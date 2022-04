DIAGNOS annonce la prolongation de son contrat avec Novo Nordisk pour le suivi des patients diabétiques sous traitement avec des médicaments inclus dans son porte-folio thérapeutique

English French

BROSSARD, Québec, 26 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, a le plaisir d'annoncer l'extension de son contrat pour le suivi des patients diabétiques sous traitement avec des médicaments inclus dans le porte-folio thérapeutique de Novo Nordisk.



Le porte-folio thérapeutique de Novo Nordisk offre des avantages positifs en réduisant le risque de développer une rétinopathie et de souffrir d'événements cardiovasculaires majeurs tels qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou même la mort, chez les adultes atteints de diabète sucré de type 2 avec une maladie cardiaque connue.

« Nous sommes heureux d'annoncer l'exécution du contrat prolongé avec Novo Nordisk au Mexique, propulsé par l'intelligence artificielle CARA (Computer Assisted Retinal Analysis) de DIAGNOS. Notre intelligence artificielle innovante et notre expertise en dépistage oculaire non invasif soutiendront les spécialistes dans le suivi des patients diabétiques sous traitement avec les médicaments de Novo Nordisk grâce à l'analyse de leur rétine pour mesurer les effets positifs qu’à leur traitement sur eux, non seulement sur le diabète mais également sur l'hypertension, nous menant vers l’établissement futur de mesures de réduction du risque de maladies cardiovasculaires majeures (MCV), en utilisant la technologie de DIAGNOS », a mentionné M. André Larente, président de DIAGNOS.

"Utiliser l'intelligence artificielle basée sur des algorithmes d'apprentissage en profondeur pour améliorer le suivi des patients et leur condition en fournissant un meilleur soutien médical. Notre méthode permet une détection précoce et la prévention de la perte de vision due aux complications liées au diabète. De plus, en utilisant la même photographie de la rétine (2 photos) que nous utilisons pour le dépistage de la rétinopathie, cela nous permet de détecter les anomalies précoces de la micro-vascularisation rétinienne et de fournir un score de risque cardiovasculaire visant à diminuer la morbidité et la mortalité dans la population à risque », a déclaré Dr Hadi Chakor, directeur médical chez DIAGNOS. « Dans six mois, nous suivrons l'évolution des deux maladies chroniques critiques chez 500 patients grâce à notre technologie d'intelligence artificielle non invasive : un dépistage au début du programme et un second dépistage 6 mois plus tard.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une entreprise mondiale de soins de santé avec plus de 90 ans d'innovation et de leadership dans les soins du diabète. Cet héritage nous a donné une expérience et des capacités qui nous permettent également d'aider les gens à vaincre d'autres maladies chroniques graves : l'hémophilie, les troubles de croissance et l'obésité. Basée au Danemark, Novo Nordisk emploie environ 41 400 personnes dans 77 pays et commercialise ses produits dans plus de 165 pays.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. Rien ne garantit que l’information prospective s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément nuancée par la présente mise en garde.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.