Novartis: solide croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice. La forte performance des marques existantes soutient la confiance dans les prévisions de croissance à moyen terme

English French German

Annonce événementielle selon l’art. 53 RC

Chiffre d’affaires du T1 en hausse de + 5 % ( t cc 1 , + 1 % USD) et résultat opérationnel core en progression de 9% ( tcc , +3% USD) Innovative Medicines (IM): hausse de +4% (tcc, +1% USD) du chiffre d’affaires et de +5% (tcc, 0% USD) du résultat opérationnel core Forte performance des marques de croissance clés, notamment Entresto, Kesimpta, Cosentyx et Zolgensma Sandoz: augmentation de +8% (tcc, +2% USD) du chiffre d’affaires et de +26% (tcc, +21% USD) du résultat opérationnel core, bénéficiant de la comparaison avec un premier trimestre faible, tandis que la dynamique des activités a continué de se normaliser après les effets du Covid-19

Résultat opérationnel en hausse de + 26 % ( t cc , +1 8 % USD) principalement en raison de la hausse du chiffre d’affaires, de l’amélioration de la productivité et d’une baisse des dépréciations d’actifs

principalement en raison de la hausse du chiffre d’affaires, de l’amélioration de la productivité et d’une baisse des dépréciations d’actifs Résultat opérationnel core en hausse de + 9 % ( t cc , + 3 % USD) , avec une marge core augmentant à 32,6% (+110 pb tcc)

avec une marge core augmentant à 32,6% (+110 pb tcc) Résultat net en hausse de +15% ( t cc , +8% USD) . Hors impact du résultat de Roche, le résultat net a augmenté de +32% (tcc)

. Hors impact du résultat de Roche, le résultat net a augmenté de +32% (tcc) BPA core d’ USD 1 , 46 (+2% t cc ) . Hors impact du résultat core de Roche, le BPA core a augmenté de +12% (tcc)

. Hors impact du résultat core de Roche, le BPA core a augmenté de +12% (tcc) Free cash - flow d’ USD 0 , 9 milliard (-42% USD) . Cette diminution résulte principalement de la perte du dividende annuel de Roche versé en mars (USD 0,5 milliard en 2021)

Cette diminution résulte principalement de la perte du dividende annuel de Roche versé en mars (USD 0,5 milliard en 2021) Nouvelle structure organisationnelle annoncée pour accélérer la croissance, renforcer le pipeline et augmenter la productivité (avril)

pour accélérer la croissance, renforcer le pipeline et augmenter la productivité (avril) Etapes clés de l’innovation au 1 er trimestre : Pluvicto homologué aux Etats-Unis contre le cancer progressif de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) et ciblant le PSMA Vijoice homologué aux Etats-Unis contre toutes les formes d’excroissance liées au gène PIK3CA (avril) Beovu homologué dans l’UE contre l’œdème maculaire diabétique (OMD) JDQ 443 (inhibiteur KRAS G12C) a montré une activité anti-tumorale avec un niveau acceptable d’innocuité dans le CPNPC (avril)

Exercice 2022 , confirmation des prévisions pour le Groupe 2

Bâle, le 26 avril 2022. En commentant les résultats du trimestre, Dr med. Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a déclaré: «Novartis a démarré 2022 en réalisant une solide progression grâce à ses principales marques de croissance: Cosentyx, Entresto, Zolgensma et Kisqali. Les lancements clés, comprenant Kesimpta, Leqvio, Scemblix et Pluvicto, progressent bien. La dynamique des activités de Sandoz poursuit sa normalisation après les effets du Covid-19. Le pipeline au stade intermédiaire est en bonne voie avec plus d’une vingtaine d’actifs importants en passe d’être homologués d’ici à 2026. La nouvelle structure organisationnelle annoncée est essentielle pour notre stratégie de croissance en tant qu’entreprise axée sur les médicaments, car cette structure nous rendra plus agiles et compétitifs, renforçant notre orientation vers les patients et les clients, dégageant le potentiel important de notre pipeline de RD et soutenant la création de valeur grâce à l’efficacité de nos opérations.»





Chiffres clés1

Chiffres clés Hors impacts de l’investissement dans Roche2 Publié T1 2022 T1 2021 Variation en % T1 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 12 531 12 411 1 5 12 411 1 5 Résultat opérationnel 2 852 2 415 18 26 2 415 18 26 Résultat net 2 219 1 803 23 32 2 059 8 15 BPA (USD) 1,00 0,80 25 34 0,91 10 17 Free cash-flow 920 1 075 -14 1 597 -42 Résultat opérationnel core 4 083 3 957 3 9 3 957 3 9 Résultat net core 3 251 3 100 5 11 3 413 -5 0 BPA core (USD) 1,46 1,38 6 12 1,52 -4 2

Le point sur la stratégie

Novartis est une entreprise centrée sur les médicaments, qui ne cesse d’approfondir son expérience dans cinq domaines thérapeutiques clés, à savoir la cardiologie/néphrologie, l’immunologie, les neurosciences, les tumeurs solides et l’hématologie. Nous nous sommes également renforcés dans les plateformes technologiques (thérapies géniques, thérapies cellulaires, thérapies par radioligands, dégradation ciblée des protéines et ARNx). De plus, nos activités sont équilibrées sur le plan géographique. Notre confiance dans la croissance de notre chiffre d’affaires à court terme se justifie par les milliards de dollars susceptibles d’être générés par Cosentyx, Entresto, Kesimpta, Zolgensma, Kisqali et Leqvio. Pour alimenter notre croissance jusqu’en 2030 et au-delà, nous disposons de plus de vingt actifs nouveaux possédant un potentiel de chiffre d’affaires significatif et pouvant être homologués d’ici à 2026. L’examen stratégique de Sandoz progresse et nous prévoyons de communiquer à ce sujet à fin 2022 au plus tard. Nous restons disciplinés et centrés sur l’actionnaire lorsqu’il s’agit d’allouer nos capitaux. En effet, nous équilibrons les investissements dans nos activités en investissant à l’interne et par des acquisitions créatrices de valeur, tout en restituant des capitaux à nos actionnaires par le biais de la croissance du dividende annuel et de rachats d’actions. Novartis a continué de faire de grands pas pour gagner la confiance de la société et adopte systématiquement des stratégies d’accès pour montrer comment nous recherchons, développons et fournissons nos médicaments. Différents moyens d’accès nous ont permis d’atteindre plus de 55 millions de patients en 2021. Nous nous sommes engagés à produire à zéro émission net dans l’ensemble de notre chaîne de valeur d’ici à 2040. En termes de culture d’entreprise pour devenir une organisation inspirée, curieuse et autonome, nous avons continué d’avancer de sorte à stimuler la performance et la compétitivité à long terme.

En avril, nous avons annoncé une nouvelle structure de notre organisation de manière à accélérer la croissance, à renforcer notre pipeline et à accroître la productivité. Les unités opérationnelles Pharmaceuticals et Oncology sont fusionnées au sein d’Innovative Medicines, avec deux organisations commerciales distinctes, Etats-Unis et International, de sorte à les rendre plus concentrées, à renforcer leur compétitivité et à dégager des synergies. Une nouvelle fonction intitulée «Strategy & Growth» concentre la stratégie du groupe, la stratégie du portefeuille de R&D et le développement des activités de manière à renforcer le pipeline avec des médicaments à forte valeur ajoutée, en saisissant les opportunités internes et externes. Une nouvelle unité Operations, combinant les unités Novartis Technical Operations et Customer & Technology Solutions, vise à réaliser des économies d’échelle, à stimuler la productivité et à créer une base technologique et opérationnelle forte. Grâce à ces changements, Novartis prévoit d’économiser au moins USD 1 milliard par an de coûts liés aux Frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) d’ici à 2024.

Résultats financiers

Premier trimestre

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires net s’est élevé à USD 12,5 milliards (+1%, +5% tcc), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 11 points de pourcentage, entravé par l’érosion des prix et la concurrence des génériques se montant à 3 points de pourcentage chacune.

Le résultat opérationnel a atteint USD 2,9 milliards (+18%, +26% tcc), grâce à la hausse des ventes, à l’augmentation de la productivité et à la baisse des dépréciations d’actifs, en partie contrebalancées par la hausse des investissements dans la R&D et dans marketing et vente.

Le résultat net s’est élevé à USD 2,2 milliards (+8%, +15% tcc), soutenu principalement par la hausse du résultat opérationnel mais en partie contrebalancé par la perte du résultat de Roche. Hors impact du résultat de Roche, le résultat net a progressé de +32% (tcc). Le BPA a atteint USD 1,00 (+10%, +17% tcc), croissant plus rapidement que le résultat net, car il a bénéficié de la baisse du nombre pondéré d’actions en circulation. Hors impact du résultat de Roche, le BPA a gagné +34% (tcc).

Le résultat opérationnel core s’est monté à USD 4,1 milliards (+3%, +9% tcc). La marge opérationnelle core a atteint 32,6% du chiffre d’affaires net, soit une hausse de 0,7 point de pourcentage (+1.1 point de pourcentage tcc).

Le chiffre d’affaires net core s’est inscrit à USD 3,3 milliards (-5%, 0% tcc), car la croissance du résultat opérationnel core a été entravée par la perte du résultat core de Roche. En faisant abstraction de cet impact, le résultat net core a progressé de +11% (tcc). Le BPA core a atteint USD 1,46 (-4%, +2% tcc), bénéficiant de la baisse du nombre pondéré d’actions en circulation. Hors impact du résultat core de Roche, le BPA core a gagné +12% (tcc).

Le free cash-flow s’est inscrit à USD 0,9 milliard (-42% USD), contre USD 1,6 milliard un an auparavant, essentiellement en raison de la perte du dividende annuel de Roche (USD 0,5 milliard un an auparavant) et de l’impact d’un fonds de roulement défavorable, en partie compensés par les bons résultats des couvertures de change. Hors impact du dividende annuel de Roche, le free cash-flow a diminué de -14% (USD).

Innovative Medicines a enregistré un chiffre d’affaires net d’USD 10,2 milliards (+1%, +4% tcc) avec une contribution des volumes à la croissance se chiffrant à 9 points de pourcentage. Cette croissance est due essentiellement à Entresto, Kesimpta, Cosentyx, Xolair, Zolgensma et Kisqali. La concurrence des génériques a eu un une incidence négative de 3 points de pourcentage, dû essentiellement à Afinitor, Gleevec et Exjade, tandis que les prix ont eu un effet négatif de 2 points de pourcentage. Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires s’est élevé à USD 3,7 milliards (+3%) et à USD 6,5 milliards (0%, +5% tcc) dans le reste du monde.

Sandoz a réalisé un chiffre d’affaires net d’USD 2,4 milliards (+2%, +8% tcc), bénéficiant d’une comparaison favorable avec le premier trimestre faible de l’exercice précédent, dès lors que la dynamique des activités a continué de se normaliser après les effets du Covid-19. Les volumes ont contribué pour 16 points de pourcentage, tandis que les prix ont eu un impact se chiffrant à 8 points de pourcentage. Le chiffre d’affaires a progressé de +9% (tcc) en Europe, tandis qu’il a baissé de -2% aux Etats-Unis. Le chiffre d’affaires mondial de Biopharmaceuticals a augmenté à USD 515 millions (+1%, +7% tcc).

Moteurs de croissance clés au premier trimestre

Nos résultats financiers du 1er trimestre sont soutenus par une concentration constante sur les moteurs de croissance clés (classés par ordre de contribution en tcc à la croissance du T1) comprenant:

Entresto (USD 1093 millions, +42% tcc) a poursuivi sa forte croissance avec une augmentation de sa part de patients traités dans la plupart des marchés, stimulée par la demande dans l’insuffisance cardiaque Kesimpta (USD 195 millions) forte croissance du chiffre d’affaires, stimulée principalement par son lancement aux Etats-Unis en raison de la grande facilité d’accès et d’une augmentation de la demande fondée sur un excellent profil risque/bénéfice Cosentyx (USD 1159 millions +12% tcc) soutenu par la demande entraînant la hausse des volumes aux Etats-Unis et en Europe, tandis que la croissance s’est accélérée sur les autres marchés internationaux Xolair (USD 368 millions, +17% tcc) croissance continue grâce à ses indications dans l’asthme allergique sévère et l’urticaire chronique spontanée Zolgensma (USD 363 millions, +18% tcc) croissance stimulée par un accès grandissant en Europe et dans les marchés émergents en expansion Kisqali (USD 239 millions, +28% tcc) en progression dans tous les pays, grâce à l’avantage du taux de survie globale le plus long constaté dans le cancer du sein avancé HR+/HER2- Jakavi (USD 389 millions, +14% tcc) croissance stimulée par la forte demande dans ses indications contre la myélofibrose et la polycythémie essentielle Ilaris (USD 285 millions, +18% tcc) chiffre d’affaires en forte hausse, grâce à une croissance dans toutes les régions Promacta/Revolade (USD 491 millions, +9% tcc) croissance dans la plupart des régions, en raison de son utilisation accrue dans le purpura thrombocytopénique immunologique chronique et comme traitement de première intention dans l’anémie aplasique sévère Tafinlar + Mekinist (USD 403 millions, +7% tcc) progression stimulée par ses indications comme adjuvant dans le mélanome et le CPNPC Mayzent (USD 79 millions, +47% tcc) en croissance dans la SEP chez les patients montrant des signes de progression de la maladie Scemblix (USD 25 millions) lancé au T4 2021. Forte acceptation prouvant l’importance du besoin non satisfait dans la LMC Sandoz Biopharmaceuticals (USD 515 millions, +7% tcc) poursuit sa croissance en Europe et sur les marchés internationaux Marchés émergents de croissance* Progression globale de +12% (tcc), avec une forte croissance en Chine (+16% tcc, USD 880 millions).

*Tous les marchés à l'exception des Etats-Unis, du Canada, de l’Europe de l’Ouest, du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande

Chiffre d’affaires net du top 20 des produits d’Innovative Medicines en 2022

T1 2022 Variation en % MUSD USD tcc Cosentyx 1 159 10 12 Entresto 1 093 39 42 Gilenya 605 -14 -11 Lucentis 520 -5 0 Promacta/Revolade 491 6 9 Tasigna 461 -10 -7 Tafinlar + Mekinist 403 3 7 Jakavi 389 7 14 Xolair 368 10 17 Zolgensma 363 14 18 Sandostatin 320 -11 -9 Ilaris 285 11 18 Kisqali 239 23 28 Galvus Group 216 -18 -10 Exforge Group 200 -21 -19 Gleevec/Glivec 198 -27 -25 Kesimpta 195 ns ns Diovan Group 191 -11 -8 Afinitor/Votubia 138 -46 -43 Ultibro Group 132 -11 -6 Total du top 20 7 966 3 7

ns= non significatif

Le point sur la R&D: développements clés au 1er trimestre

Nouvelles homologations

Pluvicto

(lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan) Homologué aux Etats-Unis comme premier traitement ciblé par radioligand pour traiter le cancer progressif de la prostate métastasé et résistant à la castration (PSMA positive mCRPC)







La FDA a également autorisé Locametz®, produit de diagnostic complémentaire en tant qu’agent d’imagerie; il s’agit d’un kit de préparation pour l’injection de gallium Ga 68 gozétotide Vijoice

