Talenom Oyj, pörssitiedote 26.4.2022 klo 9.00

TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2022: VAHVA KASVU JATKUI ERINOMAISELLA KANNATTAVUUDELLA

TAMMI–MAALISKUUN 2022 YHTEENVETO:



Liikevaihto 25,2 (20,3) milj. euroa, kasvu 24,1 (17,0) %

Käyttökate 8,9 (7,2) milj. euroa, 35,2 (35,4) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 4,9 (4,4) milj. euroa, 19,3 (21,7) % liikevaihdosta

Nettotulos 3,7 (3,3) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,09 (0,08) euroa



AVAINLUVUT

Konserni 1–3/2022 1–3/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 25 209 20 307 24,1 % Liikevaihdon kasvu, % 24,1 % 17,0 % Käyttökate, 1 000 euroa 8 864 7 196 23,2 % Käyttökate liikevaihdosta, % 35,2 % 35,4 % Liikevoitto, 1 000 euroa 4 861 4 412 10,2 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,3 % 21,7 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 16,8 % 19,9 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 46 573 35 643 30,7 % Nettovelkaantumisaste, % 106 % 115 % Omavaraisuusaste, % 34,6 % 32,3 % Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 7 402 9 784 -24,3 % Likvidit varat, 1 000 euroa 12 891 10 265 25,6 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,08 10,4 % Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 43 731 739 43 195 636 1,2 % Nettotulos, 1 000 euroa 3 748 3 348 11,9 %





OHJEISTUS VUODELLE 2022 ENNALLAAN (JULKAISTU 16.12.2021)

Talenom odottaa vuoden 2022 liikevaihdon olevan 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA OTTO-PEKKA HUHTALA

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes lähti liikkeelle koronapandemiasta toipumisen aiheuttamana yleisenä talouden kiihtymisenä ja Ukrainan sodan vaikutuksina toimintaympäristöön. Energiahintojen nousu on kiihtynyt sodan myötä, työvoiman saatavuusongelmat ovat kärjistyneet pandemian jälkeen ja samalla erilaiset toimitusketjujen haasteet ovat kasvattaneet kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa kiihdyttäen inflaatiota. Toimintaympäristön muutos haastaa asiakkaitamme ja lisää kysyntää Talenomin laajoille lisäarvopalveluille. Mikäli Ukrainan sota ei merkittävästi pitkity, sen vaikutus liiketoimintaamme arvioidaan olevan vähäinen.

Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 24,1 (17,0) prosenttia 25,2 (20,3) miljoonaan euroon. Kasvusta kolmannes oli orgaanista ja kaksi kolmasosaa yrityskaupoista johtuvaa. Käyttökateprosentti oli 35,2 (35,4) ja liikevoittoprosentti 19,3 (21,7). Kannattavuus säilyi erinomaisena ostettujen liiketoimintojen muita Talenomin yksiköitä heikommasta kannattavuudesta, yrityskauppojen integrointikuluista ja nousseesta poistotasosta huolimatta.

Suomen liiketoiminta jatkoi erinomaista suoriutumistaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 16,5 (8,0) prosenttia 21,0 (18,0) miljoonaan euroon sekä orgaanisen kasvun että yrityskauppojen siivittämänä. Orgaanisen kasvun taustalla olivat uusasiakashankinta ja lisäarvopalvelujen myynti. Käyttökatemarginaali parani hieman ollen erinomaisella tasolla 40,1 (39,4) prosentissa. Automaation kehityksellä oli positiivinen ja yritysostokohteilla lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen.

Ruotsin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 73,1 (241,7) prosenttia 4,0 (2,3) miljoonaan euroon pääosin yrityskauppojen johdosta. Käyttökate oli 13,0 (4,5) prosenttia liikevaihdosta. Hyvien kokemusten perusteella vahvistimme uusasiakashankintaamme ja jatkamme orgaanisen kasvun kiihdyttämistä. Kannattavuus jatkoi positiivista kehitystään. Odotamme kehityksen nopeutuvan, kun pääsemme siirtämään asiakkaita omaan ohjelmistoalustaamme syksyllä 2022.

