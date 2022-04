English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Status for 1. kvartal 2022 og for hele året 2022

For 1. kvartal 2022 har A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) realiseret et bedre resultat end tidligere annonceret med en omsætning på USD 19,3 mia., en underliggende EBITDA på USD 9,2 mia. og underliggende EBIT på USD 7,9 mia. Det forbedrede resultat skyldes den fortsatte ekstraordinære markedssituation i Ocean, som sammenlignet med 1. kvartal 2021 har medført en nedgang i volumener på 7 % og en gennemsnitlig stigning i fragtrater på 71 %.

Som konsekvens af det gode resultat i 1. kvartal og med en forventning om, at den nuværende markedssituation fortsætter i 2. kvartal kombineret med højere kontraherede rater, forventer APMM nu, at resultatet for hele 2022 vil overgå tidligere antagelser. Forventningerne til 2022 er derfor opjusteret til en underliggende EBITDA på omkring USD 30 mia. (tidligere omkring USD 24 mia.), en underliggende EBIT på omkring USD 24 mia. (tidligere omkring USD 19 mia.) og et frit cash flow (FCF) på over USD 19 mia. (tidligere over USD 15 mia.).

De nuværende forventninger er fortsat baseret på en forventet normalisering af Ocean tidligt i 2. halvår af 2022. Baseret på volumen udviklingen i 1. kvartal, har APMM nedjusteret forventningerne til væksten i den globale container efterspørgsel fra 2-4 % til -1/+1 %.

APMM offentliggør kvartalsrapporten for 1. kvartal den 4. maj 2022.

København, 26. april 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. 3363 3106

Head of External Relations, Signe Wagner, tlf. 3363 1901

Side 1 af 1­­­­

Vedhæftet fil