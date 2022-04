Merus annonce une publication dans Nature Cancer sur le mécanisme d'action unique du pétosemtamab (MCLA-158)

French German

UTRECHT, Pays-Bas, et CAMBRIDGE, Massachusetts, 25 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », la « Société », « nous » ou « notre/nos »), une société d'oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui la publication d'un rapport préclinique sur le pétosemtamab (Peto, MCLA-158 : LGR5 x EGFR Biclonics®) dans la revue Nature Cancer. La publication sera disponible à 11h HE aujourd'hui. Le rapport décrit l'utilisation de la plateforme Biclonics® de la Société pour réaliser un dépistage fonctionnel à grande échelle d'anticorps bispécifiques entraînant la sélection de Peto, un anticorps bispécifique ciblant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le récepteur 5 couplé à la protéine G avec répétitions riches en leucine (LGR5). Peto a affiché une forte inhibition de la croissance des organoïdes du cancer colorectal (CCR), un blocage de l'initiation de la métastase et de la surcroissance tumorale dans des modèles précliniques de différents types de tumeurs. Peto a spécifiquement déclenché une dégradation de l'EGFR dans les organoïdes exprimant le LGR5, tout en affichant une toxicité minimale vis-à-vis des organoïdes normaux exprimant le LGR5.



En octobre 2021, Merus a communiqué des données cliniques intermédiaires précoces dans le cadre d'un essai en cours sur Peto chez des patients atteints d'un carcinome cellulaire squameux de la tête et du cou (HNSCC).

« Cette publication démontre le potentiel de notre plateforme Biclonics® de générer un grand nombre de panels divers d'anticorps, d'entreprendre un dépistage fonctionnel à haut rendement des bispécifiques au format et d'identifier des médicaments candidats qui possèdent des caractéristiques et biologies spécifiques pour des applications thérapeutiques », a déclaré Cecile Geuijen, Ph.D., vice-présidente principale et directrice scientifique. « Nous sommes encouragés par les données précliniques et cliniques que nous avons obtenues à ce jour, et sommes impatients de poursuivre le développement clinique de Peto. »

Les résultats publiés dans Nature Cancer décrivent davantage les résultats de Peto dans des modèles précliniques de tumeurs solides, y compris les points suivants :

Peto présente des propriétés thérapeutiques uniques telles qu'une forte inhibition de la croissance des organoïdes du CCR avec mutation du gène KRAS, un blocage de l'initiation de la métastase et une inhibition de la surcroissance tumorale dans des modèles précliniques de différents types de tumeur

Peto affiche une inhibition supérieure de la croissance par rapport au cétuximab, un inhibiteur de l'EGFR utilisé pour le traitement du CCR métastatique et du HNSCC, dans des xénogreffes sous-cutanées générées par l'inoculation de C31M, un organoïde du CCR dérivé du patient présentant une mutation KRAS G12D

Contrairement au cétuximab, Peto déclenche l'internalisation et la dégradation de l'EGFR grâce au LGR5

Peto présente une activité antitumorale in vivo dans d'autres types de tumeurs qui expriment le LGR5 comme le carcinome à cellules squameuses œsophagiennes, le carcinome gastrique et le HNSCC

Peto participe actuellement à une étude multicentrique ouverte de phase 1 chez des patients atteints de tumeurs solides. Merus prévoit une mise à jour clinique pour le second semestre 2022.

Merus est le sponsor de l'essai clinique enquêtant sur Peto et certains travaux précliniques décrits dans la revue Nature Cancer ont été générés conjointement avec le consortium suppresSTEM, entre autres institutions et organisations citées dans la publication.

À propos du pétosemtamab (Peto, MCLA-158)

Peto est une IgG1 humaine Biclonics® améliorée par ADCC (cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps), conçue pour se lier aux cellules souches cancéreuses (CSC) exprimant le récepteur 5 couplé à la protéine G avec répétitions riches en leucine (Lgr5) et le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR). Dans les modèles précliniques, la liaison de Peto déclenche la dégradation de l'EGFR dans les CSC LGR5+ et est conçue pour présenter deux mécanismes d'action différents. Le premier implique le blocage des voies de croissance et de survie dans les cellules à l'origine du cancer. Le second exploite le recrutement et l'amélioration de cellules effectrices immunitaires pour tuer directement les cellules à l'origine du cancer qui persistent dans les tumeurs solides et peuvent provoquer des rechutes et métastases.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Merus et suivre Merus sur Twitter et LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant le contenu et le calendrier des essais cliniques, les présentations de données et mises à jour cliniques pour notre produit candidat, MCLA-158 ou Peto ; le potentiel de notre plateforme Biclonics® de générer un grand nombre de panels divers d'anticorps, d'entreprendre un dépistage fonctionnel à haut rendement des bispécifiques au format et d'identifier des médicaments candidats qui possèdent des caractéristiques et biologies spécifiques pour des applications thérapeutiques ; le potentiel de conception, d'activité et d'efficacité de Peto tel que décrit dans les études précliniques et l'impact, le cas échéant, sur le développement et l'évaluation clinique ; l'avancement de l'essai de phase 1 pour Peto et la mise à jour prévue pour le second semestre 2022. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, ce qui suit : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et qui peut nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer aux droits sur nos technologies ou candidats anticorps ; les retards potentiels dans l'approbation réglementaire, qui pourraient affecter notre capacité à commercialiser nos produits candidats et affecter notre capacité à générer des revenus ; le processus long et coûteux de développement de médicaments cliniques, dont l'issue est incertaine ; le caractère imprévisible de nos efforts de développement à un stade précoce pour les médicaments commercialisables ; les retards potentiels dans l'inscription des patients, qui pourraient affecter la réception des approbations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité que ces tiers ne fonctionnent pas de manière satisfaisante ; les effets de la pandémie de COVID-19 ; nous pouvons ne pas identifier de candidats Biclonics® ou d'anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations ou nos collaborateurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l'égard de tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevets peuvent être jugées non conformes aux règles et réglementations régissant les brevets ; nous pouvons ne pas prévaloir dans des poursuites potentielles pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; nos marques déposées ou non enregistrées ou nos noms commerciaux peuvent être contestés, violés, contournés ou déclarés génériques ou déterminés comme portant atteinte à d'autres marques ; et les risques liés au fait que nous cessions d'être considérés comme une entreprise émergente à fort potentiel de croissance et une petite société assujettie en 2022.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour la période close le 31 décembre 2021 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 28 février 2022, et nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Multiclonics®, Biclonics® et Triclonics® sont des marques de commerce déposées de Merus N.V.