Jatkoimme strategian toteuttamista ensimmäisellä neljänneksellä. Investoinnit jatkuivat omien ohjelmistojen käyttöönottoon Ruotsissa, missä projekti on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Pilottiasiakkaiden määrää on pystytty nostamaan ja tavoittelemme ohjelmistojen laajaa käyttöönottoa syksyllä 2022. Olemme parantaneet digitaalista myyntiä Suomessa pienasiakassegmentissä, ja aloitamme palvelun markkinoinnin toisen vuosineljänneksen aikana. Olemme myös jatkaneet pienasiakaskonseptin valmistelua Espanjaan. Jatkoimme uusien palvelupakettien myyntiä Suomessa uusille ja nykyisille asiakkaille. Uudet palvelupaketit ovat tärkeä osa murrosta, jossa liiketoimintamme siirtyy konsultoivampaan suuntaan rutiinitehtävien automatisoituessa. Olemme jatkaneet suunnitellusti uusien tilitoimistomarkkinoiden tutkimista. Suomi on ollut taloushallintoalan digitalisaation edelläkävijämaa, jossa olemme olleet mukana luomassa ja kehittämässä uuden aikakauden taloushallintoalaa. Sama digitalisaatiomurros on laajasti ottaen tapahtumassa lähivuosina Euroopassa. Haluamme olla Euroopan tilitoimistomarkkinan digitalisoitumisessa mukana hyödyntämässä kertynyttä osaamistamme.

Kasvumme on ollut yrityskaupoilla kiihdytettyä ja tarkoituksena on jatkaa niiden tekemistä. Yrityskauppojen painopiste siirtyy yhä enemmän Ruotsiin ja uusille markkinoille. Samanaikaisesti haluamme vahvistaa orgaanista kasvuamme. Tässä muutoksessa uskomme pienasiakassegmentillä ja digitaalisella jakelulla olevan suuri merkitys.

Pidämme ohjeistuksen ennallaan ja arvioimme liikevaihtomme olevan tänä vuonna noin 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI–MAALISKUU 2022

Liikevaihto kasvoi 24,1 % ja oli 25,2 (20,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja kolmasosa orgaanisesti asiakasmäärän kasvun ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta lähinnä Suomessa.

Henkilöstökulut olivat 13,4 (10,8) miljoonaa euroa eli 53,2 (53,2) % liikevaihdosta. Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 3,4 (2,4) miljoonaa euroa eli 13,5 (11,7) % liikevaihdosta.

Liikevoitto kasvoi 10,2 % ja oli 4,9 (4,4) miljoonaa euroa eli 19,3 (21,7) % liikevaihdosta. Suhteellista kannattavuutta painoivat ostettujen liiketoimintojen muita yksiköitä heikompi kannattavuus, yrityskauppojen integrointikulut ja korkeammat poistot. Nettotulos kasvoi 11,9 % ja oli 3,7 (3,3) miljoonaa euroa.

MAAKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUU 2022

SUOMEN AVAINLUVUT

1–3/2022 1–3/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 20 965 18 002 2 962 Liikevaihdon kasvu, % 16,5 % 8,0 % 8,5 % Käyttökate, 1000 euroa 8 405 7 093 1 312 Käyttökate liikevaihdosta, % 40,1 % 39,4 % 0,7 %



Suomen tammi-maaliskuun 2022 liikevaihto kasvoi 16,5 % ja oli 21,0 (18,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta puolet oli orgaanista ja puolet tuli yrityskaupoista. Orgaanisen kasvun taustalla olivat asiakasmäärän kasvu ja lisäarvopalvelujen myynti.

Käyttökate oli erinomaisella tasolla. Automaation kehityksellä oli myönteinen ja yritysostoilla negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen.

RUOTSIN AVAINLUVUT

1–3/2022 1–3/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 3 989 2 305 1 684 Liikevaihdon kasvu, % 73,1 % 241,7 % -168,6 % Käyttökate, 1000 euroa 520 103 417 Käyttökate liikevaihdosta, % 13,0 % 4,5 % 8,6 %



Ruotsin tammi-maaliskuun 2022 liikevaihto kasvoi 73,1 % ja oli 4,0 (2,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yrityskaupoista.

