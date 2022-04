Finnish English

TAALERI OYJ SISÄPIIRITIETO 26.4.2022 KLO 8.35



Taaleri kirjaa toisella vuosineljänneksellä arviolta 6,7 miljoonan euron lisäkauppahinnan Finsilva-myynnistä



Taaleri kirjaa toisella vuosineljänneksellä arviolta 6,7 miljoonan euron lisäkauppahinnan vuonna 2016 myydystä Finsilva-omistuksesta. Alkuperäinen kauppahinta oli 48 miljoonaa euroa, ja kauppaan liittyi lisäkauppahinnan mahdollisuus, jos Finsilvan liikevoitto kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosina 2020 ja 2021.

Taaleri tiedotti 15.3.2016 myyvänsä Metsärahasto II Ky:n kaikki yhtiöosuudet silloiselle eläkevakuutusyhtiö Eteralle, nykyiselle Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Metsärahasto II Ky on erityisyhtiö, joka omistaa noin 19,77 prosenttia Finsilvan osakkeista. Finsilva omistaa ja hallinnoi metsä- ja rantakiinteistöjä. Yhtiö omistaa noin 130 000 hehtaaria metsää, joista pääosa sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa.



