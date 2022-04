Marimekko ja Mansur Gavriel julkaisevat rajoitetun ajan saatavilla olevan leikkisän kesämalliston

English Finnish





Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 26.4.2022 klo 14.00

Marimekko ja moderni luksusbrändi Mansur Gavriel julkistavat rajoitetun ajan saatavilla olevan malliston, joka yhdistää Mansur Gavrielin laadukkaan muotoilun ja Marimekon kuvio-osaamisen. Taiteesta ja luonnon muodoista inspiraation saaneessa kokoelmassa yhdistyvät Mansur Gavrielin ikonisimmat laukkumallit kahteen Maija Isolan ja Annika Rimalan 1960-luvulla suunnittelemaan rohkeaan Marimekko-kuvioon. Mansur Gavriel x Marimekko -mallisto juhlistaa kummankin brändin edustamaa elämänmyönteistä asennetta. Leikkisässä, iloisessa ja luovassa kokoelmassa on tärkeimmät asusteet kesäiseen elämään niin kaupungissa kuin muualla.

Mansur Gavriel x Marimekko -mallisto tulee saataville 7.6.2022 alkaen Mansur Gavrielin verkkokaupassa sekä valikoiduissa Mansur Gavrielin jälleenmyyjien verkkokaupoissa ja liikkeissä eri puolilla maailmaa ja kasvattaa näin Marimekon kansainvälistä tunnettuutta. Kokoelma on myynnissä myös Marimekon verkkokaupassa sekä valikoiduissa Marimekko-myymälöissä ja jälleenmyyjien liikkeissä globaalisti.

”Olemme todella innoissamme voidessamme esitellä tämän Mansur Gavrielin kanssa yhteistyössä tehdyn kesän iloa edustavan malliston. Maija Isolan ikoninen Mansikkavuoret ja Annika Rimalan Suomu muodostavat herkullisen yhdistelmän Mansur Gavrielin klassisimpien laukkumallien kanssa. Mahdollisuus työskennellä yhdessä Mansur Gavrielin kanssa tuntui todella luonnolliselta – jaamme innostuksen taiteeseen ja ympäröivään luontoon, ja tietysti rakkauden väreihin ja muotoihin. Tämä yhteistyö on täydellinen esimerkki siitä, että ihmisten arkeen iloa tuovan ajattoman ja korkealaatuisen muotoilun ei tarvitse olla neutraalia”, sanoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.



”Olemme molemmat ihailleet Marimekkoa pitkään. Rachelilla on tutkinto tekstiilisuunnittelusta Rhode Island School of Designista ja hän opiskeli designkoulussa Tanskassa keskittyen skandinaavisen tekstiilisuunnittelun historiaan sekä kuviosuunnitteluun. On todella innostavaa työskennellä merkittävän brändin kanssa, jota molemmat ihailemme. Värit ovat meille kummallekin tärkeitä – siksi onkin upeaa, miten keskeisessä roolissa värit ovat sekä Marimekolle että Mansur Gavrielille. Brändejä yhdistää myös inspiroituminen luonnosta ja vähäeleinen, graafinen lähestymistapa leikkisyyteen”, sanovat Mansur Gavrielin perustajat Rachel Mansur ja Floriana Gavriel.

Mansur Gavriel x Marimekko -mallistoon kuuluu viisi laukkua. Kokoelman kankaat on painettu Marimekon omassa kangaspainossa Helsingissä ja laukut on valmistettu pienessä perheyrityksen omistamassa tehtaassa Italiassa.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Mansur Gavriel juhlistaa arjen kauneutta värein, materiaalein ja käsityötä kunnioittaen. Vuonna 2013 perustettu Mansur Gavriel määrittelee luksuksen uudella tavalla omintakeisella värien ja muotojen käytöllään. Intohimosta taiteeseen ja designiin syntynyt brändi perustuu aina ajattomaan mutta merkitykselliseen suunnitteluun, jonka ytimessä ovat kestävä pitkäikäisyys, käsityö ja korkealuokkaiset materiaalit. Oman verkkokaupan lisäksi Mansur Gavrielin tuotteita on saatavilla merkittävimmiltä jälleenmyyjiltä, kuten Farfetch, Shopbop, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman ja Nordstrom. Yhdistämällä kauneuden, tarkoituksenmukaisuuden ja ajattomuuden, Mansur Gavriel on luonut itselleen paikan luksusmerkkien joukossa. Mansur Gavriel on palkittu CFDA Swarovski Awardilla asusteiden suunnittelusta vuonna 2015 ja CFDA Accessory Designer of the Year -palkinnolla vuonna 2016.