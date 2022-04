Communiqué de presse : Sanofi s’associe à McLaren Racing pour accélérer l’excellence de son outil industriel

English French

Sanofi s’associe à McLaren Racing pour accélérer l’excellence de son outil industriel

Paris, le 26 avril 2022. Sanofi annonce aujourd’hui avoir noué un partenariat avec McLaren Racing pour accélérer l’efficience comme la performance de son outil de production et soutenir l’ambition de l’entreprise en matière industrielle avec un niveau d’excellence correspondant aux meilleurs standards internationaux. Suite au succès d’un projet pilote mené en 2021 avec McLaren Racing, les deux entreprises ont décidé d’étendre leur collaboration à plusieurs sites, dans sept pays, couvrant plus de 100 lignes de production et toutes les technologies. Les enseignements tirés de ce partenariat permettront d’approfondir les connaissances et d’élaborer les meilleures pratiques de production, qui seront ensuite déployées sur l’ensemble du réseau industriel de Sanofi.

Paul Hudson

Directeur Général

« Nous sommes très heureux de nous associer à McLaren et de tirer parti de son esprit de conquête et de sa capacité à aller toujours plus loin. Nos entreprises se retrouvent autour de notre volonté de nous dépasser, avec courage et détermination, pour optimiser notre performance et notre excellence opérationnelle. Nous souhaitons exploiter nos lignes de production avec la rapidité, la précision et l’efficacité qui font la marque des équipes de formule 1. »

Les spécialistes de McLaren Racing collaboreront avec les équipes des Affaires Industrielles de Sanofi pour poursuivre l’optimisation des opérations de production et permettre à l’ensemble du réseau industriel de mieux assurer la fabrication des produits du vaste portefeuille de l’entreprise et de rendre possible l’exécution du portefeuille de R&D, avec 25 nouveaux lancements attendus au cours des cinq prochaines années pour répondre aux besoins des patients partout dans le monde.

S’appuyant sur une méthode unique fondée sur les données, McLaren Racing mettra son expertise et ses compétences digitales et analytiques au service du renforcement de la performance de Sanofi et l’aidera à mieux anticiper les risques et résoudre les problèmes avant qu’ils n’arrivent. L’expérience de la Formule 1 de McLaren sera notamment mise à profit dans les modèles de simulation des changements de lignes et opérations de production, à l’image de l’expertise et des capacités d’analyse avancée des données que McLaren applique aux célèbres pit-stops (arrêts au stand) des courses de Formule 1.

Zak Brown

Directeur Général, McLaren Racing

« Nous nous félicitons de ce partenariat avec Sanofi. Il est important que deux entreprises internationales partageant les mêmes valeurs travaillent ensemble pour optimiser leur performance. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Sanofi pour exercer un impact positif non seulement sur ses opérations de production, mais aussi pour l’aider à améliorer la vie des patients. »

Au-delà du leadership technique propre à la Formule 1, cette collaboration accordera une attention particulière à la dimension humaine de la haute performance. Ce partenariat sera aussi l’occasion de développer une culture inspirée des courses de Formule 1, faite d’esprit de compétition et de vitesse, pour accélérer les améliorations, les apprentissages et les échanges de meilleures pratiques, individuellement et collectivement, sur l’ensemble des sites de Sanofi, de manière à cultiver un esprit « one Sanofi ». Cette opportunité unique permettra de réunir les meilleurs atouts des deux entreprises, avec la rapidité, l’agilité, l’esprit d’équipe et les améliorations continues nécessaires pour réussir dans la course automobile, comme dans la recherche en santé.

Brendan O’Callaghan

Vice-Président Exécutif, Affaires Industrielles, Sanofi

« Nous souhaitons équiper l’ensemble de notre réseau de sites industriels de capacités de pointe de sorte que nous puissions transformer les miracles de la science – découverts dans nos laboratoires – en réalité pour les patients. Ce programme représente une immense opportunité en termes d’amélioration de la performance de nos sites de fabrication, en collaboration avec une entreprise de premier plan comme McLaren, qui est l’incarnation de la haute performance dans un environnement extrêmement compétitif et qui évolue rapidement. Il nous permettra de tirer parti de l’analyse avancée des données et de l’ingénierie de précision pour renforcer notre compétitivité et nous donner une longueur d’avance. L’intensification de notre performance selon ces modalités nous permettra de mettre nos médicaments à la disposition d’un plus grand nombre de patients dans le monde. »

About McLaren Racing

McLaren Racing was founded by New Zealand racing driver Bruce McLaren in 1963. The team entered its first Formula 1 race in 1966, since then McLaren has won 20 Formula 1 world championships, more than 180 Formula 1 grands prix, the Indianapolis 500 three times, and the Le Mans 24 Hours at its first attempt.

The team competes in the FIA Formula 1 World Championship with Lando Norris and Daniel Ricciardo, the NTT INDYCAR Series with Arrow McLaren SP drivers Pato O’Ward and Felix Rosenqvist, and the Extreme E Championship with Emma Gilmour and Tanner Foust.

McLaren was the first F1 team to be awarded the Carbon Trust Standard in 2010 and has retained it since on a bi-annual basis, most recently in February 2021. The team was also the first in F1 to be given the FIA Sustainability Accreditation Award at a three-star level in 2013 as part of the FIA Environmental Certification framework, before becoming a signatory to the UN Sports for Climate Action Commitment in 2021.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

