Spordle acquiert HiSports

MONTRÉAL, 26 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spordle, le leader national en Technologie destinée à l’industrie du Sport annonce l’acquisition de HiSports Ventures Ltd., la plateforme officielle et exclusive de gestion de ligue et de tournoi utilisée par tous les membres du hockey mineur de la Colombie-Britannique.



En 2021, HiSports a conclu une entente de cinq ans avec BC Hockey et ses districts à titre de fournisseur exclusif et officiel. Tous les matchs dans la juridiction de BC Hockey doivent utiliser l’Application « HiSports Electronic Scoresheet », regroupant 131 associations, un peu plus de 2 750 équipes et 65 000 participants du hockey mineur.

La plateforme HiSports APP comprend:

Feuille de match électronique

Planificateur

Réservation d'arbitres

Les sanctions

Et autres fonctionnalités appréciées des utilisateurs



Déjà intégrée à l’écosystème de la plateforme Spordle, HiSports APP devient « Spordle Play » qui bénéficie de l'intégration complète au Registre de Hockey Canada (HCR 3.0) dont Spordle est le fournisseur.

Spordle Play sera prêt pour la saison 2022-2023 pour le reste du pays. Désormais, toutes les feuilles de match seront informatisées et pourront être gérées à partir des tablettes / téléphones intelligents pour offrir aux clients une meilleure expérience en ligne et hors ligne. Spordle Play permet d’assigner un officiel pour chaque partie de hockey prévue dans le système.

Cette transaction positionne maintenant Spordle comme le principal fournisseur de tout le hockey mineur de la Colombie-Britannique et du Québec.

«Nous sommes très heureux d'avoir pu créer cette connexion incroyable avec HiSports Ventures Ltd. et de pouvoir travailler avec les gens de BC Hockey, a déclaré Lyno Côté, président et chef de la direction de Spordle. Cette entreprise a des normes élevées comme la nôtre et nous pourrons profiter de leur technologie de pointe. Nous ajoutons de grandes connaissances et d’excellents employés à notre entreprise. »

Spordle développe et fournit un ERP de gestion du sport pour créer, développer et gérer des expériences sportives de haut niveau. La plateforme aide les grandes fédérations sportives, les associations, les équipes, les ligues et les tournois à gérer efficacement sur une plateforme de gestion intégrée des sports.

La plateforme Spordle soutient entre autres plus de 3 000 associations locales, qui comptent plus de 750 000 participants chaque année aux programmes sanctionnés de Hockey Canada partout au pays.

« Je suis convaincu que les forces combinées des deux organisations mèneront à de grands succès, a déclaré André Larouche, ancien président et fondateur de HiSports Ventures Ltd. Je suis très heureux de me joindre à l’incroyable équipe de Spordle pour continuer à créer les meilleurs outils de gestion du sport en Amérique du Nord et ailleurs. »

À propos Spordle

Fondée en 2009, Spordle est d’abord née d’une passion pour le sport et d’un respect sain pour les valeurs associées à sa pratique. L’entreprise développe et fournit un ERP de gestion du sport pour créer, développer et gérer des expériences sportives de haut niveau. La plateforme aide les grandes fédérations sportives, les clubs, les associations, les équipes, les ligues et les tournois à gérer efficacement sur une plateforme de gestion intégrée des sports. Ces organismes font également partie du Réseau Spordle, le plus grand réseau de sites Web sportifs qui rejoint des millions de visiteurs mensuels uniques au Canada. La plateforme traite plus de 200 M$ d'inscriptions par an et de transactions en ligne. Pour de plus amples renseignements sur Spordle, veuillez consulter le site Spordle.com ou suivre les médias sociaux sur Facebook et Twitter.

À propos de HiSports

Fondée en 2015, HiSports a commencé avec l’idée simple que nous pouvions éliminer le papier et rationaliser le processus hautement manuel de la feuille de match en utilisant la technologie. Au début, il s’agissait d’un petit projet auquel participaient quelques membres de BC Hockey et un petit groupe de techniciens passionnés de sport. Notre objectif principal était de rendre toutes les associations de hockey de la Colombie-Britannique sans papier pour créer une feuille de match électronique. Le projet s’est rapidement transformé en une petite entreprise de technologie axée sur la rationalisation des opérations de la ligue pour générer de la valeur pour les organisations de hockey mineur de la Colombie-Britannique.

HiSports est plus qu’une solution technologique; c’est une histoire humaine, un effort d’équipe et il est fièrement construit par les « gens de sports » pour « les gens de sports ». La plateforme permet de mieux profiter des événements pour le bien de nos jeunes joueurs amateurs.