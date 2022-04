English Danish





















25. april 2022

Sydbank A/S offentliggør resultatet for 1. kvartal 2022 og opjusterer forventningerne til årets resultat for 2022

Som følge af en meget tilfredsstillende start på 2022 med en betydelig vækst i bankudlån på 4,6 mia. kr. til 71,6 mia. kr. samt et højt aktivitetsniveau opjusteres forventningerne til årets resultat til at være i intervallet 1.350-1.550 mio. kr. I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2021 den 2. marts 2022 meddelte vi, at vi for 2022 forventede et resultat efter skat i intervallet 1.150-1.450 mio. kr.

Resultatopgørelse

Mio. kr.



1. kvt.

2022 1. kvt.

2021 Indeks

22/21 Året

2021 Basisindtjening 1.200 1.105 109 4.436 Handelsindtjening 100 73 137 291 Indtjening i alt 1.300 1.178 110 4.727 Basisomkostninger 799 833 96 3.177 Basisresultat før nedskrivninger 501 345 145 1.550 Nedskrivninger på udlån mv. -61 -81 75 -415 Basisresultat 562 426 132 1.965 Beholdningsresultat -29 -21 138 -21 Resultat før engangsposter 533 405 132 1.944 Poster med engangskarakter, netto 37 -32 - -180 Resultat før skat 570 373 153 1.764 Skat 125 82 152 353 Periodens resultat 445 291 153 1.411

Basisindtjening

Mio. kr.



1. kvt.

2022 1. kvt.

2021 Indeks

22/21 Året

2021 Nettorenter mv. 492 434 113 1.776 Realkredit 183 176 104 693 Betalingsformidling 51 47 109 203 Omprioriterings- og lånegebyrer 61 53 115 169 Kurtage og agio 130 134 97 470 Provisioner mv. inv.foreninger og pensionspuljer 82 83



99



340 Kapitalforvaltning 89 89 100 380 Depotgebyrer 33 25 132 115 Andre driftsindtægter 79 64 123 290 I alt 1.200 1.105 109 4.436

Nedskrivninger på udlån mv.

Udviklingen i kundernes økonomiske situation har for 1. kvartal 2022 medført nettotilbageførsel af nedskrivninger på 61 mio. kr. Nedskrivningerne for hele 2022 forventes fortsat at udgøre et lavt beløb. Ultimo 1. kvartal 2022 er de ledelsesmæssige skøn fra ultimo 2021 uændrede. Dette gælder såvel hensættelsen vedr. covid-19 på 325 mio. kr. som hensættelsen vedr. svinebrug på 60 mio. kr.

Poster med engangskarakter, netto

Poster med engangskarakter udgør i 1. kvartal 2022 en nettoindtægt på 37 mio. kr.

Posten sammensættes af omkostninger på 12 mio. kr. til udvikling af boligprocessen og 2 mio. kr. til udvikling af bank-/forsikringspartnerskab. Herudover er der indtægtsført 51 mio. kr. vedrørende ekstraordinære realiserede kursgevinster fra den overtagne udlånsportefølje fra Alm. Brand Bank.

Sydbanks delårsrapport for 1. kvartal 2022 offentliggøres som planlagt den 4. maj 2022.

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Pressechef Susanne Ingemann Faber, tlf. 26 29 11 29





