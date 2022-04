French English

Communiqué de presse – Lundi 25 avril 2022 –17h45



63% des actionnaires ont opté pour le

paiement du dividende en actions

Suite à la résolution votée en Assemblée générale le 24 mars dernier, ARGAN précise que l’option pour le paiement du dividende en actions a retenu l’intérêt de ses actionnaires à hauteur de 62,95 %. Cela témoigne de la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance d’Argan.

En conséquence, 362 745 actions nouvelles seront livrées et admises sur le marché Euronext Paris, représentant une augmentation du capital de 1,6%.

Ainsi au 27 avril 2022, date à laquelle sera mis en œuvre le paiement du dividende 2021 en numéraire et actions, le nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la foncière est le suivant :

31 mars 22 27 avril 22 Nombre total d'actions composant le capital 22 588 545 22 951 290 Total théorique des droits de vote (1) 22 588 545 22 951 290 Total réel des droits de vote (2) 22 585 880 22 947 245

(1) Intégrant le nombre d’actions privées de droit de vote (auto-détention dans le cadre du contrat de liquidités)

(2) N’intégrant pas le nombre d’actions privées de droit de vote

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2022

trimestre 2022 20 juillet : Résultats semestriels 2022

3 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,75 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.





