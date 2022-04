English French

COFACE SA : Evolution de la composition du Conseil d’Administration proposée à l’assemblée générale mixte du 17 mai 2022

Paris, le 26 avril 2022 – 17h45

Il sera proposé, lors de l’assemblée générale mixte du 17 mai 2022, de nommer Madame Laetitia Leonard – Reuter et Monsieur Laurent Musy, en qualité d’administrateurs, pour une durée de quatre années conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts.

Ces nominations, qui font suite à l’expiration des mandats de, respectivement, Monsieur Olivier Zarrouati et Monsieur Eric Hémar, prendront effet à l’issue de la présente assemblée, pour une durée de quatre années. Ces mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Il est précisé qu’au regard des critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF, Madame Laetitia Leonard – Reuter et Monsieur Laurent Musy sont considérés comme administrateurs indépendants (en remplacement de Monsieur Olivier Zarrouati et Monsieur Eric Hémar, tous deux administrateurs indépendants).

Il sera également proposé lors de l’assemblée générale mixte le renouvellement du mandat de Madame Sharon MacBeath (administratrice indépendante) et la ratification de la cooptation de Monsieur David Gansberg en qualité d’administrateur non-indépendant.

Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Générale et sous réserve de votes favorables à ces résolutions, le Conseil d’administration serait composé de 10 membres, 5 femmes et 5 hommes, dont la majorité (6) d’administrateurs indépendants.

Biographie s

Laetitia Leonard – Reuter (née le 28 juin 1975 – nationalité française)

Laetitia Léonard-Reuter est diplômée d’HEC Paris, de l’Université de Saint-Gall (Suisse), et auditrice de l’Institut des Hautes Etudes de l’Entreprise (IHEE)

Elle rejoint Generali France en novembre 2018 en tant que directrice Financière.

Elle était précédemment et depuis 2003 au sein du Groupe Axa où elle a exercé diverses fonctions : Chargée d’affaires Corporate Finance, responsable du Capital Management du Groupe, puis, en 2014 directrice financière d’AXA Global P&C, entité dédiée aux activités de dommages et de réassurance dommages. En 2017, elle devient Chief Data Officer d’Axa France.

Elle débute sa carrière en 2000 en tant qu’analyste en fusions-acquisitions chez JPMorgan Chase, dans le secteur des Télécommunications, Média et Technologies.

Laurent Musy (né le 14 août 1966 – nationalité française)

Laurent Musy est ingénieur, diplômé de l’Ecole des Mines de Paris et titulaire d’un MBA de l’Insead.

Il est depuis 2015 Président Directeur Général du groupe TERREAL.

Il a rejoint Terreal après 17 ans dans l’industrie de l’aluminium en France et à l’étranger, dernièrement comme Président des divisions Emballage et Automobile puis Aéronautique et Transport de Constellium. Il avait auparavant travaillé chez Saint-Gobain et McKinsey.

En juin 2018 il a été élu Président de la Fédération Française des Tuiles et Briques.

