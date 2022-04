Kalera verstrekt updates over de fusies tussen Luxemburg en SPAC, waaronder het indienen van een Amerikaanse registratieverklaring

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, April 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Er wordt verwezen naar de eerdere beursaankondigingen van Kalera AS ('Kalera' of het 'Bedrijf') (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) met betrekking tot de fusie met haar Luxemburgse dochteronderneming Kalera S.A. (de 'Lux Fusie'), evenals de geplande fusie met Agrico Acquisition Corp ('Agrico').



De voltooiing van de Lux Fusie is onder meer afhankelijk van de voorwaarde dat de Oslo Stock Exchange de aandelen van Kalera S.A. toestaat om verhandeld te worden op de Euronext Growth Oslo (de 'Toelating'). Om de Toelating tot stand te brengen, heeft Kalera S.A. een inleidend rapport ingediend bij de Oslo Stock Exchange, en verzocht om haar aandelen toe te laten voor verhandeling op Euronext Growth Oslo, zo snel als praktisch mogelijk is, volgend op de Lux Fusie. De Lux Fusie zal naar verwachting plaatsvinden in de tweede helft van mei 2022.

De Lux Fusie wordt uitsluitend uitgevoerd om een Nasdaq-beursnotering mogelijk te maken. Tot de inwerkingtreding van de Lux Fusie blijft Kalera AS de beursgenoteerde moedermaatschappij voor de Kalera-groep.

Ter bevordering van de voorgenomen fusie tussen de Kalera-groep en Agrico hebben de partijen vandaag een registratieverklaring ingediend op formulier S-4 bij de United States Securities and Exchange Commission met betrekking tot de transactie.

Over Kalera

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf, met een hoofdkantoor gevestigd in Orlando, Florida. Kalera zet technologie in om ervoor te zorgen dat meer mensen over de hele wereld toegang hebben tot de meest verse, voedzame en schoonste producten. Het bedrijf heeft meerdere jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met het internet der dingen, cloud, big data-analyse en kunstmatige intelligentie-mogelijkheden. Kalera exploiteert momenteel boerderijen in de VS (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas en Denver, Colorado), evenals in Koeweit. Er zijn momenteel nog meer boerderijen in ontwikkeling. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com .

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen en vormt geen aanbod, uitnodiging of verkoop in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn.