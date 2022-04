Communiqué Orange : résultats T1 2022 - Croissance du chiffre d'affaires et amélioration de la marge d'EBITDAaL

English French

Paris, le 26 avril 2022

Information financière au 31 mars 2022



Croissance du chiffre d'affaires et amélioration de la marge d'EBITDAaL

Les services de détail bénéficient à plein de la stratégie de valeur et de l’amélioration de l’expérience client





En millions d’euros T1 2022 T1 2021

à base

comparable T1 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 582 10 511 10 315 0,7 % 2,6 % EBITDAaL 2 620 2 595 2 565 1,0 % 2,2 % eCAPEX (hors licences) 1 610 1 708 1 760 (5,8)% (8,6)% EBITDAaL - eCAPEX 1 011 887 805 13,9 % 25,6 %

Chiffre d’affaires en hausse de 0,7%1 au 1er trimestre tiré par l'Afrique & Moyen Orient (+8,7%). La croissance des services de détail est bien supérieure à la baisse des services aux opérateurs (Wholesale).

En France, l’accélération de la croissance des services de détail ne permet pas encore de compenser le déclin du Wholesale. Les revenus sont en léger recul de 0,7%.

Le chiffre d'affaires de l’Espagne reste en retrait de 4,6% mais les services de détail poursuivent leur amélioration. Les autres pays d’Europe sont stables.

Les revenus de Totem (dont c’est le premier trimestre de publication) et d'Entreprises progressent respectivement de 12,2% et 0,8%.

EBITDAaL en hausse de 1,0% sur le 1 er trimestre, supérieure à celle du chiffre d'affaires ; une performance qui conforte l'atteinte de l'objectif 2022 d'une progression entre 2,5% et 3% car la croissance accélèrera en fin d’année.

trimestre, supérieure à celle du chiffre d'affaires ; une performance qui conforte l'atteinte de l'objectif 2022 d'une progression entre 2,5% et 3% car la croissance accélèrera en fin d’année. eCAPEX en baisse de 5,8% au premier trimestre.

Sur le plan commercial, le Groupe consolide sa position de leader de la convergence avec 11,6 millions de clients dans toute l’Europe, d’une part grâce à l’amélioration continue de la satisfaction des clients qui se traduit notamment par la baisse du taux de résiliation dans toute l'Europe, et d’autre part grâce à la qualité de son réseau fibre qui connecte désormais plus de la moitié des clients fixes du Groupe en France.

Dans un contexte marqué par le regain de l’inflation, le Groupe prend toutes les mesures correctrices permettant de confirmer ses objectifs financiers pour 2022, point d’étape vers l’atteinte de ses engagements 20232 :

EBITDAaL en progression de 2,5 à 3%

eCAPEX n'excédant pas 7,4 milliards d'euros

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 2,9 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Maintien du dividende 2022 à 70 centimes incluant un acompte de 30 centimes en décembre 2022

Commentant la publication de ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange a déclaré :

"Quelques semaines après ma prise de fonctions, c’est avec fierté et enthousiasme que j’envisage les nombreux défis à relever pour le Groupe, afin de continuer à en faire un leader numérique mondial. Au cours de ce premier trimestre, Orange a de nouveau enregistré une performance solide marquée par des revenus en hausse et une amélioration des marges, ce qui confirme que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de l’année 2022 malgré un environnement particulièrement incertain.

Forts de notre leadership européen en matière de réseaux très haut débit sur la fibre et la 5G, nos revenus sur le marché grand public ont progressé de 2% au premier trimestre. Nous comptons désormais 11,6 millions de clients convergents en Europe, et plus de la moitié des clients haut débit fixe en France sont connectés à la fibre optique. Ce dernier chiffre représente un jalon historique. C’est un socle solide sur lequel nous continuerons de nous appuyer.

Totem, notre filiale towerco pour laquelle nous publions les chiffres pour la première fois, est un actif majeur dont le potentiel de création de valeur est important. La zone Afrique Moyen-Orient continue d'être notre principal moteur de croissance et réalise encore une performance remarquable. La plupart des pays africains enregistrent une croissance à deux chiffres, soutenue par les nouveaux services télécoms qui compensent la concurrence accrue sur Orange Money.

En Espagne, qui reste notre marché le plus difficile, nous poursuivons notre feuille de route visant à restaurer la croissance. A ce sujet, je me réjouis de notre entrée en discussions exclusives avec Masmovil en vue d’un rapprochement de nos opérations. Cela conduirait à la création d'un acteur durable, doté de la capacité d'investissement, des infrastructures et de la vivacité concurrentielle nécessaires à son développement, au bénéfice des entreprises et des consommateurs espagnols.

Sur le marché B2B, la transition vers les métiers de l'IT représente une évolution profonde que nous sommes pleinement mobilisés à accompagner.

Ces résultats démontrent que notre entreprise dispose de nombreux atouts, et notamment l’expertise de nos collaborateurs partout dans le monde.

En tant que nouvelle Directrice Générale, c’est avec détermination et responsabilité que j’aborde les défis à relever autant que les opportunités à saisir. Ces résultats démontrent notre capacité à grandir dans un environnement difficile et représentent par ailleurs une base solide pour 2022 et à plus long terme."

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 25 avril 2022 et a examiné les résultats consolidés au 31 mars 2022.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.

Analyse des chiffres-clés du Groupe

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe Orange s’élève à 10 582 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en hausse de 0,7% sur un an (+71 millions d'euros). La croissance est tirée par les services de détail3 qui progressent de 2,0% (+149 millions d'euros) alors que les services de Wholesale sont en recul de 6,8% (-129 millions d'euros), notamment affectés par la baisse du tarif régulé des terminaisons d’appel.

L'Afrique et Moyen Orient est toujours le principal contributeur de cette croissance avec une progression de 8,7% sur un an (+133 millions d'euros). Totem et Entreprises sont également en croissance, respectivement de +12,2% et +0,8%. Les revenus en France reculent de 0,7% malgré la poursuite de l’accélération du chiffre d’affaires des services de détail qui ne permet toutefois pas encore de compenser le déclin du Wholesale.

Le chiffre d'affaires de l’Espagne reste en retrait de 4,6% mais les services de détail poursuivent leur amélioration. Les autres pays d’Europe4 sont stables.

Evolution de la base clients5

La base de clients convergents compte 11,6 millions de clients sur l'ensemble du Groupe au 31 mars 2022, en hausse de 1,6% sur un an.

Les services mobiles comptent 231,8 millions d’accès au 31 mars 2022, en hausse de 5,3% sur un an, dont 88,3 millions de forfaits, en augmentation de 8,0% sur un an.

Les services fixes totalisent 46,2 millions d’accès au 31 mars 2022 (en baisse de 1,9% sur un an), dont 12,8 millions d’accès très haut débit qui poursuivent leur forte croissance (+19,6% sur un an). Les accès fixes bas débit sont en baisse de 13,4% sur un an.

Les services financiers mobiles comptent près de 1,8 million de clients en Europe et 0,8 million de clients en Afrique.

EBITDAaL

L'EBITDAaL du Groupe atteint 2 620 millions d’euros au 31 mars 2022 (+1,0%). Une accélération de la dynamique de croissance est attendue au 2nd semestre en raison d'un effet de base favorable lié à l’opération d’actionnariat salarié qui a fortement pesé sur l'EBITDAaL au dernier trimestre 2021. La performance du 1er trimestre est ainsi conforme à notre objectif de progression de l’EBITDAaL entre 2,5% et 3% pour l'ensemble de l'année 2022.

L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 2 646 millions d’euros (+0,9%).

eCAPEX

Les eCAPEX Groupe s'élèvent à 1 610 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en baisse prononcée de 5,8% sur un an en raison de l’effet de rattrapage intervenu au 1er trimestre 2021. Cette évolution est conforme à l'objectif d'eCAPEX inférieurs à 7,4 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2022.

Au 31 mars 2022, Orange compte 58,5 millions de foyers raccordables au FTTH à travers le monde (en croissance de 17,7% sur un an). En France, la base de clients FTTH progresse de 23,0%.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T1 2022 T1 2021

à base

comparable T1 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 386 4 415 4 404 (0,7)% (0,4)% Services de détail (B2C+B2B) 2 733 2 688 2 688 1,7 % 1,7 % Convergence 1 204 1 154 1 154 4,4 % 4,4 % Mobile seul 571 559 559 2,1 % 2,1 % Fixe Seul 958 975 975 (1,7)% (1,7)% Services aux opérateurs 1 195 1 279 1 286 (6,6)% (7,1)% Ventes d'équipements 285 276 269 3,2 % 6,1 % Autres revenus 173 172 162 0,8 % 7,0 %

Poursuite de l'accélération des services de détail

Le chiffre d'affaires de la France recule de -0,7% au 1er trimestre 2022 en raison des activités Wholesale qui poursuivent leur décroissance (-6,6%) liée au déclin du cuivre et à une baisse des terminaisons d’appel. Les cofinancements reçus sont quasi stables par rapport au 1er trimestre 2021.

Les activités de détail poursuivent leur accélération à +1,7% (+0,8% sur l'année 2021) grâce à de très bonnes performances commerciales et à la hausse de l’ensemble des ARPOs.

Hors RTC6, la croissance des services de détail atteint ainsi +3,8% tirée notamment par le succès des offres 5G et la pénétration de la fibre qui représente désormais la majorité de nos clients fixes.

Sur le Mobile, les ventes nettes progressent à +51 0007 au 1er trimestre 2022 (contre +32 0007 au 1er trimestre 2021). Sur un an, le mix valeur s'améliore et le taux de résiliation diminue.

Sur la Fibre, les ventes nettes fibre atteignent +327 000 (contre +385 000 au 1er trimestre 2021). La fibre reste un outil majeur d’acquisition clients avec plus de 53% des nouveaux clients fibre qui sont de nouveaux clients pour le Groupe.

Dans un contexte de relative accalmie des promotions, nous avons accru notre leadership en termes de satisfaction clients et fait croître l’ensemble des ARPOs. L’ARPO convergent progresse ainsi de 1,7 euro pour s’établir à 70,5 euros, porté par le premium de la nouvelle gamme 5G. L’ARPO mobile seul en hausse de 0,1 euro à 16,9 euros est soutenu par les augmentations de prix réalisées en 2021 et le retour progressif du roaming. Enfin, l’ARPO fixe seul croît de 0,3 euro à 36,1 euros grâce au premium de la fibre.

Europe

En millions d’euros T1 2022 T1 2021

à base

comparable T1 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 648 2 703 2 583 (2,0)% 2,5 % Services de détail (B2C+B2B) 1 811 1 812 1 727 (0,1)% 4,9 % Convergence 699 674 666 3,6 % 5,0 % Mobile seul 700 721 719 (2,9)% (2,6)% Fixe Seul 309 326 265 (5,1)% 16,6 % IT & services d'intégration 102 90 77 13,0 % 32,6 % Services aux opérateurs 432 484 454 (10,8)% (4,9)% Ventes d'équipements 364 373 368 (2,5)% (1,2)% Autres revenus 42 34 34 23,8 % 24,4 %

Stabilisation des services de détail

Le chiffre d'affaires de l’Europe recule au 1er trimestre de 2,0%, essentiellement du fait de la baisse des activités Wholesale à faible marge (à -10,8% ou -52 millions d'euros) liée aux terminaisons d’appel et au trafic international. Hors Espagne, le chiffre d’affaires est stable.

Les revenus des services de détail se stabilisent à -0,1% (après -4.5% au 1er trimestre 2021 et

-1.8% au 4è trimestre 2021). La bonne performance en Belgique et en Pologne compense la baisse en Espagne.

Ce résultat est le fruit de la stratégie convergente, et d'une recherche constante du meilleur équilibre financier entre valeur et volumes. Il bénéficie également des efforts poursuivis sur l’expérience clients qui ont permis d'améliorer le taux de résiliation sur un an (tant sur le mobile que sur le fixe).

En Roumanie, l'intégration de TKR suit son cours et le 1er trimestre a été marqué en mars par l'adoption de la marque « Orange Romania Communications » et en avril par la commercialisation d’offres convergentes sous la marque Orange.

En Espagne, le chiffre d’affaires est en baisse de 4,6% sur le 1er trimestre. Les services de détail poursuivent leur amélioration de tendance à -4,0% (contre -5,4% au 4è trimestre 2021 et -7,9% au 3è trimestre). En revanche, les ventes d'équipements et le trafic international, activités à faible marge, sont en baisse.

Dans un marché qui reste toujours très compétitif, notamment sur le low-cost, Orange Espagne a poursuivi au 1er trimestre l’amélioration de tendance de son ARPO convergent (-0,3% contre -1.8% au 4è trimestre 2021), au prix toutefois de ventes nettes légèrement négatives.

La discipline dans la politique promotionnelle et les efforts déployés pour privilégier l’expérience client ont permis en un an de réduire le taux de résiliation des offres convergentes de 4 points.

Nous sommes confiants dans l’atteinte de notre objectif de retour à la croissance de Cash-Flow Organique en fin d’année.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T1 2022 T1 2021

à base

comparable T1 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 668 1 535 1 488 8,7 % 12,1 % Services de détail (B2C+B2B) 1 463 1 340 1 301 9,2 % 12,4 % Mobile seul 1 265 1 168 1 137 8,4 % 11,3 % Fixe Seul 188 169 160 11,6 % 17,7 % IT & services d'intégration 9 4 4 146,0 % 106,4 % Services aux opérateurs 166 159 153 4,5 % 8,0 % Ventes d'équipements 31 26 24 17,1 % 27,0 % Autres revenus 9 10 9 (10,8)% (8,0)%

Poursuite d'une performance remarquable

L'Afrique et Moyen-Orient a enregistré à nouveau au 1er trimestre 2022 une forte croissance de son chiffre d'affaires (+8,7%). La majorité des pays de la zone réalisent une croissance à deux chiffres.

Cette performance reflète la poursuite du développement rapide des services de détail (+9,2%) grâce à la data mobile (+23,2%) et au haut débit fixe (+21,5%) qui continuent d'afficher tous deux des dynamiques très solides de croissance de leur base clients (respectivement +27,7% et +23,5%) et des ARPOs fixe et mobile.

La solidité de ces moteurs de croissance permet de compenser amplement la décroissance des revenus d’Orange Money (-25,1%). L'adaptation de la stratégie commerciale dans 4 des pays de la zone en réponse à la concurrence accrue s’est traduite par une forte diminution du revenu par client mais a permis d'augmenter la base de clients actifs et d’atteindre un niveau historiquement élevé de la valeur des transactions enregistrées à travers Orange Money.

Entreprises

En millions d’euros T1 2022 T1 2021

à base

comparable T1 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 945 1 929 1 907 0,8 % 2,0 % Fixe Seul 876 931 918 (5,9)% (4,6)% Voix 262 290 288 (9,6)% (9,0)% Données 614 641 630 (4,3)% (2,5)% IT & services d'intégration 818 778 769 5,1 % 6,3 % Mobile 251 220 220 14,2 % 14,3 % Mobile Seul 159 157 157 1,1 % 1,1 % Services aux opérateurs 10 12 12 (11,3)% (11,3)% Ventes d'équipements 82 52 52 60,0 % 60,0 %

Croissance du chiffre d'affaires grâce à IT&S et au mobile

Le chiffre d'affaires du segment Entreprises est en légère croissance de 0,8% au 1er trimestre 2022 grâce à la progression des revenus des services IT & intégration des services Mobile. Les services Fixe poursuivent leur déclin.

