Kalera fournit des mises à jour sur les fusions au Luxembourg et SPAC, y compris le dépôt d'une déclaration d'inscription aux États-Unis

ORLANDO, Floride, 25 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est fait référence aux précédentes annonces boursières faites par Kalera AS (« Kalera » ou la « Société ») (Euronext Growth Oslo : KAL, Bloomberg : KSLLF) concernant la fusion avec sa filiale luxembourgeoise détenue à 100 % Kalera S.A. (la «fusionLux »), ainsi que sa proposition de fusion avec Agrico Acquisition Corp (« Agrico »).



La réalisation de la Fusion Lux est notamment subordonnée à l'admission par la Bourse d'Oslo des actions de Kalera S.A. à la négociation sur Euronext Growth Oslo (l'« Admission »). Pour donner effet à cette Admission, Kalera S.A. a soumis un rapport introductif à la bourse d'Oslo et a demandé que ses actions soient admises à la négociation sur Euronext Growth Oslo dès que possible après l'achèvement de la Fusion Lux. L'achèvement de la Fusion Lux devrait intervenir au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai 2022.

La Fusion Lux est réalisée uniquement pour faciliter une cotation au Nasdaq. Jusqu'à l'achèvement de la Fusion Lux, Kalera AS restera cotée en tant qu'entité mère pour le groupe Kalera.

Conformément à la fusion proposée entre le groupe Kalera et Agrico, les parties ont déposé aujourd'hui une déclaration d'inscription sur formulaire S-4 relative à la transaction auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

À propos de Kalera

Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise la technologie pour s'assurer que davantage de personnes dans le monde entier aient accès aux produits les plus frais, les plus nutritifs et les plus propres disponibles. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando en Floride, à Atlanta en Géorgie, à Houston au Texas et à Denver au Colorado), ainsi qu'au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com .

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans une province ou toute juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.