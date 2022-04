English French

JCDecaux remporte le contrat exclusif du mobilier urbain publicitaire d'Aalborg au Danemark pour une durée de 15 ans, dans une

démarche fortement axée sur le développement durable

Paris, le 25 avril 2022 - JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé aujourd'hui la signature, par sa filiale danoise AFAJCDecaux, d’un contrat exclusif de 15 ans portant sur le mobilier urbain d'Aalborg, troisième ville du Danemark. Ce contrat, qui débutera le 1er août 2024, comprend des faces publicitaires analogiques et numériques avec la possibilité d'afficher des contenus animés en zone piétonne.

Cette nouvelle gamme de mobiliers éco-responsables, conçus à partir de matériaux recyclables, comprend des abribus équipés de détecteurs de présence permettant d’augmenter l’intensité lumineuse lorsque des usagers des transports en commun en sont à proximité, un nouvel abri Plusbus dessiné par l’architecte danois de renom Knud Holscher pour le nouveau système de transport public BRT ainsi que des sanitaires publics à entretien automatique.

L'entretien de tout le mobilier urbain sera effectué exclusivement avec des scooters électriques et des véhicules hybrides.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat de long terme avec Aalborg qui a débuté en 1992. Avec 90% des critères d'attribution fondés sur la qualité du design, la maintenance et la fonctionnalité, Aalborg est une très belle illustration de la contribution positive du mobilier urbain à la neutralité carbone. C'est pourquoi le Danemark est l'un des pays les plus avancés en matière de réduction des émissions de carbone. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,2/5), MSCI (AAA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