La rentabilité reste toutefois sous forte pression dans un environnement difficile et une baisse de l’EBITDAaL est attendue en 2022. Des mesures correctives ont été mises en œuvre et d’autres mesures seront prises au cours des prochains mois pour permettre le redressement de l’EBITDAaL.

Totem

En millions d’euros T1 2022 T1 2021

à base

comparable T1 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 161 143 - 12,2 % - Services aux opérateurs 161 143 - 12,2 % - Autres revenus - - - - -

Totem est la Société européenne du Groupe Orange qui détient et gère désormais le portefeuille d’infrastructures mobiles passives des tours de télécommunications (dans un premier temps en France et en Espagne). Depuis le 1er janvier 2022, Totem est présenté comme un secteur opérationnel distinct.

Le chiffre d'affaires de la Towerco Totem atteint 161 millions d'euros au 1er trimestre. Les activités d’hébergement (c'est-à-dire hors travaux, études et activités de simple refacturation sans impact sur l’EBITDAaL) représentent 136 millions d'euros dont 15% provenant de clients externes au Groupe.

Nous poursuivrons la croissance des activités d’hébergement (+3,3% sur un an au 1er trimestre 2022) grâce à la construction de nouveaux sites et à l’augmentation du taux de colocation qui s’établit à 1,35 à la fin de ce premier trimestre et pour lequel nous visons 1,5 d’ici 2026.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T1 2022 T1 2021

à base

comparable T1 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 382 364 364 4,9 % 4,7 % Services aux opérateurs 262 256 255 2,3 % 2,6 % Autres revenus 120 108 109 11,1 % 9,7 %

Le chiffre d’affaires des Opérateurs Internationaux et Services Partagés progresse de 4,9% au 1er trimestre. Les services aux opérateurs internationaux bénéficient en particulier de la croissance tendancielle des services mobiles à l’international et de l’érosion contenue du trafic voix. Les autres revenus affichent une croissance soutenue, grâce notamment à la progression des activités de contenus.

Services Financiers Mobiles

Les services financiers mobiles comptent 2,6 millions de clients au 31 mars 2022, dont 1,8 million en Europe et 0,8 million en Afrique.

Le 1er trimestre 2022 a connu une bonne dynamique commerciale en France et en Espagne avec notamment une augmentation du montant des crédits de 16% sur un an.

Calendrier des événements à venir

19 mai 2022 - Assemblée Générale des actionnaires

28 juillet 2022 - Publication des résultats du 1er semestre 2022

Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d’Orange. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter nos résultats financiers sont disponibles dans le document d'enregistrement universel déposé le 31 mars 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers et dans le rapport annuel (Form 20-F) enregistré le 1er avril 2022 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à mettre à jour les informations prospectives à la lumière des développements futurs.

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T1 2022 T1 2021

à base

comparable T1 2021

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 582 10 511 10 315 0,7 % 2,6 % France 4 386 4 415 4 404 (0,7)% (0,4)% Europe 2 648 2 703 2 583 (2,0)% 2,5 % Afrique & Moyen-Orient 1 668 1 535 1 488 8,7 % 12,1 % Entreprises 1 945 1 929 1 907 0,8 % 2,0 % Totem 161 143 - 12,2 % - Opérateurs Internationaux & Services partagés 382 364 364 4,9 % 4,7 % Eliminations intra-Groupe (608) (579) (432) EBITDAaL (1) 2 620 2 595 2 565 1,0 % 2,2 % dont Activités télécoms 2 646 2 623 2 592 0,9 % 2,1 % En % du chiffre d'affaires 25,0 % 25,0 % 25,1 % 0,1 pt (0,1 pt) dont Services Financiers Mobiles (26) (28) (28) 5,5 % 5,5 % eCAPEX 1 610 1 708 1 760 (5,8)% (8,6)% dont Activités télécoms 1 604 1 702 1 754 (5,8)% (8,6)% en % du chiffre d'affaires 15,2 % 16,2 % 17,0 % (1,0 pt) (1,8 pt) dont Services Financiers Mobiles 6 6 6 (7,0)% (7,0)% EBITDAaL - eCAPEX 1 011 887 805 13,9 % 25,6 %

