eQ Oyj:n osavuosikatsaus Q1 2022 – eQ:n vuosi käynnistyi erinomaisesti

eQ Oyj osavuosikatsaus

26.4.2022, klo 8:00





Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 21,7 miljoonaa euroa (18,0 MEUR 1.1.-31.3.2021).

Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 21,4 miljoonaa euroa (15,8 MEUR).

Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (2,2 MEUR) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.

Konsernin liikevoitto kasvoi 23 prosenttia ja oli 13,0 miljoonaa euroa (10,6 MEUR).

Konsernin tulos oli 10,3 miljoonaa euroa (8,4 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,22 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 32 prosenttia 19,6 miljoonaan euroon (14,8 MEUR) sekä liikevoitto 43 prosenttia 12,6 miljoonaan euroon (8,8 MEUR).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,1 MEUR) sekä liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa (0,3 MEUR).

Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (0,7 MEUR).

Avainluvut 1-3/22 1-3/21 Muutos 1-12/21 Nettoliikevaihto konserni, MEUR 21,7 18,0 20 % 78,9 Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 19,6 14,8 32 % 64,9 Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 1,8 1,1 68 % 6,9 Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR 0,4 2,1 -82 % 7,1 Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR -0,1 0,0 0,0 Liikevoitto konserni, MEUR 13,0 10,6 23 % 47,7 Varainhoito liikevoitto, MEUR 12,6 8,8 43 % 40,3 Corporate Finance liikevoitto, MEUR 0,7 0,3 159 % 2,7 Sijoitukset liikevoitto, MEUR 0,4 2,1 -82 % 7,1 Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -0,7 -0,7 -2,5 Kauden tulos, MEUR 10,3 8,4 22 % 38,1 Avainluvut 1-3/22 1-3/21 Muutos 1-12/21 Tulos / osake, EUR 0,26 0,22 20 % 0,97 Oma pääoma / osake, EUR 1,28 1,26 2 % 2,02 Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 40,0 41,3 -3 % 39,5 Likvidit varat, MEUR 19,5 43,6 -55 % 56,0 Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 19,0 17,2 10 % 18,8 Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 9,4 8,1 15 % 9,2 Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 12,0 9,9 22 % 11,6

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Vuosi 2022 alkoi vahvistuvan talouskasvun, kiihtyvän inflaation ja kiristyvän rahapolitiikan tunnelmissa. Etenkin USA:ssa inflaatio kiihtyi laajalla rintamalla ja keskuspankki valmistautui useisiin koronnostoihin vuoden 2022 aikana. Myös Euroopassa kasvuluvut olivat hyviä ja kiihtyneen inflaatio vuoksi myös EKP varautui osto-ohjelmien leikkaamiseen. Kiina ilmoitti omaksi kasvutavoitteekseen vahvan 5,5 %.

Venäjä/Ukraina -kriisi alkoi nousta otsikoihin tammikuun loppupuolella ja se alkoi hermostuttaa markkinoita helmikuun puolivälissä. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2., länsimaat käynnistivät ja laajensivat nopeasti sanktioita, joiden kohteena ovat mm. venäläiset pankit, keskuspankin valuuttavaranto ja poliittiset vaikuttajat sekä oligarkit. Länsiyritykset alkoivat laajenevana joukkona sulkea toimintojaan Venäjällä.

Inhimillisen katastrofin lisäksi sodalla on merkittäviä vaikutuksia talouskehitykseen erityisesti Euroopassa. Viennin lisäksi useat Euroopan maat ja erityisesti Saksa ovat hyvin riippuvaisia venäläisestä energiasta. Sodan vuoksi kohonnut energian hinta sekä riskit saatavuusongelmista kiihdyttävät inflaatiota entisestään ja vaikuttavat kasvuun negatiivisesti. USA on selvästi vähemmän riippuvainen Venäjästä ja sen kasvunäkymä on Eurooppaa vahvempi. Kiina on sodan aikana ollut opportunistisesti varsin hiljaa – varoen avoimesti tukemasta Venäjää, jottei kauppa länsimaiden kanssa vaarantuisi.

Läntiset osakekurssit laskivat koronnosto-odotusten vuoksi jo tammikuussa, ja lasku syveni Ukrainan sodan alettua. Useiden aiempien geopoliittisten kriisien tavoin pörssit myös toipuivat nopeasti. Koko ensimmäisen vuosineljänneksen tuotoksi indeksitasolla muodostui Euroopan osalta -5,3 %, USA -2,6 % ja kehittyvät markkinat -4,9 %. Suomen pörssi laski selvästi muuta Eurooppaa enemmän ja tuotto oli -10,5 %. Venäläiset osakkeet poistettiin keskeisistä osakeindekseistä kokonaan.

Myös korkotuotot olivat kautta linjan miinuksella. Euro valtionlainojen tuotto oli -5,3 %, IG-lainojen niinikään -5,3 %, high yield -lainojen -4,5 % ja kehittyvien maiden eurosuojattujen yrityslainojen peräti -9,7 %. Venäläiset lainat poistettiin keskeisistä korkoindekseistä.

eQ:n vuosi käynnistyi erinomaisesti

eQ:n ensimmäisen neljänneksen tulos oli erinomainen ja tulos on kasvanut jo 32 peräkkäistä neljännestä. Konsernin nettoliikevaihto katsauskaudella oli 21,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 13,0 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja liikevoitto 23 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti eQ Varainhoito ja Advium kasvoivat voimakkaasti Sijoitukset segmentin tuloksen pienennyttyä selvästi viime vuodesta.

eQ Varainhoidon kasvu jatkui

eQ Varainhoidon tulos oli jälleen erinomainen. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi katsauskaudella 32 prosenttia 19,6 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 43 prosenttia ollen katsauskaudella 12,6 miljoonaa euroa. Voimakkaimmin kasvoivat tuottosidonnaiset palkkiot, sekä Kiinteistövarainhoidon että Private Equity- varainhoidon hallinnointipalkkiot.

Asiakassalkkujen tuotot perinteisten sijoitusten osalta olivat vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä negatiivisia markkinoiden mukana. eQ:n itse hoitamista rahastoista 31 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli 62 prosenttia. Täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa alkuvuoden tuotot olivat myös markkinoiden mukaisesti negatiivisia. Kiinteistö- ja Private Equity -tuotot sen sijaan olivat erinomaisia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja samalla tukivat erittäin hyvin useimpien asiakkaidemme alkuvuoden kokonaistuottoja.

Myynnillisesti vuosi 2022 käynnistyi erittäin vahvasti - erityisesti Kiinteistö- ja Private Equity -varainhoidon osalta. eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja Liikekiinteistöt -rahastojen nettomerkinnät olivat 123 miljoonaa euroa, ja eQ Asunnot II -rahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin 27 miljoonan euron kokoisena. Vuonna 2022 Private Equity -varainkeruussa on Pohjois-Eurooppaan sijoittavat eQ PE XIV North- ja eQ PE SF IV -rahastot. Niiden koot kasvoivat ensimmäisen neljänneksen aikana jo yhteensä 331 miljoonaan euroon. Lisäksi myös viime vuoden lokakuun lopussa perustetun eQ VC -rahaston koko kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 59 miljoonaan dollariin. eQ VC -rahasto sijoittaa parhaisiin Yhdysvaltalaisiin Venture Capital -rahastoihin.

Adviumin palkkiotuotot ja tulos kasvoi voimakkaasti

Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yrityskauppojen arvo maailmassa säilyi korkealla tasolla, vaikka tiettyä hiljenemistä oli havaittavissa ennätyksellisestä vuodesta 2021. Myös Suomessa yrityskauppojen määrä säilyi hyvällä tasolla, vaikka viimeaikaisten geopoliittisten tapahtumien vaikutus näkyikin määrässä. Kiinteistötransaktioiden volyymi pysyi hyvänä ja odotamme markkinan säilyvän aktiivisena.

Merkittävin transaktio jossa Advium toimi neuvonantajana ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli Espoon kaupungin toteuttama Espoon Sairaalan myynti LähiTapiola Yhdyskuntakiinteistöt Suomi Ky:lle. Transaktion arvo on noin 295 miljoonaa euroa.

Sijoitusten liikevoitto laski

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa) ja nettokassavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli katsauskauden lopussa 19,0 miljoonaa euroa. eQ Oyj teki 1 miljoonan euron sijoitussitoumuksen eQ PE XIV North- ja eQ Asunnot II -rahastoon. Ukrainan sodan seurauksena Itä-Eurooppaan sijoittavista Amanda III- ja Amanda V -pääomarahastoista kirjatut arvonalennukset vaikuttivat katsauskaudella sijoitusten arvonmuutoksiin negatiivisesti.

Näkymät

Näkymä tilikauden osalta on yhä aiemman mukainen ja arvioimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan viime vuodesta. Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti emme anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenteistä.

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8799

Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 12,0 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

