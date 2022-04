FirstFarms A/S’ køb af jordlejekontrakter og afgrødeproduktion i Ungarn

English Danish

FirstFarms A/S har, som tidligere udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 23/2021, indgået aftale om 100% køb af det ungarske selskab Try-Béta Kft. omhandlende jordlejekontrakter og afgrødeproduktion, siloanlæg og maskinpark. Købsprisen er 26 mDKK. Købsaftalen er betinget af endelig due diligence og myndighedsgodkendelser, og handlen forventes nu endelig afsluttet senest i Q3 2022.

Med købet understøtter og udvider FirstFarms sine aktiviteter i Ungarn markant. Selskabet overtager driften af 1.600 hektar dyrket jord (hvede, byg, majs, raps og solsikke), 6.900 tons lager- og silokapacitet samt en fuld maskinpark. Try-Béta’s 15 medarbejdere fortsætter deres virke, men som ansatte i FirstFarms.

”Der er tale om en fornuftig handel med stor betydning for den fremtidige udvikling af vores forretning i Ungarn. Vi ejer og driver i forvejen nabolokationerne med griseproduktion, og kan med overtagelsen af Try-Béta styrke vores cirkulære drift i området, til gavn for miljøet, og til gavn for os selv.” siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard.



”Try-Beta’s afgrøder vil blandt andet blive brugt til foder i vores griseproduktioner, der lige nu er under udvidelse, og samtidig kan vi sprede vores animalske gødning på Try-Béta markerne, fortsætter adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard og understreger: ”Således styrker vi vores økonomi ved at minimere vores omkostninger, og samtidig gavner det miljøet, at vi drifter cirkulært.”

Efter afslutning af handlen forventes EBIT at blive påvirket positivt med 3-5 mDKK årligt, da købet giver væsentlige synergieffekter. Købet forventes at påvirke EBIT med 2-3 mDKK i 2022.

Købet vil ikke påvirke de udmeldte forventninger for 2022 om et EBITDA i intervallet 80-120 mDKK og et EBIT på 35-75 mDKK.

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vedhæftet fil