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T1 2022 T1 2021

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 10 582 - 10 582 10 315 - 10 315 Achats externes (4 496) (7) (4 504) (4 342) (2) (4 344) Autres produits opérationnels 186 - 186 146 - 146 Autres charges opérationnelles (127) (1) (128) (100) (57) (157) Charges de personnel (2 196) (37) (2 233) (2 169) (31) (2 199) Impôts et taxes d'exploitation (895) (3) (897) (881) - (881) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 11 11 na 6 6 Coûts des restructurations na (30) (30) na (106) (106) Dotations aux amortissements des actifs financés (23) - (23) (21) - (21) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (381) - (381) (358) - (358) Pertes de valeur des droits d'utilisation (1) - (1) - - - Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (0) 0 na (0) 0 na Intérêts sur les dettes locatives (29) 29 na (27) 27 na EBITDAaL 2 620 (38) na 2 565 (163) na Principaux litiges (3) 3 na (54) 54 na Charges spécifiques de personnel (36) 36 na (27) 27 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 11 (11) na 6 (6) na Coûts des programmes de restructuration (30) 30 na (106) 106 na Coûts d'acquisition et d'intégration (10) 10 na (9) 9 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (0) (0) na (0) (0) Intérêts sur les dettes locatives na (29) (29) na (27) (27)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T1 2022 T1 2021

en données

historiques eCAPEX 1 610 1 760 Neutralisation du prix de cession des actifs immobilisés 46 19 Licences de télécommunication 214 277 Actifs financés 30 20 Investissements incorporels et corporels 1 900 2 076

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 31 mars

2022 Au 31 mars

2021 Nombre de clients des services convergents 11 551 11 365 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 231 760 220 188 dont Accès mobiles de clients convergents 20 986 20 430 Accès mobiles seuls 210 774 199 758 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 88 319 81 773 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 143 441 138 415 Nombre d'accès fixes (2) 46 201 47 101 Accès fixes Retail 31 175 31 516 Accès fixes Haut débit 23 841 23 044 dont Accès fixes Très haut débit 12 792 10 699 Accès fixes des clients convergents 11 551 11 365 Accès fixes seuls 12 290 11 679 Accès fixes Bas débit 7 334 8 472 Accès fixes Wholesale 15 025 15 585 Total des accès Groupe (1+2) 277 960 267 289

Les données 2021 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q1 2022", accessible sur le site du Groupe www.orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des agrégats financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant reprise des réserves de conversion des entités liquidées, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-Flow Organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, au flux net de trésorerie généré par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et hors effet des principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services convergents, (ii) des Services mobiles seuls, (iii) des Services fixes seuls et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (vois ces définitions).

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile Seul

Services Mobile Seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile Seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile Seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile Seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile Seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile Seul.

Services Fixe Seul

Services Fixe Seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Entreprises). Pour le secteur Entreprises, le chiffre d’affaires des services fixes seuls comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe Seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe Seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe Seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe Seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe Seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), et (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Entreprises, et (iii) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Sauf mention contraire, les variations présentées dans le présent communiqué sont en données à base comparable

2 Hors opérations non finalisées de croissance externe

3 Services B2C et B2B. Voir la définition dans le glossaire en annexe

4 Pologne, Belgique et Luxembourg, Roumanie, Slovaquie et Moldavie

5 Les données intègrent les bases de clients de la société Orange Romania Communications (anciennement Telekom Romania Communications) acquise en septembre 2021. Les variations sont présentées en données à base comparable.

6 revenus liés au Réseau Téléphonique Commuté

7 Hors M2M (échanges d'informations entre machines)