Kannattavuutta on painanut panostuksemme myyntiin, tukitoimintojen pystyttämiseen ja johtamisrakenteiden kehittämiseen. Kasvun myötä näiden suhteellinen osuus liikevaihdosta on kuitenkin pienentynyt, mikä selittää myönteisen kannattavuuskehityksen vertailukauteen nähden.

MUIDEN MAIDEN AVAINLUVUT

1–3/2022 1–3/2021 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 256 Liikevaihdon kasvu, % Käyttökate, 1000 euroa -61 Käyttökate liikevaihdosta, % -24,1 %



Talenom laajentui Espanjan tilitoimistomarkkinalle yrityskaupalla elokuussa 2021. Kaupan jälkeen olemme analysoineet Espanjan tilitoimistoprosesseja tarkemmin. Käynnistimme markkinatutkimuksen mahdollisimman skaalautuvan tuotteemme hyödyntämisestä Espanjan markkinoilla sekä aloitimme digitaalisen myyntikanavan kehittämisen. Tutkimme myös mahdollisia yrityskauppakohteita, joilla voitaisiin vahvistaa tilitoimistotoimintaamme Euroopassa.

INVESTOINNIT JA LIIKETOIMINTOJEN HANKINNAT

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 7,4 (9,8) miljoonaa euroa.

Investoinnit 1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 Muutos Uudet asiakassopimukset, 1000 euroa 886 890 -3 Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut, 1000 euroa 3 172 2 778 394 Yrityskaupat Suomessa, 1000 euroa 282 1 319 -1 038 Yrityskaupat ulkomailla, 1000 euroa 2 897 4 345 -1 449 Muut investoinnit 166 452 -286 Nettoinvestoinnit yhteensä, 1 000 euroa 7 402 9 784 -2 382



Liiketoimintakaupat katsauskaudella:

Saarijärven Tilipalvelu Oy, Suomi

Tilitoimisto Kuopion Tili-Consults Oy, Suomi

Accodome Oy, Suomi



Osakekaupat katsauskaudella:

Kjell Wengbrand Redovisnings AB, Ruotsi

MH Konsult Väst AB, Ruotsi

Katsauskaudella hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:

1 000 euroa Osakekaupat Liiketoimintakaupat Kauppahinnat yhteensä 2 158 236 Ehdollinen vastike korkeintaan 923 46 Liikevaihdot ed. 12kk ostohetkellä, yhteensä 3 000 962 Liikevoitot ed, 12kk ostohetkellä, yhteensä 159 43



Osakekaupat katsauskauden jälkeen:

Lindgren & Lindgren Ekonomi AB, Ruotsi

Confido Redovisning AB, Ruotsi

Redovisningsbyrån Öckerö AB, Ruotsi



Katsauskauden jälkeen hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:

1 000 euroa Osakekaupat Liiketoimintakaupat Kauppahinnat yhteensä 2 203 0 Ehdollinen vastike korkeintaan 963 0 Liikevaihdot ed. 12kk ostohetkellä, yhteensä 3 058 0 Liikevoitot ed, 12kk ostohetkellä, yhteensä 289 0



Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppoihin liittyneissä suunnatuissa osakeanneissa merkittiin katsauskauden aikana yhteensä 72 301 osaketta ja katsauskauden jälkeen 90 169 osaketta.

WEBCAST-TILAISUUS

Yhtiön toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esittelee katsauksen pääkohdat suorassa webcast-lähetyksessä tänään tiistaina 26.4.2022 klo 10.00. Suora webcast-lähetys on suomenkielinen, mutta tilaisuudesta julkistetaan jälkikäteen myös englanninkielinen tallenne yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.talenom.fi/en/

Suoraa webcastia voi seurata osoitteessa: https://talenom.videosync.fi/2022-q1

Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.talenom.fi

Osallistujat voivat esittää webcast-lähetyksen aikana kysymyksiä videoalustan chat-toiminnon kautta.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- sekä tili- ja maksuliikennepalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 16,2 % vuosina 2005–2021. Talenomin palveluksessa oli vuonna 2021 keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi

