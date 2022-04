Børsmeddelelse nr. 09.2022 Forløb af ordinær generalforsamling i ESG

Ennogie Solar Group A/S (CVR nr. 39703416) afholdte mandag d. 25. april 2022 kl. 16.00 ordinær generalforsamling.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 08.2022 af d. 1. april 2022.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­­­dygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2021

Bestyrelsesformand Peter Ott redegjorde for udviklingen i 2021 i hovedtræk.

Herefter præsentererde direktør Lars Brøndum Petersen Ennogie ApS.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse

Direktør Lars Brøndum Petersen gennemgik i hovedtræk årsrapportens resultat­opgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten for 2021 blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab

Bestyrelsen havde foreslået at der ikke udbetales udbytte for 2021.

Resultatdisponeringen blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Fremlæggelse af samt vejledende afstemning om vederlags­rapport

Vederlagsrapporten for 2021 fremgik af årsrapporten.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 5, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 6, Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til behandling:

Bestyrelsens forslag om en ny vederlagspolitik er bilagt indkaldelsen. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2022 fastsættes til et kontant grund­beløb på 50.000 kr. pr. medlem samt at medlemmer af bestyrelsen tildeles tegningsoptioner i henhold til vederlagspolitikken. Det foreslås, at formanden modtager to gange honoraret. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i en ny § 3d i vedtægterne, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. april 2023 at udstede tegningsoptioner, der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 656.250 og at medtage i bemyndigelsen, at antallet af aktier kan blive højere eller lavere på grund af efterfølgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlægges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Tegningsoptioner kan udstedes til selskabets bestyrelsen og direktion i henhold til selskabets vederlagspolitik samt til ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber.

Forslag til vedtægtsændringer er bilagt dagsordenen.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslagene blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 7, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen havde stillet forslag om valg af:

Peter Ott

Henrik Golman Lunde

Klaus Lorentzen

Bente Overgaard

Silke Weiss

Alle blev valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Bente Overgaard som formand.

Dagsordenspunkt 8, Valg af revisorer og revisorsuppleanter

KPMG P/S blev genvalgt som revisor.

Dagsordenspunkt 9, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Pernille Høstrup Dalhoff, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides, der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Bestyrelsen

