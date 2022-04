English French

COMMUNIQUE DE PRESSE - INFORMATION REGLEMENTEE

25 avril 2022, 22:00 CET

MDxHealth annonce ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 25 avril 2022 – MDxHealth SA (Nasdaq et Euronext Brussels: MDXH) ("MDxHealth" ou la "Société"), une société de diagnostic de précision à un stade commercial, invite aujourd'hui les titulaires de titres émis par la Société à ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mercredi 25 mai 2022 à 10h00, heure belge.

Les points à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires comprennent, la proposition d'approbation d'un certain nombre de résolutions relatives à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, ainsi que l'émission d'un nouveau plan de droits de souscription (share options) dénommé le "Plan d'Option sur Action de 2022".

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures éventuellement imposées par le gouvernement belge pour faire face à cette pandémie qui pourraient (encore) être en vigueur le mercredi 25 mai 2022 (soit, la date prévue des assemblées générales des actionnaires de la Société), le conseil d'administration recommande aux titulaires de titres émis par la Société qui souhaitent participer aux assemblées générales des actionnaires d'utiliser, dans la mesure du possible, le droit de vote par correspondance ou par procuration écrite octroyée au président du conseil d'administration.

Pour pouvoir participer aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société, les détenteurs de titres émis par la Société doivent se conformer à l'article 7:134, §2, premier alinéa du Code des sociétés et des associations et aux statuts de la Société, et remplir les formalités décrites dans la convocation. La convocation, les formulaires et autres documents relatifs aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires peuvent être consultés sur le site web de la Société.

La Société recommande aux titulaires de ses titres d'utiliser le courrier électronique pour toute communication avec la Société concernant les assemblées générales d'actionnaires. L'adresse électronique de la Société pour ce type de communication est la suivante : agsm@mdxhealth.com.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société de diagnostic moléculaire de précision qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires et aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de résurgence. Le siège européen de la Société se trouve à Herstal, en Belgique, avec des laboratoires à Nijmegen, aux Pays-Bas, et le siège et les laboratoires américains à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations: MDxHealth info@mdxhealth.com

Informations importantes

Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et SelectMDx sont des marques ou des marques déposées de MDxHealth SA ("MDxHealth"). Toutes autres marques et marques de service constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pièce jointe