Kalera fornisce aggiornamenti sulle fusioni delle consociate del Lussemburgo e SPAC, compreso il deposito di una dichiarazione di registrazione negli Stati Uniti

ORLANDO, Florida, April 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si fa riferimento ai precedenti annunci in borsa fatti da Kalera AS (“Kalera” o la “Società”) (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) riguardo alla fusione con la sua consociata lussemburghese interamente di proprietà di Kalera S.A. (la “Fusione Lux”), così come la sua fusione proposta con Agrico Acquisition Corp (“Agrico”).



Il completamento della Fusione Lux è tra le altre cose subordinato all'ammissione da parte della Borsa di Oslo delle azioni di Kalera S.A. alla negoziazione su Euronext Growth Oslo (la “Ammissione”). Per rendere effettiva l'Ammissione, Kalera S.A. ha presentato una relazione introduttiva alla Borsa di Oslo e ha richiesto che le sue azioni siano ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Oslo non appena possibile dopo l'entrata in vigore della Fusione Lux. L'entrata in vigore della Fusione Lux è prevista per la seconda metà di maggio 2022.

La Fusione Lux viene effettuata esclusivamente per facilitare la quotazione al Nasdaq. Fino all'entrata in vigore della Fusione Lux, Kalera AS rimarrà l'entità madre quotata in borsa del gruppo Kalera.

A seguito della proposta di fusione tra il gruppo Kalera e Agrico, le parti hanno depositato in data odierna una dichiarazione di registrazione tramite il Modulo S-4 relativa alla transazione presso la SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti.

Profilo di Kalera

Kalera è un'azienda di agricoltura verticale con sede a Orlando, in Florida. Kalera utilizza la tecnologia per garantire che un maggior numero di persone nel mondo abbia accesso ai prodotti più freschi, nutrienti e puliti disponibili. Kalera ha dedicato diversi anni all'ottimizzazione delle formule dei nutrienti per le piante e allo sviluppo di un sistema avanzato di automazione e acquisizione dati con Internet of Things, cloud, analisi dei Big Data e funzionalità di intelligenza artificiale. Kalera attualmente gestisce aziende agricole negli Stati Uniti (a Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas e Denver, Colorado), così come in Kuwait. Ulteriori aziende agricole sono in fase di sviluppo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.kalera.com .

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi titolo e non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una vendita in qualsivoglia giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.