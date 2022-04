LUMIBIRD : CROISSANCE DE 12% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2022

French English

Lannion, le 25/04/2022 – 17h45

CROISSANCE DE 12% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1er TRIMESTRE 2022

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre une croissance de 12% de son chiffre d’affaires consolidé au 1er trimestre 2022, à 38,0 M€. A périmètre et taux de change constant, la progression est de 11%. Cette performance s’inscrit dans la continuité de l’année 2021, où la croissance (comparée au pro forma 2020) du chiffre d’affaires était de +11%.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2022 2021 Variation Premier trimestre 38,0 33,8 +12% dont Photonique 17,3 14,6 +19% Médical 20,6 19,2 +8%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD s’établit à 38,0 M€ au 31 mars 2022, en hausse de 12% (11% à périmètre et taux de change constant). Ces chiffres confirment la tendance des trimestres précédents, avec une croissance solide des deux divisions : +19% pour la division Photonique et +8% pour la division Médical.

Sur la division Photonique, les activités Industriel et Scientifique continuent de bénéficier depuis plusieurs trimestres de la dynamique des ventes sur tous ses secteurs de marchés et affichent une croissance de 16% (à 7,8 M€). L’activité Lidar confirme la reprise du 2e semestre 2021 avec une progression de 26%, à 4,9 M€ essentiellement portée par les ventes de systèmes Lidar. L’activité Défense/Spatial progresse également, à 4,6 M€ (+17%), sous l’effet de nouveaux contrats et des ventes hors contrat, le ralentissement programmé du contrat MégaJoule étant désormais entièrement absorbé.

La division Médical croît de +8% à 20,6 M€, confirmant l’attractivité des gammes de produits du Groupe et la bonne dynamique commerciale sur l’ensemble des zones géographiques à la fois à travers ses réseaux de vente directe (7 filiales) et son reseau de distribution.

LUMIBIRD conserve un bon carnet de commande, en Photonique et en Médical, grâce à un portefeuille de produits à forte valeur ajoutée technologique et une empreinte commerciale qui continue de s’étendre au niveau mondial. Cependant, la production s’effectue dans un marché où les difficultés d’approvisionnement en composants peuvent ralentir temporairement les livraisons de certaines gammes.

La division Médical prévoit la mise sur le marché de plusieurs nouveaux produits cette année et a annoncé ce mois-ci le lancement de son nouveau laser CapsuloTM pour le traitement de la cataracte secondaire.

Le Groupe réaffirme ses objectifs d’un chiffre d’affaires publié 2023 supérieur à 250 M€ sous l’effet de la croissance organique et externe, et d’un taux de marge d’EBE continuant de croître dans une fourchette de 20 à 25%.

Prochains rendez-vous :

Assemblée générale, le 03/05/2022

Publication du CA semestriel 2022, le 25/07/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

