI durable.



« Peu d’entre nous sont au courant des émissions de carbone causées par les centres de données et les réseaux sur lesquels nos téléphones intelligents et nos ordinateurs portatifs fonctionnent », a déclaré Katie Gibson, vice-présidente, Stratégie et partenariats au Conseil stratégique des DPI, l’organisme sans but lucratif qui dirige l’engagement. « Mais la demande d’énergie des technologies numériques augmente six fois plus vite que le reste de l’économie en raison de la croissance du travail à distance, des services de diffusion en continu et de l’utilisation généralisée de l’intelligence artificielle avide de données. Le temps presse pour agir en matière d’émissions, et les principales organisations des secteurs public et privé du Canada font leur part. »

« Deloitte est déterminé à s’attaquer aux changements climatiques - Deloitte Incidence Mondiale», a déclaré Maria Churchill, dirigeante principale de l’information et chef des services centraux aux entreprises chez Deloitte Canada. « Nous valorisons les pratiques durables et reconnaissons le rôle important que jouent les opérations de TI dans la réduction des émissions de GES. Nous achetons de l’énergie renouvelable pour alimenter nos installations et sommes en train de déplacer une partie importante de nos plateformes de centres de données vers le nuage. Nous nous engageons également à réduire au minimum les déchets électroniques en faisant don d’ordinateurs portatifs et de téléphones intelligents usagés à des organismes de bienfaisance comme l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA). »

Les entreprises canadiennes en démarrage et à grande échelle se joignent également à l’engagement. Ce groupe diversifié comprend Poptronic, une entreprise de location d’appareils électroniques établie à Cornwall, en Ontario, Espace Elvi, une plateforme d’abonnement au Québec pour le bien-être, et Ergonomyx Technologies Canada, une jeune entreprise dont le siège social est à Victoria. La Colombie-Britannique se spécialise dans les appareils de conditionnement physique en milieu de travail. FX Innovation, une entreprise de Montréal qui est le plus grand acteur canadien à avoir des niveaux de certification et de partenariat officiel avec les trois plus grandes entreprises de cloud, est le plus récent signataire.

Les leaders mondiaux de la durabilité numérique ont également rejoint le mouvement. Sustainable Digital Infrastructure Alliance et TCO Development appuient ces efforts dirigés par le Canada.

« La durabilité dans la façon dont nous achetons, utilisons et gérons les TI est un impératif pour chaque organisation. Nous sommes heureux de pouvoir partager nos connaissances et notre expérience de la certification TCO avec les membres du Conseil stratégique des DPI alors qu’ils s’engagent à faire preuve de leadership en faveur d’un écosystème de TI plus durable pour le Canada », déclare Clare Hobby, directrice, Engagement des acheteurs, Monde, chez TCO Development.

« Chaque industrie doit prendre des mesures pour réduire l’impact environnemental au cours de la prochaine décennie. Les TI deviennent à la fois une grande industrie en soi, mais elles fournissent également l’infrastructure sous-jacente à la numérisation et à la décarbonisation de la plupart des autres secteurs. Par conséquent, nous trouvons que le travail du Conseil stratégique du DPI, en particulier l’Engagement en matière de durabilité, arrive à point nommé pour établir les bonnes priorités pour l’industrie », déclare Max Schulze, fondateur de la Sustainable Digital Infrastructure Alliance.

Plus près de chez nous, Rogers Cybersecure Catalyst s’est également joint à nous pour promouvoir l’importance de la sécurité et de la durabilité.

« La cybersécurité est intrinsèquement liée à la sensibilisation à l’environnement, car elle représente une tentative continue de sécuriser et de protéger tous les environnements numériques », a déclaré Sumit Bhatia, directeur de l’innovation et des politiques chez Rogers Cybersecure Catalyst. « Comme la cybersécurité devient un élément essentiel de notre société techno centrique, il est essentiel que nous prêtions attention aux pratiques de TI durables qui réduisent notre impact environnemental collectif tout en assurant des améliorations continues à nos cadres fondamentaux de cybersécurité. Il est temps d’agir maintenant et collectivement ; au Rogers Cybersecure Catalyst, nous sommes fiers de nous associer au Conseil stratégique des DPI dans le cadre de cette initiative très importante et opportune. »

Le Conseil des technologies de l’information et des communications poursuit également ces efforts en organisant une série de tables rondes stratégiques en 2022. « Nous sommes ravis de nous associer au Conseil stratégique des DPI dans le cadre de cet engagement visant à faire progresser une économie durable inspirée par le numérique pour le Canada. Les mesures que nous prenons aujourd’hui jetteront les bases d’un avenir meilleur et prospère pour les générations à venir », déclare Namir Anani, président et chef de la direction du CTIC.

Pour obtenir la liste complète des entreprises qui ont adhéré à l’engagement en matière de TI durable et pour lire l’engagement dans son intégralité, visitez Engagement en matière de TI durable - CIO Strategy Council

À propos du Conseil stratégique des DPI

Le Conseil stratégique des DPI est le forum national du Canada qui réunit les chefs de l'information et les dirigeants de la technologie les plus avant-gardistes du pays afin de se mobiliser collectivement sur des priorités numériques communes. Couvrant les principaux secteurs de l'économie canadienne - public, privé et sans but lucratif - le Conseil met à profit l'expertise et l'action collectives des DPI du Canada pour faire du pays une nation d'abord numérique. Le Conseil stratégique des DPI est accrédité par le Conseil canadien des normes et élabore des normes qui soutiennent l'économie axée sur les données. Pour plus d'informations, visitez ciostrategycouncil.com.

Contact :

Katie Gibson

Vice-présidente, Stratégie et partenariats

katie.gibson@ciostrategycouncil.com