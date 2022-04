LECTRA : Glengo Teknoloji s’associe à Lectra Turquie

English French

Glengo Teknoloji s’associe à Lectra Turquie

Les deux entreprises unissent leurs forces

pour développer l’activité de Lectra sur le marché turc en pleine expansion

Paris, le 25 avril 2022 - Lectra a le plaisir d’annoncer que Glengo Teknoloji (« Glengo »), distributeur exclusif des solutions Gerber en Turquie, va s’associer à Lectra Turquie. Le rapprochement de Lectra Turquie et de Glengo va donner aux deux entreprises l’opportunité d’étendre leur présence en Turquie, en Asie centrale et au Moyen-Orient, et de mieux servir leurs clients. Lectra Turquie deviendra Glengo Lectra Teknoloji et distribuera l’intégralité du portefeuille de produits du Groupe Lectra. Cette union est la suite logique de l’acquisition par Lectra de Gerber Technology (« Gerber ») en juin 2021.

Depuis sa création en 1986, la société Glengo, basée à Istanbul, assure la vente, l’installation, la formation et le service après-vente des solutions Gerber. Outre son siège social à Istanbul, Glengo possède des bureaux à Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Izmir, Kayseri, Malatya, Ordu, Urfa, Sivas et Tokat Erbaa, et emploie plus de 120 personnes. Glengo dessert principalement les marchés de la Turquie et de l’Asie centrale. L’entreprise vend également les solutions Gerber aux entreprises turques en Bulgarie, en Moldavie, en Roumanie et dans les Balkans.

« Nous sommes fiers d’apporter nos 36 années d’expérience dans la fourniture de solutions, d’assistance technique et de support de premier ordre à davantage de clients. Faire partie de l’organisation de Lectra nous ouvre l’accès aux offres de pointe du Groupe, basées sur les technologies de l’Industrie 4.0 ; elles nous permettront d’aider nos clients à accélérer la transformation digitale de leurs opérations », a déclaré Mehmet Aykut Vural, fondateur de Glengo et désormais Président-Directeur général de Glengo Lectra Teknoloji.

La Turquie se classe au sixième rang des fournisseurs de vêtements dans le monde. Outre l’industrie locale florissante, de nombreuses marques internationales envisagent de transférer leur écosystème de fabrication en Turquie. Alors que les problèmes d’approvisionnement continuent de frapper le secteur de la mode, les frais d’expédition deviennent le principal facteur de coût. Par conséquent, 71 % des entreprises du secteur de la mode et de l’habillement prévoient d’augmenter leur part de nearshoring d’ici 2025, selon les experts. La Turquie fait partie du top 3 des lieux les plus prometteurs pour le nearshoring, en particulier pour les pays européens.

« Notre association avec Glengo va permettre à Lectra de renforcer sa position dans un pays où l’activité est en croissance et de bénéficier de l’excellente connaissance du marché régional ainsi que de l’expertise technologique des équipes de Glengo », a déclaré Jérôme Viala, Directeur-général adjoint de Lectra.

La transaction consiste en l’acquisition par Lectra Turquie des actifs commerciaux de Glengo, pour environ 4 millions d’euros, et de 25 % des actions de Glengo Lectra Teknoloji.

À propos de Lectra :

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra contribue avec audace et passion à la révolution de l’Industrie 4.0 en fournissant les meilleures technologies de leur catégorie.

Le groupe propose des solutions d’intelligence industrielle (logiciels, équipements, données et services) qui facilitent la transformation numérique des entreprises. Ainsi, Lectra aide ses clients à repousser les limites et à libérer leur potentiel. Le groupe est fier d’affirmer que ses 2 400 collaborateurs sont animés par trois valeurs fondamentales : l’ouverture d’esprit, la confiance et la passion de l’innovation.

Fondée en 1973, la société Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros en 2021 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur lectra.com.

