Athenex 在 ASTCT 和 CIBMTR 的 2022 年移植及細胞（「串聯」）會議上公佈 KUR-502（同種異體 CD19 CAR-NKT 細胞）在治療復發或難治淋巴瘤和白血病的第 1 期 ANCHOR 研究中期數據

中期分析提供 7 名可評估患者的反應數據，其中包括另外兩名患者，一名患有非霍奇金淋巴瘤 (NHL)，另一名患有急性淋巴細胞白血病 (ALL)

6 個月的完全緩解（CR）率為 29%，包括 1 例在 34 週時在接受大量預處理的患者持續完全緩解

令人鼓舞的低劑量反應率：57% 的總緩解率 (ORR)，71% 的疾病控制率 (DCR)

在既往自體 CAR-T 治療失敗的患者中觀察到兩種反應

同種異體 CD19 CAR-NKT 細胞耐受性良好，3 例 1 級細胞因子釋放綜合症 (CRS)、無免疫效應細胞相關神經毒性綜合症 (ICANS) 和無移植物抗宿主病 (GvHD)

低劑量的早期反應表明「現成」癌症免疫治療平台的前景

紐約州水牛城, April 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是一家致力發現、開發和商業化治療癌症及相關疾病新療法的全球生物製藥公司，今天公佈 KUR-502 的 ANCHOR 第 1 期研究數據，並由貝勒醫學院細胞和基因治療中心教授 Carlos Ramos 醫學博士於 4 月 23 日至 26 日在猶他州鹽湖城舉行的 美國移植和細胞治療學會 (ASTCT) 和國際血液和骨髓移植研究中心 (CIBMTR) 的串聯會議上以口述報告。

Athenex 細胞治療總裁 Dan Lang 醫學博士表示：「來自 ANCHOR 研究中期更新，其令人鼓舞數據進一步支持 KUR-502 在接受過大量治療的血液系統惡性腫瘤患者中的有希望療效和良好安全性。隨著 ANCHOR 研究漸趨成熟，看到 CAR-NKT 細胞療法的治療益處持續存在，特別是在自體 CAR-T 療法已經取得進展的患者中，確實令人鼓舞。隨著我們擴大研究以包括更多中心，我們打算收集更多患者數據，並期待在今年稍後提供另一次更新。」

臨時更新的重點包括來自 7 名可評估患者的反應數據，其中包括 2 名以前過早評估的患者（1 名非霍奇金淋巴瘤患者、1 名急性淋巴細胞白血病患者）：

在 4 週評估中，一名非霍奇金淋巴瘤患者病情穩定（SD），另一名急性淋巴細胞白血病患者病情惡化（PD）

兩個完全緩解（CR）持續超過 6 個月，其中一個在 34 週時仍持續

在既往自體 CAR-T 治療後復發的患者中觀察到兩種反應（1 名完全緩解 和 1 名部分緩解）

卓越的安全性，無免疫效應細胞相關神經毒性綜合症 (ICANS) 和 CAR-NKT 細胞引起的移植物抗宿主病 (GvHD)

2 名急性淋巴細胞白血病患者的 1 級細胞因子釋放綜合症 (CRS)





NHL Patients

(n=5) ALL Patients

(n=2) Total

(n=7) CR 2 40 % 1* 50 % 3 43 % PR 1 20 % 0 - 1 14 % ORR 3 60 % 1* 50 % 4 57 % DCR 4 80 % 1* 50 % 5 71 %

*來自急性淋巴細胞白血病組別的患者 B1 完全緩解惟血球數未完全恢復 (CRi)

關於 KUR-502（同種異體 CD19 CAR-NKT 細胞）在復發或難治 B 細胞惡性腫瘤 (ANCHOR) 患者中的第 I 期研究

第 1 期研究是一項開放標籤、劑量遞增的研究。從一名 HLA 不匹配的健康個體的白細胞去除術產物中分離出 NKT 細胞，用 CAR 轉導，離體擴增 14 天（99.8% NKT 純度），然後冷凍保存。受試者在門診環境中接受治療並且接受了 107 (DL 1) 或 3×107 (DL 2) 每平方米體表面積 CAR-NKT 細胞，接著使用 cyclophosphamide/fludarabine 進行淋巴去除護理。根據 NCI 標準評估不良事件。在可及的情況下，患者在輸注後 2-5 週對受累部位進行核心活檢。根據 Lugano 標準（針對 NHL）或 NCCN 指南（針對 ALL）在 4 週時評估對治療的反應。

有關該研究的更多資訊，請瀏覽 ClinicalTrials.gov，識別碼：NCT03774654。在美國移植和細胞治療學會 (ASTCT) 和國際血液和骨髓移植研究中心 (CIBMTR) 的 2022 年移植和細胞串聯會議上發表的「在復發性或難治性 B 細胞惡性腫瘤患者中表達 CD19 特異性 CAR 的同種異體 NKT 細胞」摘要，可在 這裡 查看。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療的細胞療法藥物商業化的之領導者。為了實現這項使命，Athenex 投入多年的研發、臨床試驗、監管標準和製造經驗。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心技術：(1) 以 NKT 細胞為基礎的細胞治療 (2) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery，以及 (3) Src 酶抑制劑。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效、無障礙及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常用「相信」、「期待」、「潛在」和類似表達等術語來識別。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的經營虧損歷史以及對我們持續經營能力的重大懷疑；我們的策略重點是專注於我們的細胞治療平台及我們出售非核心資產的計劃；我們獲得融資以資助營運的能力，成功重新分配我們的資源並減少我們的營運費用；延長或償還我們欠高級擔保貸方的大量債務；我們的主要臨床候選藥物的開發階段，包括 NKT 細胞療法和涉及藥物開發、臨床試驗、監管、監管審查和批准的不確定性的相關風險；Athenex 候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支持此類候選藥物的進一步開發；公司成功證明其候選藥物的安全性和有效性並及時獲得候選藥物批准（如有的話）的能力；正在進行的法律程序的不確定性；與我們將 Kuur 的業務成功整合到我們現有業務的能力相關的風險，包括與維持與客戶、供應商和員工的關係相關的不確定性，以及可能延遲成功整合和我們能力的營運、文化和管理理念的差異，以及我們支持 Kuur 業務增加的成本負擔能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；訴訟中固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；2019 冠狀病毒病疫情和其他宏觀經濟因素（如烏克蘭戰爭）的影響及其對我們的營運、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭; 知識產權風險；與在國際和中國開展業務有關的風險；我們的製造設施的開發、營運延遲、生產放緩或停工或其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；我們是否與 ImmunityBio 簽訂首選合約製造協議；以及我們不時在美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險因素，這些文件的副本可在我們網站的投資者關係部分免費獲取，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或向我們的投資者關係部門索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

｜電郵： danlang@athenex.com

Caileigh Dougherty

Athenex, Inc.

｜電郵：cdougherty@athenex.com