Kaubalaeva Sea Wind’i müük

AS-ile Tallink Grupp täielikult kuuluv tütarettevõte Tallinn Swedish Line Ltd on allkirjastanud lepingu ettevõttega Rudniki Shipping Ltd kontsernile kuuluva kaubalaeva Sea Wind’i müügiks. Kaubalaev, mille opereerimine Läänemerel lõpetatakse, antakse ostjale üle täna.

1972. aastal valminud laev Sea Wind teenindas Muuga-Vuosaari kaubavedude laevaliini, mida edaspidi hakkab teenindama ettevõtte kaubalaev Regal Star. Kuni käesoleva ümberkorralduseni teenindas Regal Star ettevõtte Paldiski-Kapellskäri kaubavedude laevaliini koos ettevõtte kaubalaevaga Sailor.

Osapooled on kokku leppinud lepingutingimuste konfidentsiaalsuses. Kasum ja rahavoog kaubalaeva müügitehingust ei avalda olulist mõju AS-i Tallink Grupp konsolideeritud tulemustele.



