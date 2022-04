English French

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 25 avril 2022

Generix Group annonce la reprise de sa cotation à compter du 26 avril 2022

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, annonce la reprise de sa cotation à compter du mardi 26 avril 2022.

Le Groupe a suspendu sa cotation la journée du lundi 25 avril 2022 dans le contexte de l’annonce réalisée dans la soirée du 22 avril 2022 et concernant l’entrée en négociations exclusives de Generix, ses dirigeants, Pléiade Investissement, et Montefiore Investment, en vue de la conclusion d’un protocole d’investissement conduisant au dépôt d’une offre publique d’acquisition au prix de 9,50 euros par action, avec un incitatif de 0,5 euros par action si le seuil de retrait de côte de 90 % est atteint. Cette suspension de la cotation visait à donner à l’ensemble des actionnaires de Generix Group et au marché au sens large l’opportunité de prendre connaissance de ce projet.

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, ou encore Ferrero, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment B (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

