Forløb af ordinær generalforsamling – Kapitalforeningen Blue Strait Capital

København Ø, April 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ovennævnte forening har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2022.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Årsrapport og udbytte

Årsrapporten for 2021 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar samt forslag om udbetaling udbytte på 18,60 kr. pr. bevis for Blue Strait Capital KL.

Udbytterne vil fragå afdelingens indre værdi den 27. april 2022. Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til udbytte er den 26. april 2022. Første dag for handel med afdelingen eksklusiv ret til udbytte er den 27. april 2022.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 29. april 2022

Foreningens nettoresultat udgjorde 55.351 t.kr. og formuen 453.065 t.kr.

Valg til bestyrelsen

Ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for foreningen.

Bestyrelsen for

Kapitalforeningen Blue Strait Capital

c/o BI Management A/S

Bredgade 40

1260 København K