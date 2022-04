Aider les familles ayant du mal à suivre la hausse des prix doit être la principale priorité pour les députés

English French

OTTAWA, 25 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le taux d’inflation le plus élevé en trois décennies et la hausse la plus importante du taux d’intérêt en vingt ans font prendre de plus en plus de retard aux familles. Les données publiées la semaine dernière ont révélé que le taux d’inflation est de 6,7 % et qu’il continue d’augmenter alors que la croissance des salaires moyens n’est que de 3 % à 3,5 %.



« Chaque chèque de paye, chaque facture et chaque visite à l’épicerie ou à la pharmacie fait prendre encore plus de retard aux travailleurs et travailleuses et aux familles. La situation est tout simplement insoutenable. La population canadienne veut que le gouvernement l’aide », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les députés et députées peuvent apporter une aide d’urgence aux familles en votant des investissements dans le logement abordable, en accélérant l’action pour réduire les frais de garde d’enfants et en réduisant sans tarder le coût des médicaments nécessaires grâce à la mise en œuvre de l’assurance-médicaments. »

Madame Bruske ajoute qu’il a été décevant de voir le gouvernement changer de cap la semaine dernière pour ce qui est des modifications à apporter au Règlement sur les médicaments brevetés, obligeant ainsi les familles canadiennes à payer les médicaments dont elles ont besoin un montant pouvant atteindre 13,2 milliards de dollars de plus au cours de la prochaine décennie.

« Il est décourageant de voir le gouvernement ne pas tenir tête aux grandes sociétés pharmaceutiques. Cela rend d’autant plus pressant que les députés et députées aillent de l’avant dans la mise en œuvre de l’assurance-médicaments », précise madame Bruske. « Nous savons que les sociétés pharmaceutiques géantes et les PDG des milieux financiers continueront à inciter le gouvernement à faire passer les profits avant les personnes. Il est d’une importance cruciale que les députés et députés tiennent tête aux grandes entreprises canadiennes et prennent des mesures concrètes pour aider les familles. »

Madame Bruske dit que les mesures supplémentaires que le parlement peut prendre au cours des prochaines semaines comprennent une action améliorant les normes du travail pour mieux protéger les personnes travaillant dans l’économie à la demande, l’interdiction du transfert de contrat abusif pour faire baisser les salaires et le rétablissement d’une équilibre dans les relations de travail par des changements favorisant la négociation collective et l’adoption d’une loi interdisant le recours aux briseurs de grève.

« Nous savons qu’on ne saurait compter sur les marchés ou les financiers pour qu’ils renforcent les soins de santé ou rendent les négociations collectives équitables ou la vie plus abordable » conclut madame Bruske. « Les vrais progrès favorables aux travailleurs et travailleuses et aux familles ne sont possibles que si leurs représentants à la Chambre des communes ont le courage de tenir tête au monde des affaires et travaillent ensemble pour faire passer les gens avant tout. »