(alpelisib)* La FDA lui a accordé le statut d’homologation accélérée pour traiter les patients adultes et les enfants souffrant d’excroissances graves liées à PIK3CA Beovu Homologué dans l’UE pour le traitement de la perte de vision causée par un œdème maculaire diabétique

Mises à jour réglementaires

Jakavi Le CHMP a émis un avis favorable pour le traitement des patients âgés de 12 ans et plus souffrant d’un rejet du greffon au stade aigu ou chronique et répondant mal aux corticostéroïdes ou à d’autres thérapies systémiques Kymriah Le CHMP a émis un avis favorable pour le traitement des patients adultes atteints d’un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire après deux ou plusieurs thérapies systémiques Tislelizumab* L’EMA a validé les demandes déposées pour tislelizumab dans le carcinome avancé ou métastatique des cellules squameuses de l’œsophage après une chimiothérapie, dans le CPNPC avancé ou métastatique après une chimiothérapie et en association avec une chimiothérapie dans le CPNPC avancé ou métastatique non traité précédemment

Résultats d’essais cliniques en cours et autres faits saillants

JDQ443

(inhibiteur KRAS G12C)* L’étude de phase Ib/2 KontRASt-01 a montré une activité anti-tumorale chez des patients atteints d’un cancer du poumon avancé non à petites cellules, avec un profil d’innocuité acceptable. La réponse globale confirmée a été de 57% (n= 4/7) à la dose recommandée. Ces résultats ont été présentés à l’AACR (American Association for Cancer Research) Kesimpta* Les résultats de l’étude ASCLEPIOS et d’ALITHIOS, une étude de prolongation ouverte, ont démontré l’efficacité et l’innocuité à long terme de ce traitement contre la forme récurrente-rémittente de la SEP avec une diminution continue d’aggravation du risque d’invalidité allant jusqu’à 4 ans accompagnée d’une stabilité des niveaux d’IgG. En outre, l’étude KYRIOS a montré que les patients traités avec Kesimpta, peuvent développer une réponse immunitaire au vaccin à ARNm contre le Covid-19 Kisqali Les résultats de l’étude de phase III MONALEESA-2 ont montré un allongement statistiquement significatif de la survie globale de plus de 12 mois des femmes postménopausées traitées avec Kisqali et souffrant d’un cancer du sein avancé ou métastasique avec HR+/HER2-. Des analyses supplémentaires ont montré que les patientes recevant Kisqali plus létrozole ont vu leur risque de décès diminuer de 24% par rapport à celles recevant létrozole seul. Ce qui entérine son utilisation comme traitement de première intention Zolgensma De nouveaux résultats viennent à l’appui de l’avantage transformationnel de Zolgensma. En effet, l’étude de phase III SPR1NT a démontré que les enfants possédant trois copies du gène de substitution SMN2 et traités avant l’apparition des symptômes, ont franchi victorieusement les étapes de motorisation conformes à leur âge



Des analyses descriptives post-hoc des études START, STR1VE-EU et STR1VE-US ont signalé que les enfants possédant le gène SMA de type 1 ont obtenu ou maintenu grâce au traitement des éléments importants de la fonction bulbaire, notamment la capacité à parler et à déglutir Autres Annonce de la collaboration avec Alnylam pour développer, à partir de sa technologie propriétaire prouvée ARNi (interférence ARN), une thérapie ciblée comme solution alternative à la transplantation chez les patients atteints d’insuffisance hépatique



Annonce d’un accord de licence optionnel avec Voyager Therapeutics pour des vecteurs de thérapie génique de nouvelle génération contre des maladies neurologiques

* Mise à jour annoncée début avril 2022

Structure du capital et endettement net

Maintenir un bon équilibre entre les investissements dans nos activités, une structure financière solide et des rendements attrayants pour nos actionnaires reste une priorité.

Au premier trimestre 2022, Novartis a racheté au total 31,2 millions d’actions pour un montant d’USD 2,7 milliards sur la seconde ligne de négoce à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) dans le cadre du programme de rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards annoncé en décembre 2021. En outre, 1,1 million d’actions, représentant une valeur de fonds propres d’USD 0,1 milliard, ont été rachetées aux collaborateurs. Au cours de la même période, 10,0 millions d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,3 milliard) ont été distribuées à la suite de l’exercice d’options et d’attributions d’actions dans le cadre des plans de rémunération des collaborateurs. Novartis vise à compenser sur le reste de l’année l’effet dilutif des plans de participation des collaborateurs basés sur les actions. Par conséquent, le nombre total d’actions en circulation a diminué de 22,3 millions par rapport au 31 décembre 2021. Ces transactions portant sur les actions propres ont entraîné une diminution des capitaux propres pour un montant d’USD 2,5 milliards et une sortie nette de trésorerie se chiffrant à USD 2,4 milliards.

Au 31 mars 2022, l’endettement net a augmenté à USD 10,7 milliards, contre USD 0,9 milliard au 31 décembre 2021. Cette augmentation est due principalement au paiement du dividende annuel d’USD 7,5 milliards et à la sortie nette de trésorerie pour transactions sur actions propres s’élevant à USD 2,4 milliards, augmentation en partie compensée par le free cash-flow d’USD 0,9 milliard au premier trimestre 2022.

Au premier trimestre 2022, la note de crédit à long terme de Novartis est de A1 pour Moody’s Investors Service et AA- pour S&P Global Ratings.

Perspectives pour 2022

Sauf événements imprévus

Innovative Medicines Chiffre d’affaires net: croissance attendue à un chiffre dans le milieu de la fourchette

Résultat opérationnel core: croissance attendue à un chiffre entre le milieu et le haut de la fourchette, plus forte que celle du chiffre d’affaires net Sandoz Chiffre d’affaires net: largement aligné sur l’exercice précédent

Résultat opérationnel core: baisse attendue à un chiffre entre le bas et le milieu de la fourchette Groupe Chiffre d’affaires net: croissance attendue à un chiffre dans le milieu de la fourchette

Résultat opérationnel core: croissance attendue à un chiffre dans le milieu de la fourchette

Nos prévisions assument que les systèmes de santé mondiaux poursuivront leur retour à la normale, s’agissant notamment de la dynamique des ordonnances, et qu’il n’y aura aucun générique de Sandostatine LAR aux Etats-Unis.

Impact des taux de change

Si les taux de change moyens enregistrés à fin avril perdurent sur le reste de l’année 2022, les effets de change sur l’exercice en cours auraient un impact négatif de 4 points de pourcentage sur le chiffre d’affaires net et de 5 points de pourcentage sur le résultat opérationnel core. L’effet estimé des taux de change sur nos résultats est publié chaque mois sur notre site Web.

Annonce concernant le Comité exécutif

Novartis a nommé Aharon (Ronny) Gal, Ph.D., Chief Strategy & Growth Officer avec effet au 1er août 2022 au plus tard. Le Dr Gal dirigera Strategy & Growth (stratégie et croissance), une fonction nouvellement créée, qui regroupe la stratégie de l’entreprise, la stratégie du portefeuille de R&D et le développement des activités. Le Dr Gal occupe actuellement le poste d’analyste senior chez Sanford Bernstein, couvrant l’industrie biopharmaceutique des Etats-Unis. Il possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine des sciences de la vie, comprenant la recherche et l’analyse financières, le conseil en matière de gestion et le développement des affaires. Le Dr Gal est un leader d’opinion dans le secteur de la santé et est largement reconnu pour ses recherches approfondies dans les domaines thérapeutiques, les plateformes technologiques et dans les questions clés que se pose le secteur, telles que le système de fourniture des médicaments aux Etats-Unis et les efforts pour le réformer. Avant de rejoindre Sanford Bernstein, le Dr Gal a travaillé chez Cannon et au Boston Consulting Group. Le Dr Gal a obtenu son doctorat du Massachusetts Institute of Technology et une licence de l’Emory University. Il rendra compte à Vas Narasimhan et fera partie du Comité exécutif de Novartis.

Chiffres clés1

Hors effets de l’investissement dans Roche2 Publié Groupe T1 2022 T1 2021 Variation en % T1 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 12 531 12 411 1 5 12 411 1 5 Résultat opérationnel 2 852 2 415 18 26 2 415 18 26 en % du chiffre d'affaires net 22,8 19,5 19,5 Résultat opérationnel core 4 083 3 957 3 9 3 957 3 9 en % du chiffre d'affaires net 32,6 31,9 31,9 Résultat net 2 219 1 803 23 32 2 059 8 15 BPA (USD) 1,00 0,80 25 34 0,91 10 17 Résultat net core 3 251 3 100 5 11 3 413 -5 0 BPA core (USD) 1,46 1,38 6 12 1,52 -4 2 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 649 1 608 3 2 130 -23 Free cash-flow 920 1 075 -14 1 597 -42 Innovative Medicines T1 2022 T1 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 10 176 10 104 1 4 Résultat opérationnel 2 607 2 242 16 24 en % du chiffre d'affaires net 25,6 22,2 Résultat opérationnel core 3 652 3 666 0 5 en % du chiffre d'affaires net 35,9 36,3 Sandoz T1 2022 T1 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 2 355 2 307 2 8 Résultat opérationnel 419 312 34 42 en % du chiffre d'affaires net 17,8 13,5 Résultat opérationnel core 538 445 21 26 en % du chiffre d'affaires net 22,8 19,3 Corporate T1 2022 T1 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Résultat opérationnel -174 -139 -25 -30 Résultat opérationnel core -107 -154 31 27

1Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 35 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

2 Un rapprochement des résultats IFRS 2021 et des mesures core non-IFRS ainsi que du free cash-flow dans le but d’exclure l’impact de la cession en 2021 de notre investissement dans Roche se trouve à la page 40 du Rapport financier intermédiaire simplifié. L’impact sur le free cash-flow représente le dividende reçu de Roche au 1er trimestre 2021 découlant de la distribution de son résultat net en 2020.





Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont inclus dans le rapport financier intermédiaire simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous:

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/0d330b95-7737-4a7c-96fe-ffb8d649b0a2/

Décharge

Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou impliqués dans de telles déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.

Les noms de produits en italique sont les marques déposées que les sociétés du Groupe Novartis possèdent ou exploitent sous licence.

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent près de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos traitements les plus récents. Quelque 110 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet: https://www.novartis.com

Novartis tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs pour discuter de ce communiqué. Celle-ci aura lieu aujourd’hui à 14 h 00 (heure d’Europe centrale) et à 8 h 00 (heure de l’Est aux Etats-Unis). Il sera possible d’accéder à cette conférence qui sera diffusée simultanément sur Internet à destination des investisseurs et d’autres personnes intéressées en se connectant au site Web de Novartis. Une rediffusion sera disponible après la retransmission en direct en cliquant sur le lien suivant: https://www.novartis.com/investors/event-calendar

Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont inclus dans le Rapport financier intermédiaire simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous. Des informations supplémentaires sur les divisions de Novartis et le pipeline de molécules sélectionnées à un stade avancé de développement ainsi qu’une copie des résultats présentés aujourd’hui lors de la conférence sont disponibles sur le lien suivant: https://www.novartis.com/investors/event-calendar

Dates importantes

19 juillet 2022 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2022 21/22 septembre 2022 Rencontre avec le management de Novartis (débute le 21 septembre à 18 h 00 à Bâle) 25 octobre 2022 Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2022



1 Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 35 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

2 Prière de consulter en page 7 les hypothèses détaillées sur lesquelles se fondent les prévisions.