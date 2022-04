EROLD : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 :

Forte progression des audiences

Poursuite de la bonne dynamique sur l’activité stratégique du Media programmatique : +11%

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2022.

En M€, données combinés 1, non audités T1

2022 T1

2021 Δ

22/21 Chiffre d’affaires Media 1,5 1,7 -14% dont Media programmatique 1,0 0,9 +11% dont Media direct 0,5 0,8 -40% Echanges et autres produits 2 0,3 0,3 Chiffre d’affaires total 1,8 2,0 -8%

Forte progression (+20%) de l’audience des sites

Selon Médiametrie NetRatings, le groupe Erold enregistre à nouveau une très forte progression du nombre de visiteurs uniques sur les deux premiers mois de l’année avec respectivement +19% et +20% vs janvier et février 20213. Cela représente une différence de plus d’un million de visiteurs uniques chaque mois, qui se traduit également par une augmentation des visites avec +40% et des pages vues à +52%.

Ainsi renforcé dans sa position de leader auprès de la communauté des seniors, Erold devrait ainsi continuer à bénéficier d’une dynamique générale favorable.

Poursuite de la bonne dynamique sur le Media programmatique, activité stratégique du Groupe

Le Media programmatique (66% du CA Media) poursuit sa bonne dynamique au 1er trimestre 2022 avec un chiffre d’affaires de 1,0 M€, en progression de +11% par rapport au T1 2021 (cette activité avait déjà enregistré une croissance de +10% sur l’ensemble de l’exercice 2021). Le Media programmatique confirme ainsi son rôle de moteur de performance, apportant à la fois croissance, récurrence et une plus forte contribution à la marge.

En revanche, le Media direct, pénalisé par un marché de l’emailing structurellement plus volatil, ressort en repli de 40% par rapport au 1er trimestre 2021. Ce repli s’explique principalement par un effet de base défavorable (le T1 2021, en croissance de 17%, avait profité d’un fort effet de rattrapage post COVID4), conjugué à des reports de campagnes dans un contexte de marché incertain.

Au total, le chiffre d’affaires d’Erold au 1er trimestre 2022 s’inscrit en baisse de 8% à 1,8 M€, contre 2,0 M€ sur la période comparable en 2021.

Maintien d’une perspective favorable sur l’ensemble de l’exercice 2022

Le Groupe bénéficie de perspectives solides sur son activité cœur de business du Media programmatique et continue de s’adapter aux conditions de marché volatiles du Media direct.

Par ailleurs, Erold poursuit le déploiement stratégique de sa nouvelle plateforme de services dédiées aux seniors connectés, avec notamment de nouveaux accords sur l’assurance santé.

Dans ce contexte, le Groupe anticipe la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable.

Erold à la rencontre de ses actionnaires

Engagé pour maintenir des échanges réguliers avec l’ensemble des actionnaires, Erold organise une nouvelle visioconférence ouverte à tous qui se tiendra le 12 mai à 18h00.

Pour participer, le public est invité à se préinscrire en utilisant le lien suivant :

https://www.erold.fr/webinar

En cas de difficultés, vous pouvez également copier-coller l’URL suivant dans votre navigateur :

https://app.livestorm.co/www-erold-fr/resultats-q1

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

En complément d’un média de référence, le groupe Erold a désormais un nouveau défi avec la volonté de développer de nouveaux modèles de croissance avec des lignes de revenus récurrents et la commercialisation de services répondant aux problématiques clés des seniors connectés.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

CONTACTS

Contact Erold

Pierre Coquard, Directeur Général

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actifin

Communication financière

Simon Derbanne

+33 (0)1 56 88 11 14

sderbanne@actifin.fr





1 Les comptes combinés non audités incluent Erold SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations

et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

3 Source : Médiamétrie - Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Janvier 2021 à février 2022

4 Communiqué de presse du 1er trimestre 2021

