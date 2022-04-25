FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 19 avril 2022 au 22 avril 2022

| Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

Pouzauges, FRANCE

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 19/04/2022 au 22/04/2022

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2719/04/2022FR0000074759 363 21,62231XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2720/04/2022FR0000074759 3 444 21,2561XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2721/04/2022FR0000074759 488 21,40492XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/04/2022FR0000074759 3 331 22,08847XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 09:16:14FR0000074759 21,7EUR 13XPAR1110447-1025b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 09:37:32FR0000074759 21,7EUR 10XPAR1110447-1281b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 13:00:36FR0000074759 21,9EUR 100XPAR1110447-2305b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 13:00:36FR0000074759 21,7EUR 18XPAR1110447-3073b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 13:00:36FR0000074759 21,5EUR 100XPAR1110447-4097b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 15:46:20FR0000074759 21,5EUR 82XPAR1110447-5377b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 15:59:35FR0000074759 21,5EUR 18XPAR1110447-5633b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 15:59:35FR0000074759 21,3EUR 16XPAR1110447-6145b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/04/2022 17:27:14FR0000074759 21,4EUR 6XPAR1110447-6657b109FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2022 09:43:24FR0000074759 21,5EUR 144XPAR1110447-513b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2022 10:02:25FR0000074759 21,2EUR 20XPAR1110447-2049b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2022 10:48:33FR0000074759 21,2EUR 10XPAR1110447-2305b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2022 15:59:12FR0000074759 21,25EUR 3 000XPARact20220420-135912-510-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2022 16:50:22FR0000074759 21,2EUR 70XPAR1110447-3329b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2022 17:38:46FR0000074759 21,2EUR 100XPAR1110447-4097b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2022 17:38:56FR0000074759 21,2EUR 100XPAR1110447-4353b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2022 09:59:46FR0000074759 21,2EUR 88XPAR1110447-1281b111FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2022 09:59:53FR0000074759 21,2EUR 100XPAR1110447-1537b111FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2022 10:00:20FR0000074759 21,2EUR 100XPAR1110447-1793b111FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2022 13:10:55FR0000074759 21,7EUR 100XPAR1110447-3585b111FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2022 13:46:27FR0000074759 21,7EUR 14XPAR1110447-3841b111FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2022 14:18:26FR0000074759 21,7EUR 1XPAR1110447-4353b111FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2022 15:13:55FR0000074759 21,7EUR 85XPAR1110447-4865b111FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2022 10:46:24FR0000074759 22,EUR 100XPAR1110447-2049b112FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2022 10:46:41FR0000074759 22,EUR 3XPAR1110447-2305b112FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2022 11:01:25FR0000074759 22,EUR 10XPAR1110447-2561b112FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2022 11:53:36FR0000074759 22,1EUR 3 000XPARact20220422-095335-997-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2022 12:20:41FR0000074759 22,1EUR 60XPAR1110447-3585b112FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2022 12:20:41FR0000074759 22,1EUR 27XPAR1110447-3841b112FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2022 16:09:16FR0000074759 21,8EUR 70XPAR1110447-5377b112FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2022 17:27:06FR0000074759 22,EUR 61XPAR1110447-6401b112FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration Transactions du 19 au 22 avril 2022